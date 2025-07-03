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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували підприємство "Енергія" в Єльці Липецької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 3 липня безпілотники масовано атакували Липецьку область. Під ударом опинилося також місто Єлець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Мешканці міста повідомили про потужні вибухи та серйозні пошкодження на території ПАТ "Енергія".

Підприємство є одним з найбільших в Росії спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукцію заводу широко використовують у різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом.

Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. 

Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн.

Жителі міста в місцевих чатах повідомляють про серйозні пошкодження на території підприємства. Чекаємо підтвердження від Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо,  у ніч на 23 травня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Липецьку область РФ вночі масовано атакували БпЛА. У регіоні було оголошено "червоний рівень небезпеки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Єлець
Єлець
Єлець

Автор: 

безпілотник (4477) Удари по РФ (407)


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Топ коментарі
+7
Підприємству "Енергія" трішечки додали кінетичної енергії...
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03.07.2025 08:12 Відповісти
+7
о це я розумію санкції прилетіли !
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03.07.2025 08:22 Відповісти
+6
Якщо не зовсім по феншую обісрати тему, то й коментів немає. Слава ЗСУ!
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03.07.2025 08:02 Відповісти
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Якщо не зовсім по феншую обісрати тему, то й коментів немає. Слава ЗСУ!
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03.07.2025 08:02 Відповісти
от і не вгадали. З закордону воно бачиться інакше.)
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03.07.2025 13:10 Відповісти
`В России назвали самые дотационные регионы

Тыва, Чечня и (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)Ингушетия вошли в число регионов с наибольшей зависимостью от федеральных дотаций. В 2024 году доля безвозмездных поступлений в структуре расходов их консолидированных бюджетов составила соответственно 79,0%, 78,8% и 78,0%.

В десятку лидеров также вошли: Херсонская область - 76,8%, Дагестан - 72,8%, «ДНР» - 70,9%, Карачаево-Черкесия - 68,2%, Запорожская область - 67,3%, Алтай - 67,1%, и «ЛНР» - 65,4%.`
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03.07.2025 08:03 Відповісти
Підприємству "Енергія" трішечки додали кінетичної енергії...
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03.07.2025 08:12 Відповісти
о це я розумію санкції прилетіли !
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03.07.2025 08:22 Відповісти
Файно, але нажаль не згоріло до тла, поки ...
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03.07.2025 09:03 Відповісти
Тамошний Телеграм-канал пишет, что попали по автостоянке, там был пожар, а само производство вроде только стёклами отделалось
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03.07.2025 12:28 Відповісти
у тамошньому тєлєграмі іншого і не напишуть, бо інакше писати прийдеться вже з Лабитнангі. Ви просто давно від родіни відірвались і не відчуваєте нових вєяній у залєсьє.
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03.07.2025 12:49 Відповісти
И то верно, но написали там то, что и на видео здесь, пожар на стоянке и выбитые окна
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03.07.2025 12:54 Відповісти
я ж кажу - ви довго не були на Родінє. Там за зйомки на теріторії "Енергії" гарантовано отримаєте безкоштовну путівку по місцям слави Льоши-бутерброда.
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03.07.2025 13:09 Відповісти
прильот раз на місяць поки ще не знижує робочого ентузіазма у місцевого населення. Треба цей інтервал скорочувати до двох тижнів. Хай тоді везуть на завод північних корейців.
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03.07.2025 13:14 Відповісти
"Енергія" виготовляє хімічні джерела живлення для універсальних модулів планування та корекції (УМПК), критично важливих для російських озброєнь. Атака на завод може ускладнити виробництво авіабомб для росії, оскільки цей компонент є необхідним для енергоємних систем керування.
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03.07.2025 13:38 Відповісти
 
 