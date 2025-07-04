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Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр

Мадяр предупредил: Россия будет запускать 1000 шахедов в сутки

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (Мадьяр) предупредил, что Россия может начать запускать для одновременной атаки по территории Украины 1000 и более ударных "Шахедов" в течение суток.

Об этом майор написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин. Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого "Шахеда", все варианты совершенствования, которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", - отметил командующий СБС.

Мадьяр считает, что прежде всего нужно обезопасить производство украинских дронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС уничтожили 28% оккупантов и 22% целей от общего количества, - Мадьяр сообщил о результатах подразделений Группировки. ВИДЕО

Он также напомнил, что в СБС внедрили с 1 июля "единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный существующему электронный ЖБД (журнал боевых действий)".

Благодаря этому, подчеркнул майор, происходит "онлайн-расчет и формирование/обеспечение реальной потребности, нелетающие дроны, качество и эффективность боеприпасов, инициаторы, КПД и эффективность каждого конкретного экипажа и управленческого звена и другие 100500 инструментов анализа/оперативного реагирования и влияния на ход".

По словам Роберта Бровди, электронная система управления действий экипажей СБС, с одной стороны, поможет уменьшить количество "зоопарков", то есть неупорядоченных технических средств у различных подразделений, а с другой, устранить "лжецов и имитаторов бурной деятельности".

Смотрите также: СБС показали поражение мощностей по производству боевых частей к "шахедам" под Москвой. ВИДЕО

Мадяр предупредил: Россия будет запускать 1000 шахедов в сутки

Автор: 

Бровди Роберт Мадяр (27) Силы беспилотных систем (132) Шахед (1256) война в Украине (5058)


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Топ комментарии
+15
А ми тисячу потужних відосиків щовечора!
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04.07.2025 19:53 Ответить
+9
Супер, в де наші ******* дронів, обіцяних зеленими?
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04.07.2025 19:56 Ответить
+6
віримо в бубу "(3000 ракет до кінця року)"
і доні "(хочю допомогти Україні і тому припиняю допомогу)"
до кінця, а більше нічого не бачимо і бачити не будемо!
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04.07.2025 20:00 Ответить
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А ми тисячу потужних відосиків щовечора!
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04.07.2025 19:53 Ответить
мо посилити тиск на те місце де у людей зазвичяй мозок і дати 1500 відосів?
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04.07.2025 20:03 Ответить
тисячу мало! три тисячі! Ні, потужних п'ять!
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04.07.2025 21:37 Ответить
Зараз вони виробляють приблизно сотню в день. 1000 можливо, звичайно, але це малореально...
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04.07.2025 19:55 Ответить
Накопичують. Масштабують, вкладають реальні мільярди.
Також масштабують кількість шахедниць ( машин для запуску).
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04.07.2025 19:58 Ответить
Шахід це не авто, він обходиться оркам в 19 млн штука. Причому це в прямому сенсі гроші на вітер...
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04.07.2025 20:05 Ответить
проясніть якщо знаєте питання реальної ціни
бо є повідомлення від 30кд які повністю удручають для такого ефективного засобу, до отих ваших 190-200, які вже дають надію
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04.07.2025 20:14 Ответить
19 млн це закупівельна ціна їхнього МО. Було у говнобомбєра...
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04.07.2025 20:18 Ответить
Тобто десь 200к зелених? Приблизно як наш "Лютий", який німці нещодавно замовили. Зважаючи, що комплектуючі більш-менш однакові, то ціна виглядає правдивою.
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04.07.2025 20:35 Ответить
Супер, в де наші ******* дронів, обіцяних зеленими?
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04.07.2025 19:56 Ответить
Влучне питання.
Мені цікаво навіщо попереджувати нас? Я реально хочу почути чітку відповідь на це питання.
Якщо мова про перебування в укриттях...то їх немає.
Якщо мова про виробництво дронів, то я прауцю в іншій сфері і до копійки сплачую прдатки.
Чи цк саме для залякування?
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04.07.2025 20:41 Ответить
А ми зробимо мільярд дринів з мільярда дерев!
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04.07.2025 21:27 Ответить
боюся, що вони по папірцях вже улетіли на територію рифи. Не віриш? Можеш перевірити!
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04.07.2025 21:40 Ответить
Більше 500 цілей йшло на Київ.
У Антиколорадоса в коментах знову те саме: Шмаркля за кордоном, мовляв кияни вже знали що буде рекордна атака.
Це не співпадіння. Завжди так.
Невже люди що давали присягу НЕ можуть прибрати шмарклю і іх зелену шоблу? Так їх зусилля надважливі щоб Фронт не посипався АЛЕ ж вони будуть марні, якщо Оманський план буде йти далі...
І тут не про ментів та Б/У шників... На цих взагалі надії немає.... А про тих Хто тримає небо над Україною
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04.07.2025 19:56 Ответить
Та все ж видно.
Тиждень-півтора вони запускають по 30-40 шт потім разово 500. Наступна така атака буде 10-12 числа...
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04.07.2025 20:00 Ответить
Навіть більше - татари в Єлабузі день і ніч штампують Шахеди
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04.07.2025 19:57 Ответить
віримо в бубу "(3000 ракет до кінця року)"
і доні "(хочю допомогти Україні і тому припиняю допомогу)"
до кінця, а більше нічого не бачимо і бачити не будемо!
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04.07.2025 20:00 Ответить
Я нікого не лякаю, але все ж лякаю,а нашо воно нам, ви там вирішуйте як цьому протистояти нашо ці страхи закидати
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04.07.2025 20:02 Ответить
І я про це.
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04.07.2025 20:42 Ответить
взагалі-то кожне важливе військове виробництво має бути розміщене так, щоб йому не могли зашкодити сто мопедів або десять іскандерів/101 за ніч
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04.07.2025 20:07 Ответить
Нахіба Мадяру ось так саме писАти? Що б що?
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04.07.2025 20:14 Ответить
Щоб попередити
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04.07.2025 20:22 Ответить
Ну якщо заради попередження мене, як будь-якого "пересічного", то - марна справа, бо я нічим не можу вплинути на збільшення виробництва вітчизняних дронів. Більш ефективно аналітичні записки, рапорти, доповідні і т.п. по вертикалі.
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04.07.2025 20:29 Ответить
Та це зрозуміло. Та і Мадяр нічого не вимагає від вас та мене. А люди повинні знати - а кожен вже сам прийме рішення, що робити
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04.07.2025 20:45 Ответить
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04.07.2025 20:14 Ответить
1000 на добу - це поки у ***** не луснув терпець. А коли лусне, він почне використовувати ядерну зброю і ніхто йому нічого за це не зробить. Іншого виходу у нього нема, таку кількість українців шахедами не вбити, а Україна йому потрібна вся та порожня.
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04.07.2025 20:41 Ответить
Тепер нікому не смішно з - ''Кієв за трі дня'' . От по Києву по 1000 Шахедів що дня..Он воно що ...
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04.07.2025 21:04 Ответить
І що? Виїздити до ЄС чи все-таки Європа прокинеться і ті 1000шахедів почнуть розносити Варшаву та Бухарест?
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04.07.2025 21:07 Ответить
Коли нарід говорив владі готовитися до війни , нам казали що треба будувати дороги за бюджет, тоді як у некорумпованих країнах дороги будує приватна економіка, а армію бюджет, але вони мабуть так і будували б як і дороги і тіж міни та багато чого, а зараз кажуть "Буде і 1000 одиниць Шлюхедів на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", - зазначив командувач СБС. Джерело: https://censor.net/ua/n3561615, Так до кого це все, якось нелогічно перекладувати обовязки і відповідальність з голови на ноги.
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04.07.2025 21:27 Ответить
Коли нарід говорив владі готовитися до війни , нам казали що треба будувати дороги за бюджет, тоді як у некорумпованих країнах дороги будує приватна економіка, а армію бюджет, але вони мабуть так і будували б як і дороги і тіж міни та багато чого, а зараз кажуть "Буде і 1000 одиниць Шлюхедів на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", - зазначив командувач СБС. Джерело: https://censor.net/ua/n3561615, Так до кого це все, якось нелогічно перекладувати обовязки і відповідальність з голови на ноги. До речі цю шахеди непагано збивали німецькі Гепарди, а зараз в них є ЗРК Скайнекс, але віз і нині там, будемо збивати Ф-16 і гробити техніку і пілотів.
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04.07.2025 21:33 Ответить
 
 