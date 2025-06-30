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Новости Фото Взрывы в Донецке
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В оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы: россияне заявляют об отражении ракет Storm Shadow. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Донецке вечером 30 июня раздаются сильные взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Также есть прилеты по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и росСМИ.

Оккупационные власти "ДНР" заявили об обстреле города ракетами Storm Shadow, российская ПВО якобы по ним отработала.

По предварительным данным, есть прилет по территории металлургического завода в Донецке. РосСМИ заявляют, что есть раненые и, вероятно, погибшие.

В сети пишут, что город атаковали крылатые ракеты и беспилотники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин впоследствии совершит визиты в Луганск и Донецк, - Песков

По данным паблика Supernova+, удару подверглось расположение штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предварительно обстрел велся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Донецк атаковали ракеты Storm Shadow 30 июня: подробности

Донецк атаковали ракеты Storm Shadow 30 июня: подробности

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области сообщают о нескольких прилетах по железнодорожной станции, которые вызвали масштабный пожар.

Тем временем руководитель ЦПД Андрей Коваленко говорит о "ювелирной работе" ВСУ после ударов по Донецку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Донецке ухудшается ситуация с водоснабжением: воду будут подавать раз в трое суток, - ЦПД

Донецк атаковали ракеты Storm Shadow 30 июня: подробности
Донецк атаковали ракеты Storm Shadow 30 июня: подробности

Автор: 

взрыв (6825) Донецьк (6323) Донецкая область (10139) Донецкий район (16) Ясиноватая (1)


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30.06.2025 22:43 Ответить
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30.06.2025 22:45 Ответить
Нарешті за Даунецьк взялися. А то рашисти вже вирішили що він їхній
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30.06.2025 22:51 Ответить
Клас!!! Нарешті!! Падаль колаборантська теж отримає своє разом з моск@....ю!!
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30.06.2025 22:52 Ответить
Дамбили Бамбас.
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30.06.2025 22:52 Ответить
а нас за шо?
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30.06.2025 23:03 Ответить
давно не бомбили даунбас..
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30.06.2025 22:52 Ответить
Почти по маскве, 560км дальность..
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30.06.2025 22:55 Ответить
По мірним то людям, ноцисти-фошисти...
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30.06.2025 22:57 Ответить
ну тепер нарешті ці біосміттєві папуаси усвідомлять що таке насправді дамбілі бамбас
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30.06.2025 22:58 Ответить
Курить надо меньше где попало).
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30.06.2025 22:58 Ответить
с азерами замес. могут замутить что нибудь внимание отвлечь. дов@вались с "ценными специалистами".
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30.06.2025 22:59 Ответить
Столько вдруг базару---так вроде же привыкшие! Несокрушимые и легендарные---в боях познавшие радость побед! Стахановы куевы!
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30.06.2025 22:59 Ответить
Штаб 8 армії лаптєй - багато хАроших уzzкіх
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30.06.2025 23:03 Ответить
 
 