На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 112 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и 73 управляемых авиабомбы, использовал для ударов 882 дрона-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Сиверо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых два продолжаются до сих пор. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, совершил 256 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 12 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки и в сторону Амбарного, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг восемь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Синьковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня российские войска 18 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили восемь штурмов вражеских войск в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в районе Часова Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня дважды штурмовали позиции наших защитников вблизи Леонидовки и Торецка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Орехов и Алексеевка. Бои не утихают до сих пор в трех локациях. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 118 и ранили 84 оккупанта на данном направлении; уничтожили 11 автомобилей, восемь мотоциклов, пять БпЛА, два терминала спутниковой связи, антенну БПЛА, пункт управления БПЛА и четыре укрытия для личного состава; кроме этого повреждены четыре пушки противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах населенных пунктов Перебудова, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь. Одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении украинские защитники трижды отбили наступление врага вблизи населенного пункта Каменское.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.