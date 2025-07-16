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Новини Атака безпілотників
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Ворог масовано атакував "шахедами" Вінницю: є влучання в об’єкти промислової інфраструктури, 8 осіб поранені, двоє у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 16 липня 2025 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами Вінницю.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури міста Вінниця.

"Рятувальники працюють над локалізацією пожеж. Є 4 поранених, вони вже у лікарнях отримують допомогу. Також є пошкоджені житлові будинки у громадах Вінниччини", - зазначила урядовиця.

Також читайте: Затримано агента РФ, який готував теракт у дворі багатоповерхівки у Вінниці. ФОТО

"Жителів області - прошу зберігати інформаційну тишу. Не допомагайте ворогу при зборі інформації про результати його терористичної атаки", - додала вона.

Оновлена інформація

За даними Заболотної, станом на 6:40 відомо про 7 постраждалих.

Зокрема, 5 з них - з опіками.

"З опіками 2 важких , 3 середнього ступеня. Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють", - йдеться у повідомленні.

Також в області пошкоджено 4 житлових будинки. Пошкодження покрівель, вікна, двері.

Один з будинків отримав суттєві пошкодження.

"Загалом Вінниччину сьогодні атакувало 28 БПЛА, з них орієнтовно 18 цілей знищено", - уточнила Заболотна.

Згодом у ДСНС уточнили, що 8 людей травмовані та госпіталізовані до лікарні через атаку російськими БпЛА на Вінниччині.

"Під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі. Станом на 8:00 одна пожежа ліквідована, на іншому об’єкті роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

 Також в області пошкоджено 4 житлові будинки.

Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучені 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Від залізниці задіяний пожежний потяг.

Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили ракетою та 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там поранено підлітка, він "важкий", також зруйновано промпідприємство.

Автор: 

Вінниця (628) Вінницька область (1039) обстріл (29876) Вінницький район (27)


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Топ коментарі
+23
Ціленаправлено ворог нищить Україну на жаль відповіді немає ,тому ворог відчуває свою безкарність ,коли вже буде починатись ранкові новини що атаковано і зруйновано рашиські обєкти ,а ЗСУ зупинила просування ворога ? вся відповідальність на Верховному головнокомандувачу ,чим завгодно займаются переслідують опозицію і антикорупціонерів окрім одного оборони країни і консолідація народу перед смертельною загрозою.
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16.07.2025 06:45 Відповісти
+15
Рижий дав лисому 50 днів,то треба за 50 днів побільше України зруйнувати і українців убити...
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16.07.2025 06:28 Відповісти
+11
Де відповідь по оркостану, мразь ти зелена?!
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16.07.2025 07:06 Відповісти
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Рижий дав лисому 50 днів,то треба за 50 днів побільше України зруйнувати і українців убити...
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16.07.2025 06:28 Відповісти
Типа через 50 дней путлер остановится ?
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16.07.2025 08:59 Відповісти
ні, Україна впаде
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16.07.2025 09:42 Відповісти
если Украина упадёт, тогда зачем ждать 50 дней ?)
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16.07.2025 10:04 Відповісти
Пане Малюк, Пуйло вкінець здурів і продовжує найбільш варварськими способами нищити Україну, вбивати українців. В той час союзники України мимрять щось невиразне про санкції проти Росії, чим вони з мінімальним успіхом займаються вже чотири роки. Стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли Пуйло склеїть ласти (зіграє в ящик, одягне дерев'яний кітель без кишень, покине Кремль ногами вперед). Чому б вам не допомогти йому це зробити?Тим більше, що вбивством полковника Івана Воронича Пуйло прозоро натякнув вам, що слідуючим можете бути ви. Це як в вестернах про Дикий Захід: виживає той, хто стріляє першим. Бажаю вам, щоб ви вистрілили першим.
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16.07.2025 10:35 Відповісти
Ціленаправлено ворог нищить Україну на жаль відповіді немає ,тому ворог відчуває свою безкарність ,коли вже буде починатись ранкові новини що атаковано і зруйновано рашиські обєкти ,а ЗСУ зупинила просування ворога ? вся відповідальність на Верховному головнокомандувачу ,чим завгодно займаются переслідують опозицію і антикорупціонерів окрім одного оборони країни і консолідація народу перед смертельною загрозою.
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16.07.2025 06:45 Відповісти
Коли такі як ти встануть до лав ЗСУ.
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16.07.2025 08:05 Відповісти
Яким чином у тебе пов'язане вступ до лав ЗСУ з мородерством,брехнею,корупцією,зрадою,безвідповідальністю влади? Треба тобі навчитись не дебільні питання людям ставити,а зробити щось самому.
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16.07.2025 09:02 Відповісти
Під твоє командування в мотодиванний батальйон?
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16.07.2025 09:06 Відповісти
А ти особисто - звідки інших закликаєш йти на бійню імені Фельдмаршала Сирського?
Часом не з дивана з пивасіком у руці?
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16.07.2025 10:25 Відповісти
Де відповідь по оркостану, мразь ти зелена?!
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16.07.2025 07:06 Відповісти
Чим? 3000 балістичних ракет на папері закінчилися.
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16.07.2025 09:08 Відповісти
Зелька наканунє отримав від Трампа надпотужний собачий хер (а один хер в нього вже є за ресурси). Він їм і вдарить по Москві.
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16.07.2025 07:16 Відповісти
Колишньому президенту Зеленському немає сенсу , щоб наносили удари по кацапським містах - тоді війна швидко закінчиться і його шайка буде відповідати на багато питань.
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16.07.2025 09:05 Відповісти
хто вам втовкмачив цю брєдову хрінь, що якщо бити по російським містам то війна закінчиться?
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16.07.2025 13:09 Відповісти
Коли вже нарешті влучать у зеленського, або його папусашу (пожизненого степендіата), або його мамуриму? Нехай би вони подохли.
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16.07.2025 10:28 Відповісти
Мда , ворог точно знав куди ударити .А нам цю інфу чомусь не розголошують ...
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16.07.2025 11:16 Відповісти
а що зміниться на краще якшо вам це розголошувати?

і нащо котам пояснювати звідки беруться котячі консерви
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16.07.2025 12:32 Відповісти
 
 