Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины курсом на север Черниговщины, - сообщалось в 18:15.

Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА, - сообщалось в 19:13.

Киевская область - угроза применения ударных БпЛА, - сообщалось в 19:25.

В 19:30 ВС сообщили:

БпЛА на севере Полтавщины курсом на юг.

Группа БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

Обновление относительно движения вражеских дронов

В 19:59 ВС сообщили:

БпЛА в Киевской области курсом на Борисполь.

БпЛА в Киевской области курсом на Бородянку.

В 20:04 ВС сообщили:

Новые группы вражеских БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на юг!

БПЛА на Полтавщине курсом на юг! Группа БпЛА перелетает на Черкасщину.

Внимание! Вражеский БпЛА по направлению к столице, находитесь в укрытиях!

В 20:12 ВС сообщили:

Киев – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях!

Житомирщина – угроза применения ударных БпЛА!

Также сообщалось об угрозе дронов для Донетчины и Днепропетровщины (Синельниковский р-н)

Обновление

В 20:41 ВС сообщили:

БПЛА в Сумской и Черниговской области курсом на юг.

БпЛА в центре Киевской области курсом на запад.

БПЛА на востоке Житомирской области курсом на запад.

БпЛА на севере Запорожья курсом на Днепропетровщину.

В 20:43 ВС сообщили:

БпЛА на севере Донетчины курсом на Харьковщину.

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад!

В 21:03 ВС сообщили:

Группа БПЛА на востоке Харьковщины курсом на юго-западное направление.

Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад!

Читайте также: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы