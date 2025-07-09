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Новини Атака безпілотників Модернізація Шахедів
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До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку, - NYT

Росія запускатиме понад 1000 шахедів по Україні до осені

У ніч на 9 липня Росія випустила рекордну кількість ударних дронів-камікадзе і ракет по території України. Військові аналітики вважають, що до осені РФ буде здатна регулярно запускати понад 1000 БПЛА за одну атаку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що більшість з російських атак відзначені збільшенням числа запущених дронів на десяток або кілька десятків.

Повітряні сили повідомили, що у середу Росія запустила 728 ударних дронів і БПЛА-імітаторів. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів, який відбувся в п'ятницю.

"Оскільки російська промисловість продовжує нарощувати потужності, військові аналітики прогнозують, що до осені Росія буде регулярно запускати понад 1000 дронів за раз", - йдеться у статті.

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Видання зазначає, що аналітики раніше інтерпретували деякі ракетні удари по західній Україні як спроби перехопити західну зброю, що перетинає кордон з Польщею, або вразити військові склади чи аеродроми. Аеродроми розташовані поблизу Житомира та Вінниці.

Наголошується, що недорогі, масово вироблені дрони зараз становлять найсерйознішу загрозу для України. Але ракети "Кинджал" є важливою зброєю для Росії з геополітичного погляду. Їх може збити лише одна система протиповітряної оборони в арсеналі України: американські ракети Patriot.

Хоча Київ може закуповувати європейські аналоги інших видів зброї, які надає Вашингтон, він залежить від адміністрації Трампа, щоб зберегти канал постачання Patriot, додає NYT.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей. Згодом стало відомо, що Луцьк зазнав наймасованішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві.

Також зазначалося, що 29 дронів вночі було знищено над Черкащиною, там минулося без наслідків. Окрім того, як повідомлялося, через нічну атаку РФ горить підприємство у Требухові Броварського району.

За даними Повітряних сил, вночі РФ випустила по Україні 728 "шахедів", 7 крилатих ракет та 6 "Кинджалів".

Автор: 

обстріл (29745) росія (66611) Шахед (1280) війна в Україні (5162)


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Топ коментарі
+6
у нас є Найдосвіченіший президент і найпотужніші відоси, справимось!
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09.07.2025 20:19 Відповісти
+4
Їх можна остудити - в"їбати по заводу в Єлабузі - де татари їх клепають
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09.07.2025 20:21 Відповісти
+4
А з осені будуть запускати по 1500..так виходить??? А в Україні боневтік буде домовлятися про будівництво нових бпла!!!
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09.07.2025 20:21 Відповісти
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Куй у рота а не Київ. І у сраку.
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09.07.2025 20:39 Відповісти
Путін у холодильнику.
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09.07.2025 20:59 Відповісти
Тому Трамп, по 10 ракет і розмірковує, на який місяць ОСЕНІ, запланувати РОЗГЛЯНУТИ з венсом і потім, можливо, він дасть своє рішення=доведе його через прутіна, аж до йолопа Гегсета!! Складний та непередбачуваний, його шлях мислення!
А NYT, каже про 1000???
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09.07.2025 20:17 Відповісти
В даному випадку NYT повторює слова Мадяра...
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09.07.2025 20:22 Відповісти
Про це пише https://www.nytimes.com/2025/07/09/world/europe/russia-ukraine-attack-weapons-trump-putin.html The New York TimesДжерело: https://censor.net/ua/n3562426
А ви, все на Мадяра киваєте?? Щетельней треба …
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09.07.2025 20:30 Відповісти
Вранці українські повітряні сили повідомили, що російська армія атакувала Україну 728 "шахедами", 7 крилатими ракетами та 6 "Кинджалами".

Це максимальна кількість безпілотників за ніч з початку війни.

296 безпілотників вдалося збити, 415 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ, також ППО збила 7 крилатих ракет.
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09.07.2025 20:18 Відповісти
у нас є Найдосвіченіший президент і найпотужніші відоси, справимось!
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09.07.2025 20:19 Відповісти
Їх можна остудити - в"їбати по заводу в Єлабузі - де татари їх клепають
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09.07.2025 20:21 Відповісти
І влучити в общаги з працівниками
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09.07.2025 20:45 Відповісти
Там працюють негри - їх ніхто не рахує
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09.07.2025 22:00 Відповісти
А з осені будуть запускати по 1500..так виходить??? А в Україні боневтік буде домовлятися про будівництво нових бпла!!!
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09.07.2025 20:21 Відповісти
Вы же европейские придурки продолжаете покупать нефть и газ у агрессора, давая ему деньги на вооружение(( Кремль может теперь и по 2000 шахедов запускать. А санкции уроды против путина не можете месяцами принять((
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09.07.2025 20:25 Відповісти
А чому їм не купувати, якщо Тойщоневтік качає рашистську нафту прямо в центр Європи по трубі. Падло.
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09.07.2025 21:19 Відповісти
Так і попередник робив так само - чим цей гірший ?
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09.07.2025 21:22 Відповісти
Zeмародери теж докладають зусиль, качають нафту немитої трупопроводом дружба на 20 млн$ ЩОДНЯ!
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09.07.2025 21:21 Відповісти
А відповідь кустарно зроблені в гаражі три дрони з бч 3 кг...
500 дронів одночасно по Елабузі могли б вирішити проблему. Але ми запускаєм по три...
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09.07.2025 20:25 Відповісти
Туди не літають дрони з б\ч у три кілограми. І дрони, які летять на 1200+ км не збирають у гаражах.
Припиняйте навалювати цю ***** у коментах.
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09.07.2025 20:48 Відповісти
До єлабуги від лінії фронту 650 км. До Луцька куди сьогодні без проблем долетіло кілька десятків шахідів теж...
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09.07.2025 20:59 Відповісти
Вас на гугл-мап забанили?Чи вважаєте, що чим більша брехня, тим більше читачів форума у неї повірять??
Від краматорського летовища до СЭЗ "Алабуга 1250 км, від Харкова 1200 км.
І ще раз - припиняйте навалювати ***** у коментах.
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09.07.2025 21:18 Відповісти
Так, спутав з Енгельсом. Вибачаюсь.
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09.07.2025 21:22 Відповісти
таке буває, коли мало знаєш як про ворога, так і про свої оборнні можливості, тому простіше просто у коменті накнопати пургу про "три кілограма" та "вибиті вікна".
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09.07.2025 21:29 Відповісти
Я бачу ви дуже обізнані. То де?
Де ті дрони хоча би п'ятдесят штук разово по одному заводу. Хай Елабуга далеко, хоча для того ж шахіда з дальністю 2500 км це тільки півдороги. Де удари хоча б по сраному Курську? А оця клоунада - підпалить бочку з бензином і тиждень новини клєпать як вона горить, це......
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09.07.2025 21:38 Відповісти
якщо менш звездіти та своєчасно помагати "курити" на заводах та складах, то не буде
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09.07.2025 20:27 Відповісти
До осені керівництво офісу буде в постійних закордонних відрядженнях
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09.07.2025 20:27 Відповісти
Херня. У нас майже 100тищ на місяць(1 мульон на рік)
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09.07.2025 20:31 Відповісти
мелочі. нєсімєтрічними відосіками буде давати інформаційний отпор!
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09.07.2025 20:31 Відповісти
Які там 1000 дронів… з московії проти України??
Тут БЕБ треба, пересиденту петляти, служки у ВРУ, 121 голова, законопроект злампічили, з аброхамієм і стефанчуками щодо АМНІСТІЇ за їх крадіжки під час війни….!!
Дрони прутіна, то таке…
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09.07.2025 20:34 Відповісти
О млять, скільку ж тут парашного гівна ріденьким серить.
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09.07.2025 20:41 Відповісти
без масованого удару балістикою або КР завдати критичної шкоди виробництву шахедів на СЭЗ Алабуга навряд чи вдасться.
Зараз було би достатньо ефективно, якби вночі прилетіло у гурожитки Алабуги-Політєх. І не тільки у https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B049'05.5%22N+52%C2%B002'26.9%22E/@55.8181896,52.0382295,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.8181896!4d52.0408098?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D старі (55°49'05.5"N 52°02'26.9"E), а і у https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B049'05.8%22N+52%C2%B001'34.1%22E/@55.818286,52.0235578,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.818286!4d52.0261381?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D новозбудовані (55°49'05.8"N 52°01'34.1"E). Картина десятків трупів під завалами не додає робочого ентузіазма. Тоді би мірная російська татарва і татарська русня замислилась про доцільність своєї роботи на СЭЗ "Алабуга".
І да, вся промислова зона СЭЗ "Алабуга" є законною військовою ціллю разом із гуртожитками для персоналу, які побудовані у сотнях метрів від цехів, де виробляють шахєди.
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09.07.2025 20:43 Відповісти
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09.07.2025 20:47 Відповісти
Як не сумно, але це реальність. Воно ще любить завершити фразою - "і це правда."
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09.07.2025 21:16 Відповісти
Нічого страшного, Зеленський ще до того часу разів 50 обговорить з партнерами підсилення ППО і постачання в Україну одного петріота і одного айріс-т- це вирішить проблему.
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09.07.2025 20:50 Відповісти
Очень опасная новость. Но. Шахеды, они тоже денег стоят. Возьмите стоимость одного шахеда. Среднее 35 тыс баксов умножьте на тысячу = 35 лимонов баксов в день. Это миллиард баксов в месяц.
Вы ещё верите?
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09.07.2025 21:04 Відповісти
***** получил 880 млрд за углеводороді за 4 года войні. А тут каких то жалких 12 млрд в год на шахеді.
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09.07.2025 21:07 Відповісти
Угу - а скільки , з тієї суми , приходиться на нафту перекачену через територію України ..?
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09.07.2025 21:24 Відповісти
какаяразніца?
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09.07.2025 21:29 Відповісти
Это 8% всего военного бюджета России. Это нереально много на Шахеды
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09.07.2025 21:32 Відповісти
немного
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09.07.2025 21:40 Відповісти
 
 