Атака на Київщину тривала майже 10 годин, наслідки фіксуються у 4 районах, є постраждалий

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Микола Калашник.

"На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню.

Наслідки ворожої атаки фіксуємо у 4 районах області", - зазначив він

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобілі. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.

У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки. Кількість пошкоджених обʼєктів може збільшитися.

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