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Новини Атака безпілотників
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Російський дрон влучив у будинок в Києві, - МВА

шахеди

В ніч на 10 липня росіяни атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, у Шевченківському районі є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. 

Також попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.

Крім того, в Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Читайте: До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку, - NYT

Автор: 

безпілотник (4488) Київ (19845) Шахед (1280) війна в Україні (5162)


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суки російські, щоб всім вам 140 мільйонам прилетіло по дрону в кожну хату, а після цього балістикою відшліфувати по вас, орки грьобані
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10.07.2025 02:47 Відповісти
Так треба казку зробить реальним святом!
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10.07.2025 03:19 Відповісти
І звісно - "отвєтка" полетіла?
Вони нам будинок зруйнують - ми "лади" поцарапаємо
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10.07.2025 04:00 Відповісти
Ви ще не чули, як по лівому летіло
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10.07.2025 04:04 Відповісти
 
 