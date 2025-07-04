Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (Мадьяр) предупредил, что Россия может начать запускать для одновременной атаки по территории Украины 1000 и более ударных "Шахедов" в течение суток.

Об этом майор написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин. Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого "Шахеда", все варианты совершенствования, которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", - отметил командующий СБС.

Мадьяр считает, что прежде всего нужно обезопасить производство украинских дронов.

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Он также напомнил, что в СБС внедрили с 1 июля "единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный существующему электронный ЖБД (журнал боевых действий)".

Благодаря этому, подчеркнул майор, происходит "онлайн-расчет и формирование/обеспечение реальной потребности, нелетающие дроны, качество и эффективность боеприпасов, инициаторы, КПД и эффективность каждого конкретного экипажа и управленческого звена и другие 100500 инструментов анализа/оперативного реагирования и влияния на ход".

По словам Роберта Бровди, электронная система управления действий экипажей СБС, с одной стороны, поможет уменьшить количество "зоопарков", то есть неупорядоченных технических средств у различных подразделений, а с другой, устранить "лжецов и имитаторов бурной деятельности".

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