Завод "Энергия" в Ельце после дронной атаки Сил обороны остановил свою работу, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили объект военно-промышленного комплекса РФ - АО "Энергия" в Ельце Липецкой области России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Предприятие занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для средств поражения ВС РФ.
"В частности, для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, превращающая обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью. Кроме этого, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов", - говорится в сообщении.
Удар нанесли подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Так, на территории завода были зафиксированы взрывы, он остановил свою работу.
В данное время результаты огневого поражения уточняются.
Накануне жители Ельца сообщали о взрывах.
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Через пару тижнів бажано було би туди ще пів-десятка паляниць заслати для підйому трудового ентузіазму мирних єльчан, від кордону до "Енергії" всього 300 км.