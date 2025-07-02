УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
1 882 15

Генштаб підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів

удар по заводу в Іжевську

В рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що розташований в Удмуртській Республіці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу", - наголошують у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

Також читайте: Сили оборони вразили НПЗ в Саратовській області РФ, - Генштаб

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше джерела повідомляли, що СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6892) знищення (7719) Удари по РФ (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Коли лисиця, нора якої знаходиться в лісі, краде у тебе курей, ти починаєш ловить куницю, яка живе у кам"яних руїнах посеред села? БПЛА і ЗРК шкодять нам ЗАРАЗ!!! Крім того, ще з радянських часів саме Москва і область були найбільш щільно прикриті системами ППО. А зараз систем ППО натягли туди ще більше. Тут уже стоїть питання про "рівень ефективності" удару... Чи не простіше знищить той об"єкт, який слабо прикритий, і який несе загрозу безпосередньо ЗАРАЗ? Чи треба кидаться на "стіну" і биться в неї лобом?
показати весь коментар
02.07.2025 07:46 Відповісти
+4
Вам як мед так ложкою, і так хоч за 1000 км більш-менш прицільно вдарили, двіжуху зробили.
показати весь коментар
02.07.2025 07:48 Відповісти
+4
Існують такі індивіди. З них пушкін написав старуху із золотої рибки.
показати весь коментар
02.07.2025 07:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому Москва досі спить спокійно? Чому туди спокійно літають літаки?
показати весь коментар
02.07.2025 07:35 Відповісти
Коли лисиця, нора якої знаходиться в лісі, краде у тебе курей, ти починаєш ловить куницю, яка живе у кам"яних руїнах посеред села? БПЛА і ЗРК шкодять нам ЗАРАЗ!!! Крім того, ще з радянських часів саме Москва і область були найбільш щільно прикриті системами ППО. А зараз систем ППО натягли туди ще більше. Тут уже стоїть питання про "рівень ефективності" удару... Чи не простіше знищить той об"єкт, який слабо прикритий, і який несе загрозу безпосередньо ЗАРАЗ? Чи треба кидаться на "стіну" і биться в неї лобом?
показати весь коментар
02.07.2025 07:46 Відповісти
Бачу, Ви вже добряче лобом в стіну вдарилися. Як нам може шкодити ЗРК, адже в нас нема авіації?
показати весь коментар
02.07.2025 08:54 Відповісти
А чим кацапи збивають наші дрони дальнобійні? З рогатки?
показати весь коментар
02.07.2025 08:56 Відповісти
Багато збили? Треба працювати по орчатині, що суне на наші міста голою піхотою, а не по якихось заводах.
показати весь коментар
02.07.2025 09:02 Відповісти
Ти, в черговий раз, доводиш рівень свого неуцтва... Навіть для того, щоб " працювати по орчатині, що суне на наші міста голою піхотою", треба мать "ким бить" і "чим бить"... Заводи випускають "шахеди". Ті "шахєди" летять до нас у тил. Вбивають майбутній мобілізаційний ресурс та робітників наших заводі, які роблять для цього мобресурсу зброю. Знищують виробництво цієї зброї. Люди, які можуть буть задіяні на фронті та у ВПК, займаються відновленням зруйнованої "шахєдами" та ракетами, інфраструктури...
показати весь коментар
02.07.2025 09:23 Відповісти
Влучання у коробку є. А от що там з виробничими спроможностями? Якщо пожежу ліквідують, сміття приберуть і завод продовжить працювати, то ефекту від цього нуль.
показати весь коментар
02.07.2025 07:44 Відповісти
Вам як мед так ложкою, і так хоч за 1000 км більш-менш прицільно вдарили, двіжуху зробили.
показати весь коментар
02.07.2025 07:48 Відповісти
Існують такі індивіди. З них пушкін написав старуху із золотої рибки.
показати весь коментар
02.07.2025 07:57 Відповісти
Воно таке, завжди невдоволене. Мабуть і вигляд завжди кислий має.
А між тим кацапо-удмурти з Іжевська в мережі казали, що на тому заводі загинуло кілька десятків рил, які були на зміні.
показати весь коментар
02.07.2025 08:01 Відповісти
Генштаб підтвердив ураження заводу "Купол"

Тоісь, палучілі по кумполу!
показати весь коментар
02.07.2025 08:07 Відповісти
Ви хоч уявляєте що таке завод ? - Там покриття з бетонних плит і всередині залізні верстати .
показати весь коментар
02.07.2025 08:32 Відповісти
Верстати вже давно не такі:

Вони зараз виглядають так:

І пошкодити їх цілком можливо.
показати весь коментар
02.07.2025 09:43 Відповісти
Шановний Генштаб, займіться нарешті більш нагальними справами, ніж завод якійсь. У війську нема навіть кулеметів (!) - тому орчатина суне на наші міста, голою піхотою, а ви намагаєтеся це виправдати її "чисельною перевагою". З часів англо-бурських воєн людство навчилося лікувати ворожу піхотну перевагу - кулеметним вогнем, вам це не розповідали у суворовському учіліщє?
показати весь коментар
02.07.2025 09:00 Відповісти
Згадала бабка, як молодухою була.
Про добрі дрончики нічого не чув?
показати весь коментар
02.07.2025 09:28 Відповісти
 
 