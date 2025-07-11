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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили ударные беспилотники по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 11 июля российские оккупанты запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Новые группы вражеских БпЛА на севере Сумщины курсом на север Черниговщины, - сообщалось в 18:15.

Полтавская область - угроза применения ударных БпЛА, - сообщалось в 19:13.

Киевская область - угроза применения ударных БпЛА, - сообщалось в 19:25.

В 19:30 ВС сообщили:

  • БпЛА на севере Полтавщины курсом на юг.
  • Группа БпЛА на юге Черниговщины курсом на Киевщину.

Обновление относительно движения вражеских дронов

В 19:59 ВС сообщили:

  • БпЛА в Киевской области курсом на Борисполь.
  • БпЛА в Киевской области курсом на Бородянку.

В 20:04 ВС сообщили:

  • Новые группы вражеских БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на юг!
  • БПЛА на Полтавщине курсом на юг! Группа БпЛА перелетает на Черкасщину.
  • Внимание! Вражеский БпЛА по направлению к столице, находитесь в укрытиях!

В 20:12 ВС сообщили:

  • Киев – угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО, во время тревоги находитесь в укрытиях!
  • Житомирщина – угроза применения ударных БпЛА!
  • Также сообщалось об угрозе дронов для Донетчины и Днепропетровщины (Синельниковский р-н)

Обновление

В 20:41 ВС сообщили:

  • БПЛА в Сумской и Черниговской области курсом на юг.
  • БпЛА в центре Киевской области курсом на запад.
  • БПЛА на востоке Житомирской области курсом на запад.
  • БпЛА на севере Запорожья курсом на Днепропетровщину.

В 20:43 ВС сообщили:

  • БпЛА на севере Донетчины курсом на Харьковщину.
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад!

В 21:03 ВС сообщили:

  • Группа БПЛА на востоке Харьковщины курсом на юго-западное направление.
  • Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад!

Читайте также: Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

Автор: 

беспилотник (3910) Воздушные силы (2510)


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Топ комментарии
+6
Цензор так лагідно називає вбивць українських жінок та дітей. Росіяни... Не російські терористи. Не російські фашисти. Не бойовики московського режиму. А росіяни. Звучить наче росіяни зараз везуть фури цукерок українцям додому
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11.07.2025 20:13 Ответить
+2
кацапе, пельку прикрий
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11.07.2025 20:40 Ответить
+1
Добре, що зеленський, вже маст маштабує перехоплювачі...
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11.07.2025 20:20 Ответить
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Цензор так лагідно називає вбивць українських жінок та дітей. Росіяни... Не російські терористи. Не російські фашисти. Не бойовики московського режиму. А росіяни. Звучить наче росіяни зараз везуть фури цукерок українцям додому
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11.07.2025 20:13 Ответить
Росіяни хороші...це російські фашисти погані...?
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11.07.2025 20:41 Ответить
ОПа не дозволяє ображати кацапів.Вся журналістика під контролем ОПи.Висновки напрошуються самі
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11.07.2025 20:42 Ответить
Цензор під контрелем ОПи? Не смішіть. Скоріше навпаки...
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11.07.2025 20:44 Ответить
Саме під контролем.Через цензор теж просовуються наративи влади.Наприклад погані ухилянти і хороші ТЦК.Погані Спартц и Трамп та інше.Також тут тусується куча ботів.
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11.07.2025 20:50 Ответить
Також цей ресурс причетний до знищення рейтингу Порошенко,як наслідок-допомога ішаку і отримав премогу.Кров*ю вихаркує терер вся Україна перемогу потужного.
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11.07.2025 20:53 Ответить
ресурс неоднозначний,******* душком
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11.07.2025 20:55 Ответить
Добре, що зеленський, вже маст маштабує перехоплювачі...
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11.07.2025 20:20 Ответить
хз.шо им тот всратый куйов сдался,ну пускай кацапье тратит сюда шахедики чем по военным,мне лично пох, хоть сам и в киеве, даже иногда хочеться поскорее бы в мой дом ******* и это все закончилось)
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11.07.2025 20:28 Ответить
кацапе, пельку прикрий
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11.07.2025 20:40 Ответить
кацап, иди домой, тут водки нет
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11.07.2025 21:14 Ответить
Ти диви. Сарана - а писати вміє...
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11.07.2025 21:17 Ответить
Боже бережи усіх алкозалежних аборіґенов Сирця, працівників УТ з Хрещатик 26 включно з тими двома мусорами шо мене повязали коли я насцяв під колонами, та аеророзпіздяів з АероЧартер\Авіасервіс.
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11.07.2025 20:48 Ответить
 
 