УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10558 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи у Донецьку
1 472 5

Сили оборони вдарили по пункту управління армії РФ на ТОТ Донеччини, втрати уточнюються, - Генштаб

ЗСУ уразили пункт управління Росії в Донецьку 30 червня

30 червня Сили оборони України успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. На цей час втрати противника уточнюються.

Про це повідомили у Генштабі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

"Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил країни-агресора.

Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави й не буде встановлено справедливий та тривалий мир", - додали в командуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи: росіяни заявляють про відбиття ракет Storm Shadow. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, ввечері 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку лунали сильні вибухи. Також повідомлялося про прильоти по окупованій Ясинуватій на Донеччині.

Автор: 

армія рф (18069) Генштаб ЗС (6892) Донецьк (949) Донецька область (8963) Донецький район (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, хорошо попали, продолжать в том же духе...
показати весь коментар
01.07.2025 20:21 Відповісти
Так пізно прийшла новина.
показати весь коментар
01.07.2025 20:23 Відповісти
показати весь коментар
01.07.2025 20:24 Відповісти
Ніяких питань, московитів, уже більше 1.000.000 орків до раю, як і прутень їм заповів🤣🤣🤣‼️❤️🇺🇦👍✌️👌✊🫡❤️‼️
показати весь коментар
01.07.2025 20:41 Відповісти
Господи,нарешті по даунбасу! Вони ж так "бедняжки" жалілися,мовляв " дамбят бамбас", і нарешті отримали! Біс!!!
показати весь коментар
01.07.2025 20:56 Відповісти
 
 