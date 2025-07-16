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Новости Атака беспилотников
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Враг массированно атаковал "шахедами" Винницу: есть попадание в объекты промышленной инфраструктуры, 8 человек ранены, двое в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами Винницу.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры города Винница.

"Спасатели работают над локализацией пожаров. Есть 4 раненых, они уже в больницах, получают помощь. Также есть поврежденные жилые дома в общинах Винницкой области", - отметила чиновница.

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"Жителей области - прошу сохранять информационную тишину. Не помогайте врагу при сборе информации о результатах его террористической атаки", - добавила она.

Обновленная информация

По данным Заболотной, по состоянию на 6:40 известно о семи пострадавших.

В частности, 5 из них – с ожогами.

"С ожогами 2 тяжелых, 3 - средней степени. Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще работают", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома. Повреждения кровель, окна, двери.

Один из домов получил существенные повреждения.

"В общей сложности, Виннитчину сегодня атаковало 28 БПЛА, из них, ориентировочно, 18 целей уничтожено", - уточнила Заболотная.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что 8 человек травмированы и госпитализированы в больницу из-за атаки российскими БПЛА в Винницкой области.

"Под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. По состоянию на 8.00, один пожар ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома.

Для ликвидации последствий вооруженной агрессии от ГСЧС привлечены 116 спасателей и 30 единиц техники. От железной дороги задействован пожарный поезд.

Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці
Наслідки удару по Вінниці

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили ракетой и 28 "шахедами" по Кривому Рогу. Там ранен подросток, он "тяжелый", также разрушено промпредприятие.

Автор: 

Винница (730) Винницкая область (1055) обстрел (28552) Винницкий район (22)


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Топ комментарии
+21
Ціленаправлено ворог нищить Україну на жаль відповіді немає ,тому ворог відчуває свою безкарність ,коли вже буде починатись ранкові новини що атаковано і зруйновано рашиські обєкти ,а ЗСУ зупинила просування ворога ? вся відповідальність на Верховному головнокомандувачу ,чим завгодно займаются переслідують опозицію і антикорупціонерів окрім одного оборони країни і консолідація народу перед смертельною загрозою.
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16.07.2025 06:45 Ответить
+13
Рижий дав лисому 50 днів,то треба за 50 днів побільше України зруйнувати і українців убити...
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16.07.2025 06:28 Ответить
+8
Де відповідь по оркостану, мразь ти зелена?!
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16.07.2025 07:06 Ответить
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Рижий дав лисому 50 днів,то треба за 50 днів побільше України зруйнувати і українців убити...
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16.07.2025 06:28 Ответить
Типа через 50 дней путлер остановится ?
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16.07.2025 08:59 Ответить
ні, Україна впаде
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16.07.2025 09:42 Ответить
если Украина упадёт, тогда зачем ждать 50 дней ?)
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16.07.2025 10:04 Ответить
Пане Малюк, Пуйло вкінець здурів і продовжує найбільш варварськими способами нищити Україну, вбивати українців. В той час союзники України мимрять щось невиразне про санкції проти Росії, чим вони з мінімальним успіхом займаються вже чотири роки. Стало зрозуміло, що війна закінчиться тільки тоді, коли Пуйло склеїть ласти (зіграє в ящик, одягне дерев'яний кітель без кишень, покине Кремль ногами вперед). Чому б вам не допомогти йому це зробити?Тим більше, що вбивством полковника Івана Воронича Пуйло прозоро натякнув вам, що слідуючим можете бути ви. Це як в вестернах про Дикий Захід: виживає той, хто стріляє першим. Бажаю вам, щоб ви вистрілили першим.
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16.07.2025 10:35 Ответить
Ціленаправлено ворог нищить Україну на жаль відповіді немає ,тому ворог відчуває свою безкарність ,коли вже буде починатись ранкові новини що атаковано і зруйновано рашиські обєкти ,а ЗСУ зупинила просування ворога ? вся відповідальність на Верховному головнокомандувачу ,чим завгодно займаются переслідують опозицію і антикорупціонерів окрім одного оборони країни і консолідація народу перед смертельною загрозою.
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16.07.2025 06:45 Ответить
Коли такі як ти встануть до лав ЗСУ.
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16.07.2025 08:05 Ответить
Яким чином у тебе пов'язане вступ до лав ЗСУ з мородерством,брехнею,корупцією,зрадою,безвідповідальністю влади? Треба тобі навчитись не дебільні питання людям ставити,а зробити щось самому.
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16.07.2025 09:02 Ответить
Під твоє командування в мотодиванний батальйон?
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16.07.2025 09:06 Ответить
А ти особисто - звідки інших закликаєш йти на бійню імені Фельдмаршала Сирського?
Часом не з дивана з пивасіком у руці?
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16.07.2025 10:25 Ответить
Де відповідь по оркостану, мразь ти зелена?!
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16.07.2025 07:06 Ответить
Чим? 3000 балістичних ракет на папері закінчилися.
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16.07.2025 09:08 Ответить
Зелька наканунє отримав від Трампа надпотужний собачий хер (а один хер в нього вже є за ресурси). Він їм і вдарить по Москві.
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16.07.2025 07:16 Ответить
Колишньому президенту Зеленському немає сенсу , щоб наносили удари по кацапським містах - тоді війна швидко закінчиться і його шайка буде відповідати на багато питань.
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16.07.2025 09:05 Ответить
Коли вже нарешті влучать у зеленського, або його папусашу (пожизненого степендіата), або його мамуриму? Нехай би вони подохли.
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16.07.2025 10:28 Ответить
 
 