Готували теракти проти військових: затримано шістьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція запобігли серії терактів проти Сил оборони - у кількох регіонах затримано шістьох агентів ФСБ, які планували підриви військових за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Про це повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

У Києві затримано двох наркозалежних чоловіків, яких координували з СІЗО двоє арештантів - один із них раніше вже підпалював авто ЗСУ. У Вінниці схопили 19-річного агента з Житомирщини - він намагався підірвати будинок, де жили родини військових.

У Дніпрі викрито подружжя агентів, які спробували передати вибухівку воїну ЗСУ під виглядом речей від "брата" дівчини. У Рівному затримано ще одного диверсанта, який заклав СВП у службове авто військового й встановив приховану камеру.

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Усім фігурантам оголошено підозри за статтями про державну зраду, замах на теракт, диверсію та незаконне поводження з вибухівкою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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