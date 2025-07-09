Ліквідовано пожежу в Броварському районі Київщини, спричинену російським обстрілом, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 8000 кв. м у Броварському районі Київської області, спричинену російським обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що на місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС, а також пожежні команди сіл Требухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі, 7 осіб та 7 одиниць техніки від місцевої влади.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додали в ДСНС.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків.

Повідомлялося, що через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району