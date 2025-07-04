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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ: взрывы раздавались в Азове и двух районах. ВИДЕО

В ночь на 4 июля беспилотники атаковали Ростовскую область. Ударам подверглись Азов, а также Миллеровский и Тарасовский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В российских телеграм-каналах пишут, что в городе Азов Ростовской области, вероятно, был атакован азовский оптико-механический завод. Местные сообщают о прилетах по заводу, и в целом они насчитали более 20 БпЛА.

В поселке Долотинка Миллеровского района поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом: обвалилась плита перекрытия. Погибла женщина-пенсионер, бывший учитель, заявил Слюсар.

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Автор: 

беспилотник (3873) Удары по РФ (396)


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Топ комментарии
+4
От ти підтягнешся так тоді
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04.07.2025 07:25 Ответить
+4
Принаймні я не скулю під кожною новиною,як ***** на морозі.
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04.07.2025 07:31 Ответить
+3
Захищати Київ і москву одночасно якось не по фен-шуй.
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04.07.2025 07:33 Ответить
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Приморсько-Ахтарськ коли будуть з землею рівняти?
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04.07.2025 07:24 Ответить
От ти підтягнешся так тоді
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04.07.2025 07:25 Ответить
Ти вже підтягнувся чи просто затичкою працюєш? )
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04.07.2025 07:27 Ответить
Принаймні я не скулю під кожною новиною,як ***** на морозі.
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04.07.2025 07:31 Ответить
Ти просто геройськи гавкаєш під кожним постом? Ото ти молодець! )))
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04.07.2025 07:35 Ответить
Цікаво, що США зі своїх кораблів відбивали напад на Тель Авів
А чому американці не захищають Київ зі своїх кораблів ?
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04.07.2025 07:25 Ответить
Трампон скаже, що море далеко... А взагалі то, він домовився з "другом Володимиром", по телефону, що не буде йому заважати. Свого часу Бубочка теж домовлялася. В Омані.
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04.07.2025 07:33 Ответить
Захищати Київ і москву одночасно якось не по фен-шуй.
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04.07.2025 07:33 Ответить
Ну під такою новиною логічніше запитати: чому США не захищають Ростовську область. Про Київ інша новина.
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04.07.2025 07:46 Ответить
І це все??? Потужний наліт!!!
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04.07.2025 08:04 Ответить
Ці удари просто на публіку,для нас із вами.Дивіться які ми,б'ємо вглиб раші!А по суті розбиті шибки засклили і підприємство далі працює...
Болючі удари для раші по НПЗ і подібним об'єктам,але трамп із ***лом заборонили...
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04.07.2025 08:19 Ответить
Ti smatri , *** v a***e ......🤣
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04.07.2025 09:22 Ответить
 
 