Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО
Вечером 11 июля на Киевщине фиксировалось движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.
Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.
Ранее сообщалось, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
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Григорій Максимець #551293
показать весь комментарий11.07.2025 21:15 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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