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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область дронами, работали силы ПВО. В двух районах возникли пожары

ппо

В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали Киевщину беспилотниками На рубежах Киевской области было перехвачено десяток БпЛА врага, в том числе наземными экипажами перехватчиков дронов из "Чистого неба".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Белоцерковском районе в результате атаки произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован.

В Фастовском районе ликвидирован пожар складских помещений. Повреждены 6 грузовых автомобилей и ангар.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

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Автор: 

беспилотник (3926) Киевская область (4258) Белоцерковский район (30) Фастовский район (32)


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Келлог , ховайся !
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14.07.2025 09:32 Ответить
Всі ці рашиські злочини відбуваются від безкарності ,адже відповіді по рашистану немає ,в той сас як ворог щоночі атакує і руйнує Україну ,відповідь можливо раз в тиждень.
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14.07.2025 09:52 Ответить
 
 