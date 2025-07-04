Россия будет запускать 1000 и более "Шахедов" в сутки. Анализ разведданных, - Мадяр
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Бровди (Мадьяр) предупредил, что Россия может начать запускать для одновременной атаки по территории Украины 1000 и более ударных "Шахедов" в течение суток.
Об этом майор написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Релокация производств БПЛА. Запомните этот термин. Под давлением наращивания массового применения врагом дешевого, но везде достижимого "Шахеда", все варианты совершенствования, которого мы оперативно не предусмотрим. Будет и 1000 единиц в сутки, и больше. Никого не пугаю. Анализ разведданных", - отметил командующий СБС.
Мадьяр считает, что прежде всего нужно обезопасить производство украинских дронов.
Он также напомнил, что в СБС внедрили с 1 июля "единую на род войск СБС систему учета и верификации всех миссий и отработок (в том числе неуспешных) и альтернативный существующему электронный ЖБД (журнал боевых действий)".
Благодаря этому, подчеркнул майор, происходит "онлайн-расчет и формирование/обеспечение реальной потребности, нелетающие дроны, качество и эффективность боеприпасов, инициаторы, КПД и эффективность каждого конкретного экипажа и управленческого звена и другие 100500 инструментов анализа/оперативного реагирования и влияния на ход".
По словам Роберта Бровди, электронная система управления действий экипажей СБС, с одной стороны, поможет уменьшить количество "зоопарков", то есть неупорядоченных технических средств у различных подразделений, а с другой, устранить "лжецов и имитаторов бурной деятельности".
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Також масштабують кількість шахедниць ( машин для запуску).
бо є повідомлення від 30кд які повністю удручають для такого ефективного засобу, до отих ваших 190-200, які вже дають надію
Мені цікаво навіщо попереджувати нас? Я реально хочу почути чітку відповідь на це питання.
Якщо мова про перебування в укриттях...то їх немає.
Якщо мова про виробництво дронів, то я прауцю в іншій сфері і до копійки сплачую прдатки.
Чи цк саме для залякування?
У Антиколорадоса в коментах знову те саме: Шмаркля за кордоном, мовляв кияни вже знали що буде рекордна атака.
Це не співпадіння. Завжди так.
Невже люди що давали присягу НЕ можуть прибрати шмарклю і іх зелену шоблу? Так їх зусилля надважливі щоб Фронт не посипався АЛЕ ж вони будуть марні, якщо Оманський план буде йти далі...
І тут не про ментів та Б/У шників... На цих взагалі надії немає.... А про тих Хто тримає небо над Україною
Тиждень-півтора вони запускають по 30-40 шт потім разово 500. Наступна така атака буде 10-12 числа...
і доні "(хочю допомогти Україні і тому припиняю допомогу)"
до кінця, а більше нічого не бачимо і бачити не будемо!