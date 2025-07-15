Готували теракти проти військових: затримано шістьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України та Нацполіція запобігли серії терактів проти Сил оборони - у кількох регіонах затримано шістьох агентів ФСБ, які планували підриви військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв.
Про це повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.
У Києві затримано двох наркозалежних чоловіків, яких координували з СІЗО двоє арештантів - один із них раніше вже підпалював авто ЗСУ. У Вінниці схопили 19-річного агента з Житомирщини - він намагався підірвати будинок, де жили родини військових.
У Дніпрі викрито подружжя агентів, які спробували передати вибухівку воїну ЗСУ під виглядом речей від "брата" дівчини. У Рівному затримано ще одного диверсанта, який заклав СВП у службове авто військового й встановив приховану камеру.
Усім фігурантам оголошено підозри за статтями про державну зраду, замах на теракт, диверсію та незаконне поводження з вибухівкою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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