Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков’я: виникла сильна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 4 липня Москву та Підмосков'я знову атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про густий дим над регіоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Серія вибухів прогриміла зокрема в Підмосков'ї - у Сергієвому Посаді Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Безпілотники, попередньо, вразили Загорський оптико-механічний завод, що належить до військової машини Кремля.

За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, внаслідок атаки безпілотників було виведено з ладу роботу місцевої електропідстанції, у самому місті та на прилеглій території зникло електропостачання.

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