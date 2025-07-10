Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы
Вечером 10 июля россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Несколько групп ударных БпЛА в Донецкой области.
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Johan Seeman
показать весь комментарий10.07.2025 23:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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