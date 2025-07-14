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Новости Фото Атака БПЛА на Сумы
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Последствия атаки РФ на Сумы: 7 человек пострадали, враг ударил по медучреждению (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 14 июля 2025 года враг нанес повторный удар беспилотником по Сумской громаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, вследствие первого удара пострадали шесть человек: три женщины и трое мужчин.

После второго удара люди, к счастью, не пострадали.

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Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела
Сумы после обстрела

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что в третий раз за сегодняшний день вражеский БпЛА атаковал Сумскую громаду, вспыхнул пожар.

"В этот раз россияне ударили в медицинское учреждение. Предварительно, один человек ранен. Повреждено здание. Последствия атаки выясняются.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне атакуют Сумы "Шахедами", оккупанты ударили в учебное заведение, есть раненые.

Автор: 

обстрел (28524) Сумская область (3457) Сумы (1206) Сумский район (320)


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14.07.2025 13:38 Ответить
 
 