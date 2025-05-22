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Путін згодом здійснить візити до Луганська та Донецька, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін згодом відвідає окуповані Донецьк та Луганськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Плани поїздки Путіна до Луганська та Донецька є, згодом вони будуть здійснені", - сказав він.
Топ коментарі
+17 Псамметих II
показати весь коментар22.05.2025 13:12 Посилання
+14 Green Bill #603485
показати весь коментар22.05.2025 13:18 Посилання
+12 Зэлэный_Змий
показати весь коментар22.05.2025 13:13 Посилання
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Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
Несчастье......