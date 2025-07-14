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Россияне атакуют Сумы "Шахедами": ударили в учебное заведение, есть раненые (обновлено)

шахеди

Утром 14 июля российские захватчики атаковали Сумы ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Александр Лысенко.

"Сумы, город под атакой "Шахедов"! Находитесь в безопасности!

На город заходят еще новые", - говорится в сообщении.

Местные телеграм-каналы сообщают о взрывах.

Впоследствии начальник ОВА Олег Григоров сообщил, что вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской громады.

"Вследствие атаки есть раненые. Также повреждены здания.

На месте работают соответствующие службы. Выясняем детали и масштабы разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами, работали силы ПВО. В двух районах возникли пожары

Автор: 

беспилотник (3926) Сумская область (3457) Сумы (1206) Сумский район (320)


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СУМИ, ми що ПІДПИСАЛИСЯ ... мати цього Ідіота вічно за президента ? Виходить так, на фронті ніким воювати, а ось президент повинен бути, і саме той, який себе вважає Хєнієм. Вибачте, тільки Воїн захистить мене, вас від окупанта! В Україні немає геніїв, які почнуть оборонити країну ???
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14.07.2025 11:02 Ответить
Починати потрібно з наріка.Зі зрадником неможливо захиститись.
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14.07.2025 13:42 Ответить
https://youtu.be/pphtCHnTe7k?si=PtVF_6lrQF1hH-l3 ВСЕ ШАХЕДЫ можно было сбивать еще на границе с РФ.
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14.07.2025 11:19 Ответить
 
 