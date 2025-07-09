Ликвидирован пожар в Броварском районе Киевской области, вызванный российским обстрелом, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

Пожарные ГСЧС ликвидировали пожар на площади 8000 кв. м в Броварском районе Киевской области, вызванный российским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что на месте работали 73 спасателя и 16 единиц техники ГСЧС, а также пожарные команды сел Требухов, Красиловка, Гоголев, Княжичи, 7 человек и 7 единиц техники от местной власти.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавили в ГСЧС.

Смотрите также: Последствия вражеской атаки на Луцк: пожар на предприятии уже ликвидировали. ФОТОрепортаж

















Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий.

Сообщалось, что из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района