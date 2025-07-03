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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Завод "Енергія" в Єльці після дронової атаки Сил оборони зупинив свою роботу, - Генштаб ЗСУ

Удар по заводу Енергія в російському Єльці. Подробиці

Сили оборони України уразили об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ -  АО "Енергія" у Єльці Липецької області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Підприємство займається  забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС РФ.

"Зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю. Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів", - йдеться в повідомленні.

Удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Так, на території заводу було зафіксовано вибухи, він зупинив свою роботу.

Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

Напередодні жителі Єльця повідомляли про вибухи.

Читайте: Наслідки атаки ЗСУ на завод "Купол" з виробництва "Шахедів" в Іжевську. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Автор: 

росія (66528) Удари по РФ (398)


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Міст на честь zдохлого Єльціна назвали? А Владімірпутінськ вже є, чи чекають? Краще одразу на Ху?ловськ
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03.07.2025 15:03 Відповісти
це добре. На деякий період часу УМПК може стати менше.
Через пару тижнів бажано було би туди ще пів-десятка паляниць заслати для підйому трудового ентузіазму мирних єльчан, від кордону до "Енергії" всього 300 км.
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03.07.2025 15:03 Відповісти
 
 