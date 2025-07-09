До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку, - NYT

У ніч на 9 липня Росія випустила рекордну кількість ударних дронів-камікадзе і ракет по території України. Військові аналітики вважають, що до осені РФ буде здатна регулярно запускати понад 1000 БПЛА за одну атаку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що більшість з російських атак відзначені збільшенням числа запущених дронів на десяток або кілька десятків.

Повітряні сили повідомили, що у середу Росія запустила 728 ударних дронів і БПЛА-імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів, який відбувся в п'ятницю.

"Оскільки російська промисловість продовжує нарощувати потужності, військові аналітики прогнозують, що до осені Росія буде регулярно запускати понад 1000 дронів за раз", - йдеться у статті.

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Видання зазначає, що аналітики раніше інтерпретували деякі ракетні удари по західній Україні як спроби перехопити західну зброю, що перетинає кордон з Польщею, або вразити військові склади чи аеродроми. Аеродроми розташовані поблизу Житомира та Вінниці.

Наголошується, що недорогі, масово вироблені дрони зараз становлять найсерйознішу загрозу для України. Але ракети "Кинджал" є важливою зброєю для Росії з геополітичного погляду. Їх може збити лише одна система протиповітряної оборони в арсеналі України: американські ракети Patriot.

Хоча Київ може закуповувати європейські аналоги інших видів зброї, які надає Вашингтон, він залежить від адміністрації Трампа, щоб зберегти канал постачання Patriot, додає NYT.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітряних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".