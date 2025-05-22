Путін згодом здійснить візити до Луганська та Донецька, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін згодом відвідає окуповані Донецьк та Луганськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Плани поїздки Путіна до Луганська та Донецька є, згодом вони будуть здійснені", - сказав він.

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