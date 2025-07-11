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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Ворожі дрони зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

ППО

Ввечері 11 липня в Київській області фіксувався рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Дивіться також: Атака на Київщину тривала майже 10 годин, наслідки фіксуються у чотирьох районах, 2 особи постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

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безпілотник (4494) Київська область (4154) ППО (3379)


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На фото сили ППО напевно добивають "шахеда" прямо над землею. Ото завзятість!
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11.07.2025 21:15 Відповісти
 
 