Атака на Киевскую область продолжалась почти 10 часов, последствия фиксируются в 4 районах, есть пострадавший

Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Николай Калашник.

"К сожалению есть пострадавший. В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.

Последствия вражеской атаки фиксируем в 4 районах области", - отметил он

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.

Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться.

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