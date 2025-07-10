"Шахеди" атакують Чернівці. Оголошено тривогу

Російські ударні безпілотники наразі перебувають у повітряному просторі Чернівецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряні сили попередили, що ударний ворожий БпЛА з Івано-Франківщини рухається в Чернівецьку область.

Також там заявили про загрозу для Чернівців.

Глава ОВА Запарнюк написав: "Чернівці! Ще раз — НЕГАЙНО в укриття!"

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