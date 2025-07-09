До осени РФ будет регулярно запускать по Украине более 1000 "Шахедов" за одну атаку, - NYT

В ночь на 9 июля Россия выпустила рекордное количество ударных дронов-камикадзе и ракет по территории Украины. Военные аналитики считают, что к осени РФ будет способна регулярно запускать более 1000 БПЛА за одну атаку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что большинство из российских атак отмечены увеличением числа запущенных дронов на десяток или несколько десятков.

Воздушные силы сообщили, что в среду Россия запустила 728 ударных дронов и БПЛА-имитаторов. Это на 189 дронов больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 дронов, который состоялся в пятницу.

"Поскольку российская промышленность продолжает наращивать мощности, военные аналитики прогнозируют, что к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 дронов за раз", - говорится в статье.

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Издание отмечает, что аналитики ранее интерпретировали некоторые ракетные удары по западной Украине как попытки перехватить западное оружие, пересекающее границу с Польшей, или поразить военные склады или аэродромы. Аэродромы расположены вблизи Житомира и Винницы.

Отмечается, что недорогие, массово произведенные дроны сейчас представляют самую серьезную угрозу для Украины. Но ракеты "Кинжал" являются важным оружием для России с геополитической точки зрения. Их может сбить только одна система противовоздушной обороны в арсенале Украины: американские ракеты Patriot.

Хотя Киев может закупать европейские аналоги других видов оружия, которые предоставляет Вашингтон, он зависит от администрации Трампа, чтобы сохранить канал поставки Patriot, добавляет NYT.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей. Впоследствии стало известно, что Луцк подвергся самой массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии.

Также отмечалось, что 29 дронов ночью было уничтожено над Черкасской областью, там обошлось без последствий. Кроме того, как сообщалось, из-за ночной атаки РФ горит предприятие в Требухове Броварского района.

По данным Воздушных сил, ночью РФ выпустила по Украине 728 "Шахедов", 7 крылатых ракет и 6 "Кинжалов".