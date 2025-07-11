Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Ввечері 11 липня в Київській області фіксувався рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

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