Беспилотники массированно атаковали Москву и Подмосковье: возник сильный пожар
В ночь на 4 июля Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о густом дыме над регионом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Серия взрывов прогремела в частности в Подмосковье - в Сергиевом Посаде Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
Беспилотники, предварительно, поразили Загорский оптико-механический завод, принадлежащий к военной машине Кремля.
По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в результате атаки беспилотников была выведена из строя работа местной электроподстанции, в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.
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+31 Грицько Злий
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https://www.youtube.com/watch?v=v15Nba3k5C0
Захист мАцкви кращий, але не абсолютний.
мацкву еще даже обычные крылатки не атаковали,не то что баллистика
Так що мАцква - таки найбільш захищене у світі. Не абсолютно, це теж правда, що ми і бачимо тут. Пролітає іноді.
израель показал что против норм ракет делает рашн пво...а оно сосет не разгибаясь
Перти в лобову з гранатою на танк - це якось по дурному.
Під боком ростов белгород брянск орел.
Безліч військових цілей.
До сих пір не має аналога шахеда. Зате є свій винайдений велосипед, який може! долетіти....