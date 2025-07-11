Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили
Ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 18:15.
Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:13.
Київська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:25.
О 19:30 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь.
- Група БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
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