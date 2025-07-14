Россияне атакуют Сумы "Шахедами": ударили в учебное заведение, есть раненые (обновлено)
Утром 14 июля российские захватчики атаковали Сумы ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.
"Сумы, город под атакой "Шахедов"! Находитесь в безопасности!
На город заходят еще новые", - говорится в сообщении.
Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах.
Впоследствии начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады.
"Вследствие атаки есть раненые. Также повреждены здания.
На месте работают соответствующие службы. Выясняем детали и масштабы разрушений", - говорится в сообщении.
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gr1959
показать весь комментарий14.07.2025 11:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Пятачок #610029
показать весь комментарий14.07.2025 13:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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valeriy svan
показать весь комментарий14.07.2025 11:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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