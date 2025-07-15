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Новини Фото Теракти в Україні
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Готували теракти проти військових: затримано шістьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція запобігли серії терактів проти Сил оборони - у кількох регіонах затримано шістьох агентів ФСБ, які планували підриви військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

СБУ і Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які готували теракти проти військових

У Києві затримано двох наркозалежних чоловіків, яких координували з СІЗО двоє арештантів - один із них раніше вже підпалював авто ЗСУ. У Вінниці схопили 19-річного агента з Житомирщини - він намагався підірвати будинок, де жили родини військових.

У Дніпрі викрито подружжя агентів, які спробували передати вибухівку воїну ЗСУ під виглядом речей від "брата" дівчини. У Рівному затримано ще одного диверсанта, який заклав СВП у службове авто військового й встановив приховану камеру.

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СБУ і Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які готували теракти проти військових
СБУ і Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які готували теракти проти військових
СБУ і Нацполіція затримали шістьох агентів ФСБ, які готували теракти проти військових

Усім фігурантам оголошено підозри за статтями про державну зраду, замах на теракт, диверсію та незаконне поводження з вибухівкою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13121) теракт (1045)


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Бот, в тебе задача сіяти сумніви.
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15.07.2025 13:56 Відповісти
Зрада! Вистава! Кіно! Шоу від ОП!
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15.07.2025 14:14 Відповісти
Це ті хлопчики до 25-ти років і золоте майбутнє України яке не можна призивати в армію бо вони будуть відбудовувати Україну?
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15.07.2025 14:21 Відповісти
 
 