Генштаб підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів

В рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що розташований в Удмуртській Республіці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.

"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу", - наголошують у Генштабі.

Результати ураження уточнюються.

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Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше джерела повідомляли, що СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ.