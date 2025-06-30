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Новини Фото Вибухи у Донецьку
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В окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи: росіяни заявляють про відбиття ракет Storm Shadow. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Донецьку увечері 30 червня лунають сильні вибухи. Над містом піднявся стовп диму. Також є прильоти по окупованій Ясинуватій на Донеччині. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та росЗМІ.

Окупаційна влада "ДНР" заявила про обстріл міста ракетами Storm Shadow, російська ППО нібито по ним відпрацювала. 

За попередніми даними, є приліт по території металургійного заводу в Донецьку. РосЗМІ заявляють, що є поранені та, ймовірно, загиблі.

У мережі пишуть, що місто атакували крилаті ракети та безпілотники.

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За даними пабліка Supernova+, удару зазнав розташування штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Попередньо обстріл вівся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Донецьк атакували ракети Storm Shadow 30 червня: деталі

Донецьк атакували ракети Storm Shadow 30 червня: деталі

В окупованій Ясинуватій Донецької області повідомляють про кілька прильотів по залізничній станції, які спричинили масштабну пожежу.

Тим часом керівник ЦПД Андрій Коваленко каже про "ювелірну роботу" ЗСУ після ударів по Донецьку.

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Донецьк атакували ракети Storm Shadow 30 червня: деталі
Донецьк атакували ракети Storm Shadow 30 червня: деталі

Автор: 

вибух (4537) Донецьк (948) Донецька область (8954) Донецький район (17) Ясинувата (1) Storm Shadow (20)


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Топ коментарі
+12
Нарешті за Даунецьк взялися. А то рашисти вже вирішили що він їхній
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30.06.2025 22:51 Відповісти
+12
Клас!!! Нарешті!! Падаль колаборантська теж отримає своє разом з моск@....ю!!
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30.06.2025 22:52 Відповісти
+8
Дамбили Бамбас.
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30.06.2025 22:52 Відповісти
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30.06.2025 22:43 Відповісти
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30.06.2025 22:45 Відповісти
Нарешті за Даунецьк взялися. А то рашисти вже вирішили що він їхній
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30.06.2025 22:51 Відповісти
Клас!!! Нарешті!! Падаль колаборантська теж отримає своє разом з моск@....ю!!
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30.06.2025 22:52 Відповісти
Дамбили Бамбас.
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30.06.2025 22:52 Відповісти
а нас за шо?
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30.06.2025 23:03 Відповісти
давно не бомбили даунбас..
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30.06.2025 22:52 Відповісти
Почти по маскве, 560км дальность..
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30.06.2025 22:55 Відповісти
По мірним то людям, ноцисти-фошисти...
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30.06.2025 22:57 Відповісти
ну тепер нарешті ці біосміттєві папуаси усвідомлять що таке насправді дамбілі бамбас
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30.06.2025 22:58 Відповісти
Курить надо меньше где попало).
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30.06.2025 22:58 Відповісти
с азерами замес. могут замутить что нибудь внимание отвлечь. дов@вались с "ценными специалистами".
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30.06.2025 22:59 Відповісти
Столько вдруг базару---так вроде же привыкшие! Несокрушимые и легендарные---в боях познавшие радость побед! Стахановы куевы!
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30.06.2025 22:59 Відповісти
Штаб 8 армії лаптєй - багато хАроших уzzкіх
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30.06.2025 23:03 Відповісти
А, что, собственно, случилось?
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30.06.2025 23:17 Відповісти
Тут пи**а. Всему п***а...

https://t.me/eRadarrua/56020
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30.06.2025 23:18 Відповісти
Невже в дії 3000 балістичних ракет, обіцяних Зеленським, чи як завжди англійські Storm Shadov на сьомому році правління Зе і його обіцянок? Можу тільки уявити, що якби у 2019 році вибрали Порошенка, то в нас були б свої і "Вільхи" і "Нептуни" і "Сапсани" та ще купа інших, нових своїх ракет і плюс західні і давно б стерли з лиця землі ту парашу, а так 73% нагадили, ржуть в бомбосховищах і пакують валізи до ЄС.
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30.06.2025 23:21 Відповісти
Гади такі, тобі пакувати валізи не дають. От якби не Тиса, то ЄС був би свідком як ти усім показав би як треба.
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01.07.2025 00:22 Відповісти
Это уже "Ужас-ужас" или просто "Ужас"?
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30.06.2025 23:25 Відповісти
Этими дурацкими ракетами стреляют только по Донбассу, и то раз в полгода. Как будто Европа рожает по ракете в месяц.
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30.06.2025 23:25 Відповісти
Донецьк з 22 мав вже бути безлюдним і пласким...
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30.06.2025 23:25 Відповісти
Эти болтливые го*ноеды на большее не способны. А самое смешное что про это нельзя говорить.
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30.06.2025 23:27 Відповісти
читая коментарии понимаешь ,что у нас куча даунов
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30.06.2025 23:40 Відповісти
До фундамента гнид
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30.06.2025 23:54 Відповісти
 
 