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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 10 июля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Несколько групп ударных БпЛА в Донецкой области.

Читайте: "Шахеды" атаковали Черновцы. Объявляли тревогу (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3904) Воздушные силы (2507) Шахед (1285) война в Украине (5142)


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Росіяни атакують України ударними безпілотникамиДжерело: https://censor.net/ua/n3562654
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10.07.2025 23:28 Ответить
 
 