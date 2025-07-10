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Новости Обстрелы Черновицкой области
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"Шахеды" атаковали Черновцы. Объявляли тревогу (обновлено)

Российские шахиды атакуют Черновицкую область

Российские ударные беспилотники сейчас находятся в воздушном пространстве Черновицкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили, что ударный вражеский БПЛА из Ивано-Франковской области движется в Черновицкую область.

Также там заявили об угрозе для Черновцов.

Глава ОВА Запарнюк написал: "Черновцы! Еще раз - НЕМЕДЛЕННО в укрытие!".

По состоянию на 15.51 было объявлено об отбое опасности.

Читайте: Российский дрон попал в дом в Киеве, - ГВА

Автор: 

обстрел (28450) Черновцы (678) Воздушные силы (2507) Шахед (1285) Черновицкая область (45) Черновицкий район (10)


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Топ комментарии
+9
Та там уже дві-три години троє непорозумінь літає по всьому заходу і досі зникають і з'являються.
І ніхто збити не може.
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10.07.2025 15:52 Ответить
+7
Спокійно пролетіли всю північ аж до Луцька повернули та долетіли до Чернівців нікого не зустрівши...
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10.07.2025 15:52 Ответить
+4
Піздєц - по Чернівцям ше кажись не прилітало
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10.07.2025 15:50 Ответить
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Піздєц - по Чернівцям ше кажись не прилітало
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10.07.2025 15:50 Ответить
Навіть по області не прилітало
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10.07.2025 15:57 Ответить
Не *****...
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10.07.2025 16:07 Ответить
Ондатрій путлєра прасіл нє стрєлять па сваім )
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10.07.2025 16:20 Ответить
значит что- то начали изготавливать,что не нравится пуйлу
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10.07.2025 16:16 Ответить
Та там уже дві-три години троє непорозумінь літає по всьому заходу і досі зникають і з'являються.
І ніхто збити не може.
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10.07.2025 15:52 Ответить
Видно збивають щоб не менше чотирьохсот. Тоді 350 зіб'ють. А три штуки не царскоє дєло...
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10.07.2025 15:55 Ответить
Дощ на вулиці,кому охота вилазити
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10.07.2025 16:14 Ответить
Спокійно пролетіли всю північ аж до Луцька повернули та долетіли до Чернівців нікого не зустрівши...
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10.07.2025 15:52 Ответить
Розвідники? Перевіряють інфу від навідників про "жирні цілі"?
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10.07.2025 15:58 Ответить
я так розумію шо голоВКИ ОВА існують щоб пісяти по зельоному в ефірі
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10.07.2025 16:00 Ответить
Розвідники
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10.07.2025 16:12 Ответить
Оце ПВО! Всю Україну пролетіло і ніхто не може дати раду. А що тоді казати про ракети?
А Конча Заспа з Козином, чим захищені?
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10.07.2025 16:22 Ответить
перелетели всю страну и никто не сбил
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10.07.2025 16:26 Ответить
Це вперше по Чернівцях. Тримайтеся. До такого важко звикнути.
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10.07.2025 16:29 Ответить
 
 