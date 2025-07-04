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Безпілотники масовано атакували Москву та Підмосков’я: виникла сильна пожежа. ВІДЕО+ФОТО
У ніч на 4 липня Москву та Підмосков'я знову атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про густий дим над регіоном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські телеграм-канали.
Серія вибухів прогриміла зокрема в Підмосков'ї - у Сергієвому Посаді Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
Безпілотники, попередньо, вразили Загорський оптико-механічний завод, що належить до військової машини Кремля.
За інформацією керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, внаслідок атаки безпілотників було виведено з ладу роботу місцевої електропідстанції, у самому місті та на прилеглій території зникло електропостачання.
Топ коментарі
+21 Utred Ragnarsson
показати весь коментар04.07.2025 09:12 Відповісти Посилання
+18 Anatoly B #542736
показати весь коментар04.07.2025 09:10 Відповісти Посилання
+18 Роман Демченко
показати весь коментар04.07.2025 09:10 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=v15Nba3k5C0
Де ви беретесь такі д...ли ??
Захист мАцкви кращий, але не абсолютний.
мацкву еще даже обычные крылатки не атаковали,не то что баллистика
Так що мАцква - таки найбільш захищене у світі. Не абсолютно, це теж правда, що ми і бачимо тут. Пролітає іноді.
израель показал что против норм ракет делает рашн пво...а оно сосет не разгибаясь
Перти в лобову з гранатою на танк - це якось по дурному.
Масована атака на протязі неділі, в одне місце, наприклад - по ростову. Перекинуть ппо з белгорода.
А мацква - то для орків святе - відтіля ппо не будуть перекидати ні в якому разі.
Спочатку ППО в мАцквє не було таким потужним, але потім, коли почало час від часу прилітати, особливо десь поблизу хрємля, посилили.
Під боком ростов белгород брянск орел.
Безліч військових цілей.
До сих пір не має аналога шахеда. Зате є свій винайдений велосипед, який може! долетіти....