В оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы: россияне заявляют об отражении ракет Storm Shadow. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Донецке вечером 30 июня раздаются сильные взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Также есть прилеты по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и росСМИ.
Оккупационные власти "ДНР" заявили об обстреле города ракетами Storm Shadow, российская ПВО якобы по ним отработала.
По предварительным данным, есть прилет по территории металлургического завода в Донецке. РосСМИ заявляют, что есть раненые и, вероятно, погибшие.
В сети пишут, что город атаковали крылатые ракеты и беспилотники.
По данным паблика Supernova+, удару подверглось расположение штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предварительно обстрел велся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.
В оккупированной Ясиноватой Донецкой области сообщают о нескольких прилетах по железнодорожной станции, которые вызвали масштабный пожар.
Тем временем руководитель ЦПД Андрей Коваленко говорит о "ювелирной работе" ВСУ после ударов по Донецку.
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