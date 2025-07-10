Російський дрон влучив у будинок в Києві, - МВА

В ніч на 10 липня росіяни атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, у Шевченківському районі є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.

Також попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі.

Крім того, в Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

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