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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Вражеские дроны зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

ППО

Вечером 11 июля на Киевщине фиксировалось движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

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Автор: 

беспилотник (3910) Киевская область (4256) ПВО (2936)


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На фото сили ППО напевно добивають "шахеда" прямо над землею. Ото завзятість!
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11.07.2025 21:15 Ответить
 
 