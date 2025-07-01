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Новости Взрывы в Донецке
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Силы обороны нанесли удар по пункту управления армии РФ на ВОТ на Донетчине, потери уточняются, - Генштаб

ВСУ поразили пункт управления России в Донецке 30 июня

30 июня Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В настоящее время потери противника уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем последовательно будут разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора.

Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - добавили в командовании.

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Напомним, вечером 30 июня во временно оккупированном Донецке были слышны сильные взрывы. Также сообщалось о прилетах по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.

Автор: 

армия РФ (19917) Генштаб ВС (6590) Донецьк (6325) Донецкая область (10147) Донецкий район (17)


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Да, хорошо попали, продолжать в том же духе...
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01.07.2025 20:21 Ответить
Так пізно прийшла новина.
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01.07.2025 20:23 Ответить
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01.07.2025 20:24 Ответить
Ніяких питань, московитів, уже більше 1.000.000 орків до раю, як і прутень їм заповів🤣🤣🤣‼️❤️🇺🇦👍✌️👌✊🫡❤️‼️
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01.07.2025 20:41 Ответить
Господи,нарешті по даунбасу! Вони ж так "бедняжки" жалілися,мовляв " дамбят бамбас", і нарешті отримали! Біс!!!
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01.07.2025 20:56 Ответить
 
 