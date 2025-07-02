Силы обороны поразили НПЗ в Саратовской области РФ, - Генштаб

В рамках снижения наступательных возможностей противника, сегодня подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего завода АО "Саратоворгсинтез" в Саратовской области РФ.

Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мощности этого НПЗ используются оккупантами для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Подтверждено попадание по территории объекта - в частности повреждены технологические установки. Возник пожар.

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Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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