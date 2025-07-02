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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сили оборони вразили НПЗ в Саратовській області РФ, - Генштаб

Вражено НПЗ в Саратовській області

В рамках зниження наступальних можливостей противника, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.

Про це пише пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів РФ, що задіяні у збройній агресії проти України.

Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа.

Читайте: На фронті зафіксовано 112 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вдарили по пункту управління армії РФ на ТОТ Донеччини, втрати уточнюються, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6892) НПЗ (596) знищення (7719)


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Гарна новина на сон грядущий!
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02.07.2025 00:24 Відповісти
Молодці наші партизани 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2025 00:28 Відповісти
"Огней так много золотых
На улицах Саратова!" (с)
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02.07.2025 00:34 Відповісти
Жодного дня без горілого кацапського НПЗ. Це крах кацапії.
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02.07.2025 00:45 Відповісти
пох... дед кабай в Геленжіке в аквадіскотєкє разом зі своїми синочками вовою (2014) та ванєю (2019) зажігаєт...
... а алінка поет "как упоітєльні в росіі вечера"
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02.07.2025 00:56 Відповісти
 
 