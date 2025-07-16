Враг массированно атаковал "шахедами" Винницу: есть попадание в объекты промышленной инфраструктуры, 8 человек ранены, двое в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 16 июля 2025 года, войска РФ массированно атаковали ударными дронами Винницу.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате массированного вражеского обстрела есть несколько попаданий по объектам гражданской промышленной инфраструктуры города Винница.

"Спасатели работают над локализацией пожаров. Есть 4 раненых, они уже в больницах, получают помощь. Также есть поврежденные жилые дома в общинах Винницкой области", - отметила чиновница.

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"Жителей области - прошу сохранять информационную тишину. Не помогайте врагу при сборе информации о результатах его террористической атаки", - добавила она.

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По данным Заболотной, по состоянию на 6:40 известно о семи пострадавших.

В частности, 5 из них – с ожогами.

"С ожогами 2 тяжелых, 3 - средней степени. Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще работают", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома. Повреждения кровель, окна, двери.

Один из домов получил существенные повреждения.

"В общей сложности, Виннитчину сегодня атаковало 28 БПЛА, из них, ориентировочно, 18 целей уничтожено", - уточнила Заболотная.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что 8 человек травмированы и госпитализированы в больницу из-за атаки российскими БПЛА в Винницкой области.

"Под ударом оказались два объекта гражданской промышленности, на которых возникли масштабные пожары. По состоянию на 8.00, один пожар ликвидирован, на другом объекте работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в области повреждены 4 жилых дома.

Для ликвидации последствий вооруженной агрессии от ГСЧС привлечены 116 спасателей и 30 единиц техники. От железной дороги задействован пожарный поезд.













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