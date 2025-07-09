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Новости Атака беспилотников Модернизация шахедов
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До осени РФ будет регулярно запускать по Украине более 1000 "Шахедов" за одну атаку, - NYT

Россия запустит более 1000 шахедов по Украине до осени

В ночь на 9 июля Россия выпустила рекордное количество ударных дронов-камикадзе и ракет по территории Украины. Военные аналитики считают, что к осени РФ будет способна регулярно запускать более 1000 БПЛА за одну атаку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что большинство из российских атак отмечены увеличением числа запущенных дронов на десяток или несколько десятков.

Воздушные силы сообщили, что в среду Россия запустила 728 ударных дронов и БПЛА-имитаторов. Это на 189 дронов больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 дронов, который состоялся в пятницу.

"Поскольку российская промышленность продолжает наращивать мощности, военные аналитики прогнозируют, что к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 дронов за раз", - говорится в статье.

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Издание отмечает, что аналитики ранее интерпретировали некоторые ракетные удары по западной Украине как попытки перехватить западное оружие, пересекающее границу с Польшей, или поразить военные склады или аэродромы. Аэродромы расположены вблизи Житомира и Винницы.

Отмечается, что недорогие, массово произведенные дроны сейчас представляют самую серьезную угрозу для Украины. Но ракеты "Кинжал" являются важным оружием для России с геополитической точки зрения. Их может сбить только одна система противовоздушной обороны в арсенале Украины: американские ракеты Patriot.

Хотя Киев может закупать европейские аналоги других видов оружия, которые предоставляет Вашингтон, он зависит от администрации Трампа, чтобы сохранить канал поставки Patriot, добавляет NYT.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "Шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".

Автор: 

обстрел (28420) россия (96534) Шахед (1282) война в Украине (5124)


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Топ комментарии
+5
у нас є Найдосвіченіший президент і найпотужніші відоси, справимось!
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09.07.2025 20:19 Ответить
+4
Їх можна остудити - в"їбати по заводу в Єлабузі - де татари їх клепають
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09.07.2025 20:21 Ответить
+4
А з осені будуть запускати по 1500..так виходить??? А в Україні боневтік буде домовлятися про будівництво нових бпла!!!
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09.07.2025 20:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Куй у рота а не Київ. І у сраку.
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09.07.2025 20:39 Ответить
Путін у холодильнику.
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09.07.2025 20:59 Ответить
Тому Трамп, по 10 ракет і розмірковує, на який місяць ОСЕНІ, запланувати РОЗГЛЯНУТИ з венсом і потім, можливо, він дасть своє рішення=доведе його через прутіна, аж до йолопа Гегсета!! Складний та непередбачуваний, його шлях мислення!
А NYT, каже про 1000???
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09.07.2025 20:17 Ответить
В даному випадку NYT повторює слова Мадяра...
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09.07.2025 20:22 Ответить
Про це пише https://www.nytimes.com/2025/07/09/world/europe/russia-ukraine-attack-weapons-trump-putin.html The New York TimesДжерело: https://censor.net/ua/n3562426
А ви, все на Мадяра киваєте?? Щетельней треба …
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09.07.2025 20:30 Ответить
Вранці українські повітряні сили повідомили, що російська армія атакувала Україну 728 "шахедами", 7 крилатими ракетами та 6 "Кинджалами".

Це максимальна кількість безпілотників за ніч з початку війни.

296 безпілотників вдалося збити, 415 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ, також ППО збила 7 крилатих ракет.
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09.07.2025 20:18 Ответить
у нас є Найдосвіченіший президент і найпотужніші відоси, справимось!
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09.07.2025 20:19 Ответить
Їх можна остудити - в"їбати по заводу в Єлабузі - де татари їх клепають
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09.07.2025 20:21 Ответить
І влучити в общаги з працівниками
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09.07.2025 20:45 Ответить
Там працюють негри - їх ніхто не рахує
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09.07.2025 22:00 Ответить
А з осені будуть запускати по 1500..так виходить??? А в Україні боневтік буде домовлятися про будівництво нових бпла!!!
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09.07.2025 20:21 Ответить
Вы же европейские придурки продолжаете покупать нефть и газ у агрессора, давая ему деньги на вооружение(( Кремль может теперь и по 2000 шахедов запускать. А санкции уроды против путина не можете месяцами принять((
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09.07.2025 20:25 Ответить
А чому їм не купувати, якщо Тойщоневтік качає рашистську нафту прямо в центр Європи по трубі. Падло.
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09.07.2025 21:19 Ответить
Так і попередник робив так само - чим цей гірший ?
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09.07.2025 21:22 Ответить
Zeмародери теж докладають зусиль, качають нафту немитої трупопроводом дружба на 20 млн$ ЩОДНЯ!
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09.07.2025 21:21 Ответить
А відповідь кустарно зроблені в гаражі три дрони з бч 3 кг...
500 дронів одночасно по Елабузі могли б вирішити проблему. Але ми запускаєм по три...
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09.07.2025 20:25 Ответить
Туди не літають дрони з б\ч у три кілограми. І дрони, які летять на 1200+ км не збирають у гаражах.
Припиняйте навалювати цю ***** у коментах.
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09.07.2025 20:48 Ответить
До єлабуги від лінії фронту 650 км. До Луцька куди сьогодні без проблем долетіло кілька десятків шахідів теж...
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09.07.2025 20:59 Ответить
Вас на гугл-мап забанили?Чи вважаєте, що чим більша брехня, тим більше читачів форума у неї повірять??
Від краматорського летовища до СЭЗ "Алабуга 1250 км, від Харкова 1200 км.
І ще раз - припиняйте навалювати ***** у коментах.
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09.07.2025 21:18 Ответить
Так, спутав з Енгельсом. Вибачаюсь.
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09.07.2025 21:22 Ответить
таке буває, коли мало знаєш як про ворога, так і про свої оборнні можливості, тому простіше просто у коменті накнопати пургу про "три кілограма" та "вибиті вікна".
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09.07.2025 21:29 Ответить
Я бачу ви дуже обізнані. То де?
Де ті дрони хоча би п'ятдесят штук разово по одному заводу. Хай Елабуга далеко, хоча для того ж шахіда з дальністю 2500 км це тільки півдороги. Де удари хоча б по сраному Курську? А оця клоунада - підпалить бочку з бензином і тиждень новини клєпать як вона горить, це......
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09.07.2025 21:38 Ответить
якщо менш звездіти та своєчасно помагати "курити" на заводах та складах, то не буде
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09.07.2025 20:27 Ответить
До осені керівництво офісу буде в постійних закордонних відрядженнях
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09.07.2025 20:27 Ответить
Херня. У нас майже 100тищ на місяць(1 мульон на рік)
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09.07.2025 20:31 Ответить
мелочі. нєсімєтрічними відосіками буде давати інформаційний отпор!
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09.07.2025 20:31 Ответить
Які там 1000 дронів… з московії проти України??
Тут БЕБ треба, пересиденту петляти, служки у ВРУ, 121 голова, законопроект злампічили, з аброхамієм і стефанчуками щодо АМНІСТІЇ за їх крадіжки під час війни….!!
Дрони прутіна, то таке…
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09.07.2025 20:34 Ответить
О млять, скільку ж тут парашного гівна ріденьким серить.
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09.07.2025 20:41 Ответить
без масованого удару балістикою або КР завдати критичної шкоди виробництву шахедів на СЭЗ Алабуга навряд чи вдасться.
Зараз було би достатньо ефективно, якби вночі прилетіло у гурожитки Алабуги-Політєх. І не тільки у https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B049'05.5%22N+52%C2%B002'26.9%22E/@55.8181896,52.0382295,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.8181896!4d52.0408098?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D старі (55°49'05.5"N 52°02'26.9"E), а і у https://www.google.com.ua/maps/place/55%C2%B049'05.8%22N+52%C2%B001'34.1%22E/@55.818286,52.0235578,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d55.818286!4d52.0261381?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D новозбудовані (55°49'05.8"N 52°01'34.1"E). Картина десятків трупів під завалами не додає робочого ентузіазма. Тоді би мірная російська татарва і татарська русня замислилась про доцільність своєї роботи на СЭЗ "Алабуга".
І да, вся промислова зона СЭЗ "Алабуга" є законною військовою ціллю разом із гуртожитками для персоналу, які побудовані у сотнях метрів від цехів, де виробляють шахєди.
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09.07.2025 20:43 Ответить
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09.07.2025 20:47 Ответить
Як не сумно, але це реальність. Воно ще любить завершити фразою - "і це правда."
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09.07.2025 21:16 Ответить
Нічого страшного, Зеленський ще до того часу разів 50 обговорить з партнерами підсилення ППО і постачання в Україну одного петріота і одного айріс-т- це вирішить проблему.
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09.07.2025 20:50 Ответить
Очень опасная новость. Но. Шахеды, они тоже денег стоят. Возьмите стоимость одного шахеда. Среднее 35 тыс баксов умножьте на тысячу = 35 лимонов баксов в день. Это миллиард баксов в месяц.
Вы ещё верите?
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09.07.2025 21:04 Ответить
***** получил 880 млрд за углеводороді за 4 года войні. А тут каких то жалких 12 млрд в год на шахеді.
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09.07.2025 21:07 Ответить
Угу - а скільки , з тієї суми , приходиться на нафту перекачену через територію України ..?
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09.07.2025 21:24 Ответить
какаяразніца?
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09.07.2025 21:29 Ответить
Это 8% всего военного бюджета России. Это нереально много на Шахеды
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09.07.2025 21:32 Ответить
немного
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09.07.2025 21:40 Ответить
 
 