"Шахеди" атакують Чернівці. Оголошено тривогу
Російські ударні безпілотники наразі перебувають у повітряному просторі Чернівецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили попередили, що ударний ворожий БпЛА з Івано-Франківщини рухається в Чернівецьку область.
Також там заявили про загрозу для Чернівців.
Глава ОВА Запарнюк написав: "Чернівці! Ще раз — НЕГАЙНО в укриття!"
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