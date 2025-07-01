Сили оборони вдарили по пункту управління армії РФ на ТОТ Донеччини, втрати уточнюються, - Генштаб

30 червня Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. На цей час втрати противника уточнюються.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора.

Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави й не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - додали в командуванні.

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Нагадаємо, ввечері 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку лунали сильні вибухи. Також повідомлялося про прильоти по окупованій Ясинуватій на Донеччині.