Последствия атаки ВСУ на завод "Купол" по производству "Шахедов" в Ижевске

Российский электромеханический завод "Купол", производящий "Шахеды" и расположенный в Ижевске, получил повреждения после удара Сил обороны Украины 1 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, доступ к которым проект Радио Свобода Схемы получил от эстонского издания Delfi.

Спутник Planet Labs 2 июля зафиксировал последствия украинской атаки на "Купол".

Согласно спутниковым снимкам, часть крыши одного из зданий военного завода полностью разрушена.

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В Генштабе ВСУ 1 июля подтвердили поражение объекта военно-промышленного комплекса российских оккупантов - завода "Купол" в Ижевске, изготавливающего ЗРК Тор и Оса и беспилотники для российских оккупантов. Он расположен в республике Удмуртия. Расстояние до цели - более 1300 километров.

"Купол" также производит и другие ударные беспилотники - "Гарпия-А1". Этот завод выполняет заказы Министерства обороны РФ и, по данным СМИ, среди прочего выпускает и зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Е" и мишенно-тренировочные комплексы "Саман-М1" и "Адъютант".

Вечером 1 июля глава Удмуртской Республики Александр Бречалов признал, что повреждения получило местное "оборонное предприятие". Российский чиновник также отметил, что вследствие атаки на завод пострадали 45 человек, трое из них - погибли.

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