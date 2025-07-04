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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники массированно атаковали Москву и Подмосковье: возник сильный пожар

В ночь на 4 июля Москву и Подмосковье снова атаковали беспилотники. Очевидцы сообщают о густом дыме над регионом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Серия взрывов прогремела в частности в Подмосковье - в Сергиевом Посаде Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Беспилотники, предварительно, поразили Загорский оптико-механический завод, принадлежащий к военной машине Кремля.

По информации руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в результате атаки беспилотников была выведена из строя работа местной электроподстанции, в самом городе и на прилегающей территории исчезло электроснабжение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ: взрывы раздавались в Азове и двух районах. ВИДЕО

пожар в России
пожар в России
пожар в России

Автор: 

беспилотник (3873) москва (3092) Подмосковье (61)


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Топ комментарии
+31
Яка це масована атака? Якась мусорка горить на всю болтну клоаку. А вона територіально більша за Київ в рази.
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04.07.2025 09:08 Ответить
+15
Якось не дуже потужно виглядає. Де обіцяні 3000 ракет в 2025 році? То хоч десяток запустіть.
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04.07.2025 09:10 Ответить
+15
Один кастрік, сфотканий з декількох ракурсів, важко натягнути на "масовану атаку"...
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04.07.2025 09:10 Ответить
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Яка це масована атака? Якась мусорка горить на всю болтну клоаку. А вона територіально більша за Київ в рази.
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04.07.2025 09:08 Ответить
Ти не тільки злий, ти ще і тупий.
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04.07.2025 09:10 Ответить
... написав круглий дурень.
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04.07.2025 09:58 Ответить
в мусорки і ВВП більший в рази - чому тут дивуватися?
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04.07.2025 09:12 Ответить
Треба ж перебивати якимись ура-новинами невеселі фото з наслідками масованого довбання Києва шлюхедами щоночі протягом останніх місяців.
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04.07.2025 09:12 Ответить
Нізя атакувати оманських партнерів
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04.07.2025 09:18 Ответить
Що таке "оманські партнери"? Хоч два слова можна про той міфічний "Оман"?
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04.07.2025 09:27 Ответить
это не тебе, ты и так опэшный.
Эхо Омана: кадровая политика ЗЕ фактически развалила украинские спецслужбы
https://www.youtube.com/watch?v=v15Nba3k5C0
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04.07.2025 09:52 Ответить
Ясно. Про "Оманський договорняк" знову нічого не буде. Не здивований...
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04.07.2025 09:57 Ответить
можна. Поцікавтеся скільки української землі продано еміру ОАЕ.
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04.07.2025 10:00 Ответить
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04.07.2025 10:06 Ответить
Наочна ілюстрація співвідношення технічних можливостей.
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04.07.2025 09:22 Ответить
То не мусорка, а трансформаторна підстанція горить
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04.07.2025 09:26 Ответить
Так, на відео видно, що горить саме підстанція
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04.07.2025 09:37 Ответить
Ну я образно сказав.
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04.07.2025 09:57 Ответить
Гарна новина, дякую. А ще було би непогано перевірити загородній дома держслужбовців та олігархів. Тоді війна закінчиться швидко, та і життя ху...ла теж
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04.07.2025 09:09 Ответить
Якось не дуже потужно виглядає. Де обіцяні 3000 ракет в 2025 році? То хоч десяток запустіть.
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04.07.2025 09:10 Ответить
Один кастрік, сфотканий з декількох ракурсів, важко натягнути на "масовану атаку"...
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04.07.2025 09:10 Ответить
Це мАцква, найбільш захищене місто у світі. Майже все збили на підльоті. Взагалі питання - а як так дрон взагалі пролетів? Мав впасти ще задовго до передмістя.
Захист мАцкви кращий, але не абсолютний.
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04.07.2025 09:28 Ответить
аналоговнетное пво ,в частности крымские с 400 передают привет.
мацкву еще даже обычные крылатки не атаковали,не то что баллистика
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04.07.2025 09:35 Ответить
Але дрони вони рубають на ура, на відміну від ППО Києва.
Так що мАцква - таки найбільш захищене у світі. Не абсолютно, це теж правда, що ми і бачимо тут. Пролітає іноді.
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04.07.2025 09:36 Ответить
если б запускали чисто в таком же соотношении под 400-500 штук посмотрел бы я как рубали,видел как обосраный панцырь рядом разрываеться а дрон дальше летит.
израель показал что против норм ракет делает рашн пво...а оно сосет не разгибаясь
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04.07.2025 09:43 Ответить
Так я ж кажу, наочна ілюстрація співвідношення технічних можливостей. Скільки насправді можемо ми, а скільки - вони. На боці росії - ресурси. При чому - не тільки росії. Китай вже сказав, що не дозволить росії програти.
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04.07.2025 09:44 Ответить
Може б атакувати менш захищені цілі для того щоб розтягнути ппо ворога?
Перти в лобову з гранатою на танк - це якось по дурному.
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04.07.2025 09:57 Ответить
Ну так це і є розтягування. Удар по "Куполу" - удар по мАцквє. Не можна зняти ППО з мАцкви, бо почнуть бити по мАцквє. Зосередиш ППО довкола мАцкви - починають бити по периферійним підприємствам ВПК. Це працює, лише кількість дронів у нас на порядок менша, а територія росії - у тридцять разів більша.
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04.07.2025 10:05 Ответить
Рубероїд горить
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04.07.2025 09:12 Ответить
Масло трансформаторне... Саме тому воно так і називається...
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04.07.2025 10:13 Ответить
Масово в одну локацію? Навіщо цей пафос?
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04.07.2025 09:14 Ответить
Київ...

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04.07.2025 09:16 Ответить
Не заважайте Петру Андрющенку забивати баки публіці. Чоловік окупацію вивчає.
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04.07.2025 09:22 Ответить
и шо? поной за лиху долю,скажи спасибо что дроны запускаються и пво реально фуфельное,берут реально количеством в мос.области) и так для такого технологического бантустана и гречково медовой технологич развитой страны как Юкраина еще есть дроны,по канону ноющие гречкосии должны были б отбиваться только надувными шариками со слезами.
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04.07.2025 09:38 Ответить
Потрібно з краснайплошаді розібрати та забрати свій булижник і відвести назад, в кар'єри Новоукраїнки. І частину кремлівських зірок, до речі.
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04.07.2025 09:17 Ответить
Виглядаю жалюгідно після того що кацапи роблять
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04.07.2025 09:19 Ответить
Порівняй можливості, ресурси та територію.
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04.07.2025 09:27 Ответить
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !!)) Слава ЗСУ !!))
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04.07.2025 09:19 Ответить
Гори кацап ясно, щоби не погасло
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04.07.2025 09:23 Ответить
Da eta ruskie bamzhi shashlik gatovit ...
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04.07.2025 09:24 Ответить
Свій вибір у 2019 вважаєш правильним?
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04.07.2025 09:28 Ответить
"ЗСУ відмовились",дурко, чи то волі немає у найшашличнішого ?
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04.07.2025 09:33 Ответить
Сам де? Як завжди, вимагаєш, просцикаючи диван? І цю державу ти ж сам і будував 33 роки. Чим тепер не задоволений? Що набудував, те і маєш.
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04.07.2025 09:35 Ответить
такие ****** как ты заслужили каждую ракету и дрон на свою голову
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04.07.2025 09:44 Ответить
Це все, на що ти здатне?
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04.07.2025 09:45 Ответить
Чомусь "масова атака" виглядає, як пєрдьож у калюжу...
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04.07.2025 09:27 Ответить
І навіть таке, лише у відповідь, а не регулярно кожний день.
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04.07.2025 09:30 Ответить
Гроші просрали на ці "дальнобойні" літаки, від яких користі - піар Найвеличнішого.
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04.07.2025 09:45 Ответить
Бідненько виглядає.
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04.07.2025 09:34 Ответить
Як казав зешмаркля літаки літять будем усіх бомбить, вері ґуд.
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04.07.2025 09:39 Ответить
Нахера вам та москва? Кому і що намагатись показати?
Під боком ростов белгород брянск орел.
Безліч військових цілей.
До сих пір не має аналога шахеда. Зате є свій винайдений велосипед, який може! долетіти....
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04.07.2025 09:44 Ответить
тут планктон и дальше будет ныть про, бомбежку 9 етажке на окраине масквабада,реального ефекта на войну это имеет 0,клоуны
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04.07.2025 09:47 Ответить
Шибки вибили як завжди...
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04.07.2025 09:47 Ответить
наступного разу треба дрони зарядити VX або BZ (щоб полякати)
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04.07.2025 09:50 Ответить
Зер Гут!
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04.07.2025 10:04 Ответить
Довелось бувати в Сергієвому Посаді в 70-х, коли він ще називався Загорськом. Було відрядження на ЗОМЗ, який тоду клепав авіаприціли С17ВГ. Залишилось враження як брудного, захаращеного містечка з жахливими міськими дорогами. Лавра справила на мене почуття огиди, все там було брудне та липке. Купив та у місцевого алкаша новенький 8-крат бінокль за 25 руб.. Ще запам*яталась проблема харчування. Їжа в їдальнях і тодішньому ресторі, як зрештою скрізь у кацапів, була жахлива, але довелось споживати, бо іншої не було.
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04.07.2025 10:06 Ответить
 
 