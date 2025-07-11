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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили ударні безпілотники по Україні, - Повітряні сили

шахеди

Ввечері 11 липня російські окупанти запустили ударні безпілотники для атаки по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Нові групи ворожих БпЛА на півночі Сумщини курсом на північ Чернігівщини, - повідомлялося о 18:15.

Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:13.

Київська область - загроза застосування ударних БпЛА, - повідомлялося о 19:25.

О 19:30 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Полтавщини курсом на південь.
  • Група БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.

Читайте також: Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили

Автор: 

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Цензор так лагідно називає вбивць українських жінок та дітей. Росіяни... Не російські терористи. Не російські фашисти. Не бойовики московського режиму. А росіяни. Звучить наче росіяни зараз везуть фури цукерок українцям додому
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11.07.2025 20:13 Відповісти
Добре, що зеленський, вже маст маштабує перехоплювачі...
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11.07.2025 20:20 Відповісти
 
 