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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, - Генштаб

Поражен НПЗ в Саратовской области

В рамках снижения наступательных возможностей противника, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Подтверждено попадание по территории объекта - в частности повреждены технологические установки. Возник пожар.

Читайте: На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ударили по пункту управления армии РФ на ВОТ Донетчины, потери уточняются, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6590) НПЗ (245) уничтожение (7415)


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Топ комментарии
+15
Гарна новина на сон грядущий!
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02.07.2025 00:24 Ответить
+14
Жодного дня без горілого кацапського НПЗ. Це крах кацапії.
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02.07.2025 00:45 Ответить
+9
ну це не зовсім НПЗ. Саме Саратовський НПЗ знаходиться на пару кілометрів на північний схід. А "Саратоворгсинтез" - підприємство хімічної промисловості, яке входить до групи "Лукойл-Нафтохім" і є 100% дочірнім підприємством ПАТ "Лукойл". "Саратоворгсінтез" провідний виробник нітрилу акрилової кислоти, ацетонітрилу та ціаніду натрію на росії. І туди вже прилітало 5-го червня, тоді горіло дві доби.
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02.07.2025 01:12 Ответить
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Гарна новина на сон грядущий!
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02.07.2025 00:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mwG61ytpmog

авіація рашистів - МІНУС 10 бортів за останні 5 днів
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02.07.2025 02:29 Ответить
Молодці наші партизани 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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02.07.2025 00:28 Ответить
"Огней так много золотых
На улицах Саратова!" (с)
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02.07.2025 00:34 Ответить
Жодного дня без горілого кацапського НПЗ. Це крах кацапії.
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02.07.2025 00:45 Ответить
пох... дед кабай в Геленжіке в аквадіскотєкє разом зі своїми синочками вовою (2014) та ванєю (2019) зажігаєт...
... а алінка поет "как упоітєльні в росіі вечера"
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02.07.2025 00:56 Ответить
ну це не зовсім НПЗ. Саме Саратовський НПЗ знаходиться на пару кілометрів на північний схід. А "Саратоворгсинтез" - підприємство хімічної промисловості, яке входить до групи "Лукойл-Нафтохім" і є 100% дочірнім підприємством ПАТ "Лукойл". "Саратоворгсінтез" провідний виробник нітрилу акрилової кислоти, ацетонітрилу та ціаніду натрію на росії. І туди вже прилітало 5-го червня, тоді горіло дві доби.
показать весь комментарий
02.07.2025 01:12 Ответить
Нащо ви руйнуєте пропаганду? Це ж так пафосно звучить - бомбанули НПЗ... Правда це аж ніяк не відчувається на фронті, але то таке...
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02.07.2025 10:41 Ответить
Я думаю,что это начались испытания наших ракет малой и средней дальности.Скоро у кацапов сгорит все
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02.07.2025 01:28 Ответить
Завтра від Трампа невдоволення про ризик росту цін на нафтопродукти.
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02.07.2025 01:36 Ответить
Цианид - это КАрашо, цианид - это "их национальная пища" ИСЧО со времён расПутина...
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02.07.2025 01:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wjIGBKoRwkg&t=186s

новий ад в Криму
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02.07.2025 02:30 Ответить
 
 