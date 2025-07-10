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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Атака на Киевскую область продолжалась почти 10 часов, последствия фиксируются в 4 районах, есть пострадавший

последствия атаки на Киевскую область 25 мая 2025 года

Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Николай Калашник.

"К сожалению есть пострадавший. В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.

Последствия вражеской атаки фиксируем в 4 районах области", - отметил он

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар в Броварском районе Киевской области, вызванный российским обстрелом, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4254) Бориспольский район (34) Броварский район (26) Вышгородский район (19) Обуховский район (17)


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Московська наволоч має бути знищена! За кожну невинну дитину,яка загинула на цій клятій війні.Скільки ж їх гине кожного дня від рук окупантів і скільки ж в тилу злодіїв і манкуртів на руках яких кров наших захисників!

Українці, ніколи не забувайте якою ціною здобувається наша свобода!

Слава нашим світлим воїнам! Низький уклін і шана навіки вічно!
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10.07.2025 07:11 Ответить
+2
Мендель Док кацап тебя уже в черный пакет отправили? или только собирают по частям как всех руснявых чмо-биков
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10.07.2025 07:09 Ответить
+2
Манкурте, а що українською писати рускоазична щелепа заважає ?
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10.07.2025 07:13 Ответить
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Манкурте, а що українською писати рускоазична щелепа заважає ?
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10.07.2025 07:13 Ответить
Мендель Док кацап тебя уже в черный пакет отправили? или только собирают по частям как всех руснявых чмо-биков
показать весь комментарий
10.07.2025 07:09 Ответить
https://www.facebook.com/moshovska?comment_id=Y29tbWVudDoxMTA2MTY4OTc0NzE2MTY3XzYwNDY5MjA0MjcyMDIyMg%3D%3D&__cft__[0]=AZWsiUOdPx0VLiTWs9pwjwOjxBrrKx6Byd40b20dVciFDKrI_BJZpHLJXDXNa3mYgvC2ZQRA2k-R3p0KGS7KeNbC9kuUwpjma6IFaBbTVZaWs_FdJ9_RZZP-rvRnHMZJqstoP5zJEYVuDeAtpUGSfn2W3by_np67vWQsM_CbuhtgNVtoPyvuzaNhMzFVmhDGmXHE0eDIITVs4wlTQbXOuj0w&__tn__=R-R Anzhelika Mudryk

Московська наволоч має бути знищена! За кожну невинну дитину,яка загинула на цій клятій війні.Скільки ж їх гине кожного дня від рук окупантів і скільки ж в тилу злодіїв і манкуртів на руках яких кров наших захисників!

Українці, ніколи не забувайте якою ціною здобувається наша свобода!

Слава нашим світлим воїнам! Низький уклін і шана навіки вічно!
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10.07.2025 07:11 Ответить
Ось ще одна помилка генетики відкликнулась
Тобі до психіатра , АЗИКАТИЙ ,
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10.07.2025 07:26 Ответить
https://www.youtube.com/@Helen-l4r @Helen-l4rhttps://www.youtube.com/watch?v=FJkfmOXwog0&lc=UgyFpeQupICFu2rttKF4AaABAg 13 минут назад

Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України?
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10.07.2025 11:07 Ответить
30.07.2025 року Суд не відбувся!!! Судове засідання перенесено на 15.07.2025 року на 14-30 годин! (Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року) (Оновленно 02.07.2025 року). https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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10.07.2025 11:11 Ответить
Дуже шкода народ, який кожної ночі зазнає удари ракетиами, шахедами. Не тільки руйнуються їх будинки, квартири, на які вони накопичували гроші все своє життя, але часто ворог вбиває цих знедолених і обдурених людей прямо в їх помешканні. Але це вибір самого наріду 73% у 2019 році, коли замісить ракет, САУ, дронів -(миру), вибрали асфальт, ідіотів на держаквні пости - (а фактично війну). І саме страшне, що це ще далеко не кінець.
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10.07.2025 11:26 Ответить
Та заспокойтесь вже з відсотками! Не було стільки!! Чи Ви статистику не вивчали??? За оце чмо проголосувало макс 40-43%.

Не треба гундосу підігравати.
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10.07.2025 11:36 Ответить
 
 