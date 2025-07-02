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Новини Фото Атаки БпЛА по РФ
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Наслідки атаки ЗСУ на завод "Купол" з виробництва "Шахедів" в Іжевську. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Російський електромеханічний завод "Купол", що виробляє "Шахеди" та розташований в Іжевську, зазнав пошкоджень після удару Сил оборони України 1 липня. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать супутникові знімки, доступ до яких проєкт Радіо Свобода Схеми отримав від естонського видання Delfi.

Супутник Planet Labs 2 липня зафіксував наслідки української атаки на "Купол".

Відповідно до супутникових знімків, частина даху однієї з будівель військового заводу повністю зруйнована.

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Завод Купол в Іжевську - супутникові знімки після удару ЗСУ
Завод Купол в Іжевську - супутникові знімки після удару ЗСУ

У Генштабі ЗСУ 1 липня підтвердили ураження об'єкта військово-промислового комплексу російських окупантів — заводу "Купол" в Іжевську, що виготовляє ЗРК Тор і Оса та безпілотники для російських окупантів. Він розташований в республіці Удмуртія. Відстань до цілі - понад 1300 кілометрів.

"Купол" також виробляє й інші ударні безпілотники – "Гарпія-А1". Цей завод виконує замовлення Міністерства оборони РФ і, за даними ЗМІ, серед іншого випускає й зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2Е" та мішенно-тренувальні комплекси "Саман-М1" й "Ад’ютант".

Увечері 1 липня глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов визнав, що пошкоджень зазнало місцеве "оборонне підприємство". Російський чиновник також зазначив, що внаслідок атаки на завод постраждало 45 людей, троє з них – загинули.

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Автор: 

дрони (5032) Удари по РФ (394)


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Трампуша, під шумок зняття санкцій з Сирії, зняв їх з Рособоронекспорту та ще десятка підприємств кацапського ВПК.
Так що відбудують швидко і за американські гроші...
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02.07.2025 19:57 Відповісти
что же будет? этот банк сможет покупать американское оружие ?
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02.07.2025 19:59 Відповісти
який банк?
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02.07.2025 20:10 Відповісти
Все іде до того, трампакса американці мочкануть. Це для них не вперше. Досвід є.
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02.07.2025 20:11 Відповісти
Необхідно добивати.
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02.07.2025 20:15 Відповісти
Трохи надавали по куполу! Треба ще!
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02.07.2025 20:36 Відповісти
 
 