"Шахеды" атаковали Черновцы. Объявляли тревогу (обновлено)
Российские ударные беспилотники сейчас находятся в воздушном пространстве Черновицкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили, что ударный вражеский БПЛА из Ивано-Франковской области движется в Черновицкую область.
Также там заявили об угрозе для Черновцов.
Глава ОВА Запарнюк написал: "Черновцы! Еще раз - НЕМЕДЛЕННО в укрытие!".
По состоянию на 15.51 было объявлено об отбое опасности.
Топ комментарии
+9 Dmitry Klaus
показать весь комментарий10.07.2025 15:52 Ответить Ссылка
+7 Andrew Moon
показать весь комментарий10.07.2025 15:52 Ответить Ссылка
+4 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий10.07.2025 15:50 Ответить Ссылка
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І ніхто збити не може.
А Конча Заспа з Козином, чим захищені?