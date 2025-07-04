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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Вночі дрони атакували Ростовську область РФ: вибухи лунали в Азові та двох районах. ВIДЕО

У ніч на 4 липня безпілотники атакували Ростовську область. Ударів зазнали Азов, а також Міллеровський і Тарасівський район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив т.в.о. губернатора регіону Юрій Слюсар.

В російських телеграм-каналах пишуть, що в місті Азов Ростовської області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.

У селищі Долотинка Міллерівського району пошкоджено двоповерховий восьмиквартирний будинок: обвалилася плита перекриття. Загинула жінка-пенсіонерка, колишній учитель, заявив Слюсар. 

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Автор: 

безпілотник (4457) Удари по РФ (398)


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Топ коментарі
+3
Захищати Київ і москву одночасно якось не по фен-шуй.
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04.07.2025 07:33 Відповісти
+2
От ти підтягнешся так тоді
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04.07.2025 07:25 Відповісти
+2
Принаймні я не скулю під кожною новиною,як ***** на морозі.
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04.07.2025 07:31 Відповісти
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Приморсько-Ахтарськ коли будуть з землею рівняти?
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04.07.2025 07:24 Відповісти
От ти підтягнешся так тоді
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04.07.2025 07:25 Відповісти
Ти вже підтягнувся чи просто затичкою працюєш? )
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04.07.2025 07:27 Відповісти
Принаймні я не скулю під кожною новиною,як ***** на морозі.
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04.07.2025 07:31 Відповісти
Ти просто геройськи гавкаєш під кожним постом? Ото ти молодець! )))
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04.07.2025 07:35 Відповісти
Цікаво, що США зі своїх кораблів відбивали напад на Тель Авів
А чому американці не захищають Київ зі своїх кораблів ?
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04.07.2025 07:25 Відповісти
Трампон скаже, що море далеко... А взагалі то, він домовився з "другом Володимиром", по телефону, що не буде йому заважати. Свого часу Бубочка теж домовлялася. В Омані.
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04.07.2025 07:33 Відповісти
Захищати Київ і москву одночасно якось не по фен-шуй.
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04.07.2025 07:33 Відповісти
Ну під такою новиною логічніше запитати: чому США не захищають Ростовську область. Про Київ інша новина.
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04.07.2025 07:46 Відповісти
І це все??? Потужний наліт!!!
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04.07.2025 08:04 Відповісти
Ці удари просто на публіку,для нас із вами.Дивіться які ми,б'ємо вглиб раші!А по суті розбиті шибки засклили і підприємство далі працює...
Болючі удари для раші по НПЗ і подібним об'єктам,але трамп із ***лом заборонили...
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04.07.2025 08:19 Відповісти
 
 