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Новини Окуповані території
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Путін згодом здійснить візити до Луганська та Донецька, - Пєсков

Путін відвідає окуповані Луганськ та Донецьк. Що сказали в Кремлі

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін згодом відвідає окуповані Донецьк та Луганськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Плани поїздки Путіна до Луганська та Донецька є, згодом вони будуть здійснені", - сказав він.

Читайте: В окупованому Донецьку погіршується ситуація з водопостачанням: воду подаватимуть раз на три доби, – ЦПД

Автор: 

Донецьк (948) Луганськ (577) Пєсков Дмитро (1672) путін володимир (24051) Донецька область (8716) Луганська область (4888) Донецький район (15) Луганський район (4)


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Топ коментарі
+17
законная цель # 1
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22.05.2025 13:12
+14
Пора уже этому }{уйлишке туда ехать.
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22.05.2025 13:18
+12
Та фіг там. Засцить.
Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
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22.05.2025 13:13
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законная цель # 1
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22.05.2025 13:12 Відповісти
Тільки не для зеленого сцикливого сморчка.
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22.05.2025 13:32 Відповісти
Та хоч безвісті!
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22.05.2025 13:13 Відповісти
То ссикло з бункера не вилізе. Куда там воно поїде
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22.05.2025 13:44 Відповісти
Ну якийсь 3-й, чи 5-й васілєвіч можливо і поїде, бо справжнє *****, якщо ще живе з бункера ні ногою...! 😁
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22.05.2025 15:49 Відповісти
владимирович...
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22.05.2025 17:06 Відповісти
Васіліч? Ну вофка той що не лох докажи що ти не лох. А то буде якось неловко перед українцями.
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22.05.2025 13:13 Відповісти
Та фіг там. Засцить.
Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
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22.05.2025 13:13 Відповісти
Васіліч?
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22.05.2025 13:37 Відповісти
"Згодом" це коли його товаріщь Тромб закінчіть війну "за 24 години".
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22.05.2025 13:38 Відповісти
Це буде гумова лялька. Надувна.
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22.05.2025 13:57 Відповісти
Це його і прховає
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22.05.2025 13:14 Відповісти
На мосфільмі
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22.05.2025 13:15 Відповісти
Встречать должен ПКР Р-360 «Нептун»
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22.05.2025 13:16 Відповісти
Пора уже этому }{уйлишке туда ехать.
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22.05.2025 13:18 Відповісти
Єтого для будущих поколений берегут.
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22.05.2025 13:51 Відповісти
Не путін , а його ксерокопія.
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22.05.2025 13:19 Відповісти
У Луганську літають мвло не щоденно добрі дрони, нівєрю))
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22.05.2025 13:19 Відповісти
Може обнулять тварину.
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22.05.2025 13:20 Відповісти
Поїде клон клона.
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22.05.2025 13:22 Відповісти
Вездессущий...
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22.05.2025 13:25 Відповісти
Якщо вбити двійника путіна, то що буде робити справжній путін?
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22.05.2025 13:26 Відповісти
Знову пришд.ть якусь гумову ляльку, яка навіть розмовялти не вміє
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22.05.2025 13:26 Відповісти
Отам його і порішити!!! Буде дуже символічно.
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22.05.2025 13:27 Відповісти
Кого порішити? Якого із 100 Путіних? Що воно дасть? Просто виймуть наступного і скажуть що нічого і не було
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22.05.2025 13:28 Відповісти
Тот же дядька приедет,который изображал путина в Мариуполе и Курске?
Несчастье......
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22.05.2025 13:28 Відповісти
Ніхто нікого не порішить..... Доведено парадом на 9 травня....
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22.05.2025 13:30 Відповісти
згодом це через рік ?
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22.05.2025 13:32 Відповісти
Приготуватись і зустріти з "хлібом-сіллю".Не упустити такий момент бо другого може не бути.
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22.05.2025 13:33 Відповісти
думаю вони це можуть зробити одночасно, а прямк тєлєтрансляцію він зможе подивитись на Валдаї.
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22.05.2025 13:33 Відповісти
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22.05.2025 13:34 Відповісти
😆😆😆😆😆 хтось в це вірить? То Путіна немає, то колективний чувак, говоряча голова
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22.05.2025 13:34 Відповісти
Пожелаем удачи стрелку!✌️
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22.05.2025 13:36 Відповісти
Розвідка має спрацювати справно.
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22.05.2025 13:42 Відповісти
як же хочеться, щоб там його і зарили
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22.05.2025 13:43 Відповісти
а до Кабздона він не хоче
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22.05.2025 13:53 Відповісти
Той Луганськ і Донецьк давно треба було роздовбати!
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22.05.2025 14:01 Відповісти
Ну треба всі зусилля спец. служб прикласти, що б відправити чорта до портнова.
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22.05.2025 14:37 Відповісти
Брєд. Коли воно наче відвідувало Маріуполь, ніхто анонсів не робив!
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22.05.2025 14:38 Відповісти
КонЧенные
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22.05.2025 14:42 Відповісти
Мощі привезуть?
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22.05.2025 14:49 Відповісти
А чому не Запоріжжя, або Херсон??? Воно ж падло їх захопило по конституції підорашиї!!! Приїдь туди і тебе там зустрінуть як треба!!!
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22.05.2025 14:53 Відповісти
Та ні, то ж дуже далеко. Не дістанемо.
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22.05.2025 14:53 Відповісти
 
 