Последствия вражеской атаки на Луцк: пожар на предприятии уже ликвидирован. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 9 июля, ночью в результате российского ракетного обстрела в Луцке произошло возгорание на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожарные уже ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
На местах ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования города.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БпЛА на Киевщине пострадала женщина.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.
Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.
По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".
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