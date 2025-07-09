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Последствия вражеской атаки на Луцк: пожар на предприятии уже ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 июля, ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожарные уже ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Также читайте: Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии (обновлено)

Луцк после обстрела
Луцк после обстрела
Луцк после обстрела
Луцк после обстрела
Луцк после обстрела
Луцк после обстрела

На местах ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

Автор: 

Луцк (597) обстрел (28420) ракеты (3647) ГСЧС (5065) Шахед (1271) Волынская область (1016) Луцкий район (15)


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Луцьк моцний,дяка ппо.
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09.07.2025 08:56 Ответить
 
 