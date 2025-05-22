Путин позже совершит визиты в Луганск и Донецк, - Песков
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин позже посетит оккупированные Донецк и Луганск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Планы поездки Путина в Луганск и Донецк есть, впоследствии они будут осуществлены", - сказал он.
Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
Несчастье......