"Шахеды" атаковали Черновцы. Объявляли тревогу (обновлено)

Российские ударные беспилотники сейчас находятся в воздушном пространстве Черновицкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили, что ударный вражеский БПЛА из Ивано-Франковской области движется в Черновицкую область.

Также там заявили об угрозе для Черновцов.

Глава ОВА Запарнюк написал: "Черновцы! Еще раз - НЕМЕДЛЕННО в укрытие!".

По состоянию на 15.51 было объявлено об отбое опасности.

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