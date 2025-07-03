Завод "Енергія" в Єльці після дронової атаки Сил оборони зупинив свою роботу, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили об'єкт воєнно-промислового комплексу РФ - АО "Енергія" у Єльці Липецької області Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Підприємство займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів для засобів ураження ЗС РФ.

"Зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю. Окрім цього, дане підприємство ВПК виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів", - йдеться в повідомленні.

Удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Так, на території заводу було зафіксовано вибухи, він зупинив свою роботу.

Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

Напередодні жителі Єльця повідомляли про вибухи.

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