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Російський дрон влучив у будинок в Києві, - МВА
В ніч на 10 липня росіяни атакували Київ безпілотниками.
Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, у Шевченківському районі є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.
Також попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.
Крім того, в Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.
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Вони нам будинок зруйнують - ми "лади" поцарапаємо