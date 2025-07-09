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Наслідки ворожої атаки на Луцьк: пожежу на підприємстві вже ліквідували. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 9 липня, вночі внаслідок російського ракетного обстрілу у Луцьку сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вогнеборці вже ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Також читайте: Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві (оновлено)

Луцьк після обстрілу
Луцьк після обстрілу
Луцьк після обстрілу
Луцьк після обстрілу
Луцьк після обстрілу
Луцьк після обстрілу

На місцях ударів працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки ДСНС та інші служби екстреного реагування міста.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БпЛА на Київщині постраждала жінка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітяних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

Автор: 

Луцьк (429) обстріл (29745) ракети (4106) ДСНС (5206) Шахед (1280) Волинська область (885) Луцький район (19)


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Луцьк моцний,дяка ппо.
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09.07.2025 08:56 Відповісти
 
 