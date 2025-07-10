Атака на Киевскую область продолжалась почти 10 часов, последствия фиксируются в 4 районах, есть пострадавший
Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевщину. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Николай Калашник.
"К сожалению есть пострадавший. В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу.
Последствия вражеской атаки фиксируем в 4 районах области", - отметил он
В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.
В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.
В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.
Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться.
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Московська наволоч має бути знищена! За кожну невинну дитину,яка загинула на цій клятій війні.Скільки ж їх гине кожного дня від рук окупантів і скільки ж в тилу злодіїв і манкуртів на руках яких кров наших захисників!
Українці, ніколи не забувайте якою ціною здобувається наша свобода!
Слава нашим світлим воїнам! Низький уклін і шана навіки вічно!
Тобі до психіатра , АЗИКАТИЙ ,
Якщо б родина міністра оборони Рустема Умєрова та родині інших високопосадовців проживали в Україні, а не в США та за кордоном, можливо, тоді б всі питання оборони України вирішувалися б швидше та позитивніше для України ??? Можливо, тоді б Україну не бомбили щоночі ракети і по 500 шахедів щодня ??? І тоді не гинуло б стільки золотих - безцінних - найдорожчих захисників України?
Не треба гундосу підігравати.