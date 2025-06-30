В оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы: россияне заявляют об отражении ракет Storm Shadow. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Донецке вечером 30 июня раздаются сильные взрывы. Над городом поднялся столб дыма. Также есть прилеты по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и росСМИ.

Оккупационные власти "ДНР" заявили об обстреле города ракетами Storm Shadow, российская ПВО якобы по ним отработала.

По предварительным данным, есть прилет по территории металлургического завода в Донецке. РосСМИ заявляют, что есть раненые и, вероятно, погибшие.

В сети пишут, что город атаковали крылатые ракеты и беспилотники.

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По данным паблика Supernova+, удару подверглось расположение штаба 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предварительно обстрел велся ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области сообщают о нескольких прилетах по железнодорожной станции, которые вызвали масштабный пожар.

Тем временем руководитель ЦПД Андрей Коваленко говорит о "ювелирной работе" ВСУ после ударов по Донецку.

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