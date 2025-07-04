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Новости Атака дронов на регионы РФ
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СБС показали поражение мощностей по производству боевых частей для "Шахедов" под Москвой. ВИДЕО

Подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", по которому 4 июля нанесли #DeepStrike операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, является критически важным предприятием российского ВПК.

Об этом говорится в заявлении Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Помимо производства термобарических БЧ для дронов-камикадзе Shahed, институт занимался разработкой огнесмесей для термобарических зарядов, которые являются основой боеприпасов для огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

"Поражение таких объектов ослабляет производственные возможности российского ВПК и снижает общий военный потенциал государства-агрессора", - отметили в СБС.

Читайте: Беспилотники массированно атаковали Москву и Подмосковье: возник сильный пожар. ВИДЕО+ФОТО

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергеев Посад, Московская область, РФ)"

Автор: 

Силы беспилотных систем (132) Шахед (1256) Удары по РФ (398) 14-й отдельный полк БпАК (3)


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Топ комментарии
+13
Бляха, був би Порошенко Президентом і той 22.04.2022 був би звичайним днем, бо не було б в х..ла можливостей робити таке з Україною. Але, якщо припустити, що він би якимось чудом почав би повномасштабку, то з Порошенко Президентом ми вже давно відсвяткували Перемогу!!! І розбомбили би нашими ракетами ********* наніц.
Дебільні 73%, що ще лишилися живі, знову проголосуюте за Боневтікхерпіду? Клінічні ідіоти, бл..
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04.07.2025 19:50 Ответить
+4
Треба так як вони по Києву херячать. Тоді буде якийсь толк. Але кацапські болота далеко, на жаль... Вони ж шахеди по нам не з мААЦкви запускають, а набагато ближче...
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04.07.2025 19:34 Ответить
+3
СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою.

Потужне ураження потужностей!
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04.07.2025 19:20 Ответить
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СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою.

Потужне ураження потужностей!
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04.07.2025 19:20 Ответить
Тут той чувак що прикриває морду рукою...
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04.07.2025 19:28 Ответить
По відео там горить автомобільна шина. Ну може кілька автомобільних шин.
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04.07.2025 19:29 Ответить
Як пильно ви слідкуєте...
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04.07.2025 19:33 Ответить
Приїдь з Чехії, і покажи, як треба...
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04.07.2025 19:56 Ответить
Ну вряд ли "институт", посреди жилого квартала занимается именно производством... Скорее уж разработкой, исследованиями, не более.
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04.07.2025 19:32 Ответить
Звичайно, навіщо деталі якісь робити під Москвою, що б потім везти 1000 км або більше для складання в Татарстан.
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04.07.2025 19:36 Ответить
Був я в цьому "інституті". Двоповерхова непоказна будівля з червоної цегли за прохідною якої починається величезне військове підприємство НПО "Енергія" на сотнях гектар у лісі. Між цехами цього "інституту" ходять рейсові автобуси.
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04.07.2025 20:41 Ответить
Треба так як вони по Києву херячать. Тоді буде якийсь толк. Але кацапські болота далеко, на жаль... Вони ж шахеди по нам не з мААЦкви запускають, а набагато ближче...
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04.07.2025 19:34 Ответить
лютий був рішенням для 22 року
в 25 вже пора б побачити більш ефективну платформу
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04.07.2025 19:39 Ответить
Добре хоч не асфвльтом, бо верхоногавнокомандуючий і його 5 ефективних менеджерів ефективні лише в піздінгє
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04.07.2025 20:01 Ответить
Бляха, був би Порошенко Президентом і той 22.04.2022 був би звичайним днем, бо не було б в х..ла можливостей робити таке з Україною. Але, якщо припустити, що він би якимось чудом почав би повномасштабку, то з Порошенко Президентом ми вже давно відсвяткували Перемогу!!! І розбомбили би нашими ракетами ********* наніц.
Дебільні 73%, що ще лишилися живі, знову проголосуюте за Боневтікхерпіду? Клінічні ідіоти, бл..
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04.07.2025 19:50 Ответить
Вибачте, будь ласка, 24 лютого 2022 року.
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04.07.2025 20:00 Ответить
Так і є - https://www.youtube.com/watch?v=FqG7XWKyQXk
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04.07.2025 20:55 Ответить
22 квіт. 2022 р. і так був звичайний день - Евакуація з Маріуполя, обстріли Харкова, братська могила в Мангуші, зруйнована церква в Гостомелі, підготовка до Великодня в Бучі... з італії видніші всі... і ракет яких не було.
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04.07.2025 21:23 Ответить
сумую за коментами Мадьяра
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04.07.2025 19:52 Ответить
Фільм гарно складений, але як це вплине на виробницство шахедів, виглядає, що ніяк,.
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04.07.2025 20:06 Ответить
На расії зараз у кожному сараї виробляють шахеди і скоро одночасний залп буде від тисячі штук, на великий жаль для нас.
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04.07.2025 20:47 Ответить
Жодного навколо враженого житл. будинка. Ходять собі, руки в брюкі, хоч би що !
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04.07.2025 20:39 Ответить
 
 