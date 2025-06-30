В окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи: росіяни заявляють про відбиття ракет Storm Shadow. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Донецьку увечері 30 червня лунають сильні вибухи. Над містом піднявся стовп диму. Також є прильоти по окупованій Ясинуватій на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та росЗМІ.

Окупаційна влада "ДНР" заявила про обстріл міста ракетами Storm Shadow, російська ППО нібито по ним відпрацювала.

За попередніми даними, є приліт по території металургійного заводу в Донецьку. РосЗМІ заявляють, що є поранені та, ймовірно, загиблі.

У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники.

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За даними пабліка Supernova+, удару зазнав розташування штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Попередньо обстріл вівся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

В окупованій Ясинуватій Донецької області повідомляють про кілька прильотів по залізничній станції, які спричинили масштабну пожежу.

Тим часом керівник ЦПД Андрій Коваленко каже про "ювелірну роботу" ЗСУ після ударів по Донецьку.

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