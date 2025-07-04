УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12610 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
10 181 62

Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков’я: виникла сильна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У ніч на 4 липня Москву та Підмосков'я знову атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про густий дим над регіоном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.

Серія вибухів прогриміла зокрема в Підмосков'ї - у Сергієвому Посаді Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Безпілотники, попередньо, вразили Загорський оптико-механічний завод, що належить до військової машини Кремля.

За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка,  внаслідок атаки безпілотників було виведено з ладу роботу місцевої електропідстанції, у самому місті та на прилеглій території зникло електропостачання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі дрони атакували Ростовську область РФ: вибухи лунали в Азові та двох районах. ВIДЕО

пожежа у Росії
пожежа у Росії
пожежа у Росії

Автор: 

безпілотник (4461) москва (1266) Підмосков’я (44)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Треба ж перебивати якимись ура-новинами невеселі фото з наслідками масованого довбання Києва шлюхедами щоночі протягом останніх місяців.
показати весь коментар
04.07.2025 09:12 Відповісти
+18
Якось не дуже потужно виглядає. Де обіцяні 3000 ракет в 2025 році? То хоч десяток запустіть.
показати весь коментар
04.07.2025 09:10 Відповісти
+18
Один кастрік, сфотканий з декількох ракурсів, важко натягнути на "масовану атаку"...
показати весь коментар
04.07.2025 09:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ж перебивати якимись ура-новинами невеселі фото з наслідками масованого довбання Києва шлюхедами щоночі протягом останніх місяців.
показати весь коментар
04.07.2025 09:12 Відповісти
Нізя атакувати оманських партнерів
показати весь коментар
04.07.2025 09:18 Відповісти
Що таке "оманські партнери"? Хоч два слова можна про той міфічний "Оман"?
показати весь коментар
04.07.2025 09:27 Відповісти
это не тебе, ты и так опэшный.
Эхо Омана: кадровая политика ЗЕ фактически развалила украинские спецслужбы
https://www.youtube.com/watch?v=v15Nba3k5C0
показати весь коментар
04.07.2025 09:52 Відповісти
Ясно. Про "Оманський договорняк" знову нічого не буде. Не здивований...
показати весь коментар
04.07.2025 09:57 Відповісти
можна. Поцікавтеся скільки української землі продано еміру ОАЕ.
показати весь коментар
04.07.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
04.07.2025 10:06 Відповісти
курс гривні в три рази знизив це 70% всього Українського поклав в свою кишеню і вивів з Уукраїни куди всі знають
показати весь коментар
04.07.2025 10:47 Відповісти
Наочна ілюстрація співвідношення технічних можливостей.
показати весь коментар
04.07.2025 09:22 Відповісти
То не мусорка, а трансформаторна підстанція горить
показати весь коментар
04.07.2025 09:26 Відповісти
Так, на відео видно, що горить саме підстанція
показати весь коментар
04.07.2025 09:37 Відповісти
Ну я образно сказав.
показати весь коментар
04.07.2025 09:57 Відповісти
Гарна новина, дякую. А ще було би непогано перевірити загородній дома держслужбовців та олігархів. Тоді війна закінчиться швидко, та і життя ху...ла теж
показати весь коментар
04.07.2025 09:09 Відповісти
Так, у всіх держслужбовців є загородні вілли !
Де ви беретесь такі д...ли ??
показати весь коментар
04.07.2025 10:25 Відповісти
Якось не дуже потужно виглядає. Де обіцяні 3000 ракет в 2025 році? То хоч десяток запустіть.
показати весь коментар
04.07.2025 09:10 Відповісти
Один кастрік, сфотканий з декількох ракурсів, важко натягнути на "масовану атаку"...
показати весь коментар
04.07.2025 09:10 Відповісти
Це мАцква, найбільш захищене місто у світі. Майже все збили на підльоті. Взагалі питання - а як так дрон взагалі пролетів? Мав впасти ще задовго до передмістя.
Захист мАцкви кращий, але не абсолютний.
показати весь коментар
04.07.2025 09:28 Відповісти
аналоговнетное пво ,в частности крымские с 400 передают привет.
мацкву еще даже обычные крылатки не атаковали,не то что баллистика
показати весь коментар
04.07.2025 09:35 Відповісти
Але дрони вони рубають на ура, на відміну від ППО Києва.
Так що мАцква - таки найбільш захищене у світі. Не абсолютно, це теж правда, що ми і бачимо тут. Пролітає іноді.
показати весь коментар
04.07.2025 09:36 Відповісти
если б запускали чисто в таком же соотношении под 400-500 штук посмотрел бы я как рубали,видел как обосраный панцырь рядом разрываеться а дрон дальше летит.
израель показал что против норм ракет делает рашн пво...а оно сосет не разгибаясь
показати весь коментар
04.07.2025 09:43 Відповісти
Так я ж кажу, наочна ілюстрація співвідношення технічних можливостей. Скільки насправді можемо ми, а скільки - вони. На боці росії - ресурси. При чому - не тільки росії. Китай вже сказав, що не дозволить росії програти.
показати весь коментар
04.07.2025 09:44 Відповісти
Може б атакувати менш захищені цілі для того щоб розтягнути ппо ворога?
Перти в лобову з гранатою на танк - це якось по дурному.
показати весь коментар
04.07.2025 09:57 Відповісти
Ну так це і є розтягування. Удар по "Куполу" - удар по мАцквє. Не можна зняти ППО з мАцкви, бо почнуть бити по мАцквє. Зосередиш ППО довкола мАцкви - починають бити по периферійним підприємствам ВПК. Це працює, лише кількість дронів у нас на порядок менша, а територія росії - у тридцять разів більша.
показати весь коментар
04.07.2025 10:05 Відповісти
Два-три удари потужністю до 10 кг вибухівки - орки навіть і не почешуться.
Масована атака на протязі неділі, в одне місце, наприклад - по ростову. Перекинуть ппо з белгорода.
А мацква - то для орків святе - відтіля ппо не будуть перекидати ні в якому разі.
показати весь коментар
04.07.2025 10:39 Відповісти
Якщо побачать, що загрози реально немає - перекинуть.
Спочатку ППО в мАцквє не було таким потужним, але потім, коли почало час від часу прилітати, особливо десь поблизу хрємля, посилили.
показати весь коментар
04.07.2025 10:41 Відповісти
Рубероїд горить
показати весь коментар
04.07.2025 09:12 Відповісти
Масло трансформаторне... Саме тому воно так і називається...
показати весь коментар
04.07.2025 10:13 Відповісти
Масово в одну локацію? Навіщо цей пафос?
показати весь коментар
04.07.2025 09:14 Відповісти
Київ...

показати весь коментар
04.07.2025 09:16 Відповісти
и шо? поной за лиху долю,скажи спасибо что дроны запускаються и пво реально фуфельное,берут реально количеством в мос.области) и так для такого технологического бантустана и гречково медовой технологич развитой страны как Юкраина еще есть дроны,по канону ноющие гречкосии должны были б отбиваться только надувными шариками со слезами.
показати весь коментар
04.07.2025 09:38 Відповісти
Потрібно з краснайплошаді розібрати та забрати свій булижник і відвести назад, в кар'єри Новоукраїнки. І частину кремлівських зірок, до речі.
показати весь коментар
04.07.2025 09:17 Відповісти
Виглядаю жалюгідно після того що кацапи роблять
показати весь коментар
04.07.2025 09:19 Відповісти
Порівняй можливості, ресурси та територію.
показати весь коментар
04.07.2025 09:27 Відповісти
Палати має вся Московія,від Кенігсберга до Анадиря !!)) Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
04.07.2025 09:19 Відповісти
Гори кацап ясно, щоби не погасло
показати весь коментар
04.07.2025 09:23 Відповісти
Da eta ruskie bamzhi shashlik gatovit ...
показати весь коментар
04.07.2025 09:24 Відповісти
Свій вибір у 2019 вважаєш правильним?
показати весь коментар
04.07.2025 09:28 Відповісти
"ЗСУ відмовились",дурко, чи то волі немає у найшашличнішого ?
показати весь коментар
04.07.2025 09:33 Відповісти
Сам де? Як завжди, вимагаєш, просцикаючи диван? І цю державу ти ж сам і будував 33 роки. Чим тепер не задоволений? Що набудував, те і маєш.
показати весь коментар
04.07.2025 09:35 Відповісти
Це все, на що ти здатне?
показати весь коментар
04.07.2025 09:45 Відповісти
Чомусь "масова атака" виглядає, як пєрдьож у калюжу...
показати весь коментар
04.07.2025 09:27 Відповісти
І навіть таке, лише у відповідь, а не регулярно кожний день.
показати весь коментар
04.07.2025 09:30 Відповісти
Гроші просрали на ці "дальнобойні" літаки, від яких користі - піар Найвеличнішого.
показати весь коментар
04.07.2025 09:45 Відповісти
Бідненько виглядає.
показати весь коментар
04.07.2025 09:34 Відповісти
Як казав зешмаркля літаки літять будем усіх бомбить, вері ґуд.
показати весь коментар
04.07.2025 09:39 Відповісти
Нахера вам та москва? Кому і що намагатись показати?
Під боком ростов белгород брянск орел.
Безліч військових цілей.
До сих пір не має аналога шахеда. Зате є свій винайдений велосипед, який може! долетіти....
показати весь коментар
04.07.2025 09:44 Відповісти
тут планктон и дальше будет ныть про, бомбежку 9 етажке на окраине масквабада,реального ефекта на войну это имеет 0,клоуны
показати весь коментар
04.07.2025 09:47 Відповісти
Шибки вибили як завжди...
показати весь коментар
04.07.2025 09:47 Відповісти
наступного разу треба дрони зарядити VX або BZ (щоб полякати)
показати весь коментар
04.07.2025 09:50 Відповісти
Зер Гут!
показати весь коментар
04.07.2025 10:04 Відповісти
Довелось бувати в Сергієвому Посаді в 70-х, коли він ще називався Загорськом. Було відрядження на ЗОМЗ, який тоду клепав авіаприціли С17ВГ. Залишилось враження як брудного, захаращеного містечка з жахливими міськими дорогами. Лавра справила на мене почуття огиди, все там було брудне та липке. Купив та у місцевого алкаша новенький 8-крат бінокль за 25 руб.. Ще запам*яталась проблема харчування. Їжа в їдальнях і тодішньому ресторі, як зрештою скрізь у кацапів, була жахлива, але довелось споживати, бо іншої не було.
показати весь коментар
04.07.2025 10:06 Відповісти
Бачу, рушник на паличці висить, сушиться, а за вікном бітум на будівництві до ранку хотіли розплавити але проспали і він спалахнув.
показати весь коментар
04.07.2025 10:40 Відповісти
 
 