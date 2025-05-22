Путин позже совершит визиты в Луганск и Донецк, - Песков

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин позже посетит оккупированные Донецк и Луганск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Планы поездки Путина в Луганск и Донецк есть, впоследствии они будут осуществлены", - сказал он.

