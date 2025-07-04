Вночі дрони атакували Ростовську область РФ: вибухи лунали в Азові та двох районах. ВIДЕО

У ніч на 4 липня безпілотники атакували Ростовську область. Ударів зазнали Азов, а також Міллеровський і Тарасівський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив т.в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар.

В російських телеграм-каналах пишуть, що в місті Азов Ростовської області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.

У селищі Долотинка Міллерівського району пошкоджено двоповерховий восьмиквартирний будинок: обвалилася плита перекриття. Загинула жінка-пенсіонерка, колишній учитель, заявив Слюсар.

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