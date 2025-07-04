СБС показали поражение мощностей по производству боевых частей для "Шахедов" под Москвой. ВИДЕО

Подмосковный "Научно-исследовательский институт прикладной химии", по которому 4 июля нанесли #DeepStrike операторы 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотных систем, является критически важным предприятием российского ВПК.

Об этом говорится в заявлении Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

Помимо производства термобарических БЧ для дронов-камикадзе Shahed, институт занимался разработкой огнесмесей для термобарических зарядов, которые являются основой боеприпасов для огнеметных систем ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек".

"Поражение таких объектов ослабляет производственные возможности российского ВПК и снижает общий военный потенциал государства-агрессора", - отметили в СБС.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергеев Посад, Московская область, РФ)"