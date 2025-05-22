РУС
Путин позже совершит визиты в Луганск и Донецк, - Песков

Путин посетит оккупированные Луганск и Донецк. Что сказали в Кремле

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин позже посетит оккупированные Донецк и Луганск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Планы поездки Путина в Луганск и Донецк есть, впоследствии они будут осуществлены", - сказал он.

Читайте: В оккупированном Донецке ухудшается ситуация с водоснабжением: воду будут подавать раз в трое суток, - ЦПД

Донецьк (6330) Луганск (3171) Песков Дмитрий (1988) путин владимир (32085) Донецкая область (10610) Луганская область (6543) Донецкий район (28) Луганский район (10)
Топ комментарии
+17
законная цель # 1
показать весь комментарий
22.05.2025 13:12 Ответить
+14
Пора уже этому }{уйлишке туда ехать.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:18 Ответить
+12
Та фіг там. Засцить.
Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
законная цель # 1
показать весь комментарий
22.05.2025 13:12 Ответить
Тільки не для зеленого сцикливого сморчка.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:32 Ответить
Та хоч безвісті!
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
То ссикло з бункера не вилізе. Куда там воно поїде
показать весь комментарий
22.05.2025 13:44 Ответить
Ну якийсь 3-й, чи 5-й васілєвіч можливо і поїде, бо справжнє *****, якщо ще живе з бункера ні ногою...! 😁
показать весь комментарий
22.05.2025 15:49 Ответить
владимирович...
показать весь комментарий
22.05.2025 17:06 Ответить
Васіліч? Ну вофка той що не лох докажи що ти не лох. А то буде якось неловко перед українцями.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
Та фіг там. Засцить.
Або є конспірологічна версія - один з двіників якось проштрафився. Чємоданчік перегрузив чи Кабаєву незадовільнив. От його і відправлять.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:13 Ответить
Васіліч?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:37 Ответить
"Згодом" це коли його товаріщь Тромб закінчіть війну "за 24 години".
показать весь комментарий
22.05.2025 13:38 Ответить
Це буде гумова лялька. Надувна.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:57 Ответить
Це його і прховає
показать весь комментарий
22.05.2025 13:14 Ответить
На мосфільмі
показать весь комментарий
22.05.2025 13:15 Ответить
Встречать должен ПКР Р-360 «Нептун»
показать весь комментарий
22.05.2025 13:16 Ответить
Пора уже этому }{уйлишке туда ехать.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:18 Ответить
Єтого для будущих поколений берегут.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:51 Ответить
Не путін , а його ксерокопія.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:19 Ответить
У Луганську літають мвло не щоденно добрі дрони, нівєрю))
показать весь комментарий
22.05.2025 13:19 Ответить
Може обнулять тварину.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:20 Ответить
Поїде клон клона.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:22 Ответить
Вездессущий...
показать весь комментарий
22.05.2025 13:25 Ответить
Якщо вбити двійника путіна, то що буде робити справжній путін?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:26 Ответить
Знову пришд.ть якусь гумову ляльку, яка навіть розмовялти не вміє
показать весь комментарий
22.05.2025 13:26 Ответить
Отам його і порішити!!! Буде дуже символічно.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:27 Ответить
Кого порішити? Якого із 100 Путіних? Що воно дасть? Просто виймуть наступного і скажуть що нічого і не було
показать весь комментарий
22.05.2025 13:28 Ответить
Тот же дядька приедет,который изображал путина в Мариуполе и Курске?
Несчастье......
показать весь комментарий
22.05.2025 13:28 Ответить
Ніхто нікого не порішить..... Доведено парадом на 9 травня....
показать весь комментарий
22.05.2025 13:30 Ответить
згодом це через рік ?
показать весь комментарий
22.05.2025 13:32 Ответить
Приготуватись і зустріти з "хлібом-сіллю".Не упустити такий момент бо другого може не бути.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:33 Ответить
думаю вони це можуть зробити одночасно, а прямк тєлєтрансляцію він зможе подивитись на Валдаї.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:33 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2025 13:34 Ответить
😆😆😆😆😆 хтось в це вірить? То Путіна немає, то колективний чувак, говоряча голова
показать весь комментарий
22.05.2025 13:34 Ответить
Пожелаем удачи стрелку!✌️
показать весь комментарий
22.05.2025 13:36 Ответить
Розвідка має спрацювати справно.
показать весь комментарий
22.05.2025 13:42 Ответить
як же хочеться, щоб там його і зарили
показать весь комментарий
22.05.2025 13:43 Ответить
а до Кабздона він не хоче
показать весь комментарий
22.05.2025 13:53 Ответить
Той Луганськ і Донецьк давно треба було роздовбати!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:01 Ответить
Ну треба всі зусилля спец. служб прикласти, що б відправити чорта до портнова.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:37 Ответить
Брєд. Коли воно наче відвідувало Маріуполь, ніхто анонсів не робив!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:38 Ответить
КонЧенные
показать весь комментарий
22.05.2025 14:42 Ответить
Мощі привезуть?
показать весь комментарий
22.05.2025 14:49 Ответить
А чому не Запоріжжя, або Херсон??? Воно ж падло їх захопило по конституції підорашиї!!! Приїдь туди і тебе там зустрінуть як треба!!!
показать весь комментарий
22.05.2025 14:53 Ответить
Та ні, то ж дуже далеко. Не дістанемо.
показать весь комментарий
22.05.2025 14:53 Ответить
 
 