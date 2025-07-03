Завод "Энергия" в Ельце после дронной атаки Сил обороны остановил свою работу, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили объект военно-промышленного комплекса РФ - АО "Энергия" в Ельце Липецкой области России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Предприятие занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения ВС РФ.

"В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью. Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов", - говорится в сообщении.

Удар нанесли подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Так, на территории завода были зафиксированы взрывы, он остановил свою работу.

В данное время результаты огневого поражения уточняются.

Накануне жители Ельца сообщали о взрывах.

Читайте: Последствия атаки ВСУ на завод "Купол" по производству "Шахедов" в Ижевске. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО