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Новини Обстріли Чернівецької області
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"Шахеди" атакують Чернівці. Оголошено тривогу

Російські шахеди атакують Чернівецьку область

Російські ударні безпілотники наразі перебувають у повітряному просторі Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили, що ударний ворожий БпЛА з Івано-Франківщини рухається в Чернівецьку область.

Також там заявили про загрозу для Чернівців.

Глава ОВА Запарнюк написав: "Чернівці! Ще раз — НЕГАЙНО в укриття!"

Читайте: Російський дрон влучив у будинок в Києві, - МВА

Автор: 

обстріл (29775) Чернівці (563) Повітряні сили (2847) Шахед (1289) Чернівецька область (48) Чернівецький район (10)


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Піздєц - по Чернівцям ше кажись не прилітало
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10.07.2025 15:50 Відповісти
Навіть по області не прилітало
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10.07.2025 15:57 Відповісти
Не *****...
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10.07.2025 16:07 Відповісти
Та там уже дві-три години троє непорозумінь літає по всьому заходу і досі зникають і з'являються.
І ніхто збити не може.
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10.07.2025 15:52 Відповісти
Видно збивають щоб не менше чотирьохсот. Тоді 350 зіб'ють. А три штуки не царскоє дєло...
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10.07.2025 15:55 Відповісти
Дощ на вулиці,кому охота вилазити
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10.07.2025 16:14 Відповісти
Спокійно пролетіли всю північ аж до Луцька повернули та долетіли до Чернівців нікого не зустрівши...
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10.07.2025 15:52 Відповісти
Розвідники? Перевіряють інфу від навідників про "жирні цілі"?
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10.07.2025 15:58 Відповісти
я так розумію шо голоВКИ ОВА існують щоб пісяти по зельоному в ефірі
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10.07.2025 16:00 Відповісти
Розвідники
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10.07.2025 16:12 Відповісти
 
 