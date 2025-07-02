Сили оборони вразили НПЗ в Саратовській області РФ, - Генштаб
В рамках зниження наступальних можливостей противника, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.
Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України.
Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа.
Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
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На улицах Саратова!" (с)
... а алінка поет "как упоітєльні в росіі вечера"