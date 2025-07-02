Генштаб підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів
В рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що розташований в Удмуртській Республіці РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії.
"Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу", - наголошують у Генштабі.
Результати ураження уточнюються.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити рф припинити збройну агресію проти України.
Раніше джерела повідомляли, що СБУ атакувала завод "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії РФ.
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А між тим кацапо-удмурти з Іжевська в мережі казали, що на тому заводі загинуло кілька десятків рил, які були на зміні.
Тоісь, палучілі по кумполу!
Вони зараз виглядають так:
І пошкодити їх цілком можливо.
Про добрі дрончики нічого не чув?