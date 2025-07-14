Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами, работали силы ПВО. В двух районах возникли пожары
В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали Киевщину беспилотниками На рубежах Киевской области было перехвачено десяток БпЛА врага, в том числе наземными экипажами перехватчиков дронов из "Чистого неба".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник
Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован.
В Фастовском районе ликвидирован пожар складских помещений. Повреждены 6 грузовых автомобилей и ангар.
Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
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Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий14.07.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий14.07.2025 09:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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