Силы обороны нанесли удар по пункту управления армии РФ на ВОТ на Донетчине, потери уточняются, - Генштаб

30 июня Силы обороны Украины успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. В настоящее время потери противника уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что этот высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем последовательно будут разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора.

Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - добавили в командовании.

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Напомним, вечером 30 июня во временно оккупированном Донецке были слышны сильные взрывы. Также сообщалось о прилетах по оккупированной Ясиноватой в Донецкой области.