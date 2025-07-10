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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Атака на Київщину тривала майже 10 годин, наслідки фіксуються у 4 районах, є постраждалий

наслідки атаки на Київщину 25 травня 2025 року

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Микола Калашник.

"На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області", - зазначив він

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.

У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежу в Броварському районі Київщини, спричинену російським обстрілом, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4151) Бориспільський район (34) Броварський район (27) Вишгородський район (21) Обухівський район (21)


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Манкурте, а що українською писати рускоазична щелепа заважає ?
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10.07.2025 07:13 Відповісти
Мендель Док кацап тебя уже в черный пакет отправили? или только собирают по частям как всех руснявых чмо-биков
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10.07.2025 07:09 Відповісти
https://www.facebook.com/moshovska?comment_id=Y29tbWVudDoxMTA2MTY4OTc0NzE2MTY3XzYwNDY5MjA0MjcyMDIyMg%3D%3D&__cft__[0]=AZWsiUOdPx0VLiTWs9pwjwOjxBrrKx6Byd40b20dVciFDKrI_BJZpHLJXDXNa3mYgvC2ZQRA2k-R3p0KGS7KeNbC9kuUwpjma6IFaBbTVZaWs_FdJ9_RZZP-rvRnHMZJqstoP5zJEYVuDeAtpUGSfn2W3by_np67vWQsM_CbuhtgNVtoPyvuzaNhMzFVmhDGmXHE0eDIITVs4wlTQbXOuj0w&__tn__=R-R Anzhelika Mudryk

Московська наволоч має бути знищена! За кожну невинну дитину,яка загинула на цій клятій війні.Скільки ж їх гине кожного дня від рук окупантів і скільки ж в тилу злодіїв і манкуртів на руках яких кров наших захисників!

Українці, ніколи не забувайте якою ціною здобувається наша свобода!

Слава нашим світлим воїнам! Низький уклін і шана навіки вічно!
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10.07.2025 07:11 Відповісти
Ось ще одна помилка генетики відкликнулась
Тобі до психіатра , АЗИКАТИЙ ,
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10.07.2025 07:26 Відповісти
 
 