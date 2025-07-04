Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ: взрывы раздавались в Азове и двух районах. ВИДЕО

В ночь на 4 июля беспилотники атаковали Ростовскую область. Ударам подверглись Азов, а также Миллеровский и Тарасовский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В российских телеграм-каналах пишут, что в городе Азов Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БпЛА.

В поселке Долотинка Миллеровского района поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: обвалилась плита перекрытия. Погибла женщина-пенсионер, бывший учитель, заявил Слюсар.

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