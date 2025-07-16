Ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю: є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури міста Вінниця.

"Рятувальники працюють над локалізацією пожеж. Є 4 поранених, вони вже у лікарнях отримують допомогу. Також є пошкоджені житлові будинки у громадах Вінниччини", - зазначила урядовиця.

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"Жителів області - прошу зберігати інформаційну тишу. Не допомагайте ворогу при зборі інформації про результати його терористичної атаки", - додала вона.

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За даними Заболотної, станом на 6:40 відомо про 7 постраждалих.

Зокрема, 5 з них - з опіками.

"З опіками 2 важких , 3 середнього ступеня. Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють", - йдеться у повідомленні.

Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері.

Один з будинків отримав суттєві пошкодження.

"Загалом Вінниччину сьогодні атакувало 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено", - уточнила Заболотна.

Згодом у ДСНС уточнили, що 8 людей травмовані та госпіталізовані до лікарні через атаку російськими БпЛА на Вінниччині.

"Під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Також в області пошкоджено 4 житлові будинки.

Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.













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