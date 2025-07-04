Беспилотники массированно атаковали Москву и Подмосковье: возник сильный пожар

В ночь на 4 июля Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о густом дыме над регионом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Серия взрывов прогремела в частности в Подмосковье - в Сергиевом Посаде Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Беспилотники, предварительно, поразили Загорский оптико-механический завод, принадлежащий к военной машине Кремля.

По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в результате атаки беспилотников была выведена из строя работа местной электроподстанции, в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.

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