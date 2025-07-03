Дрони атакували підприємство "Енергія" в Єльці Липецької області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 3 липня безпілотники масовано атакували Липецьку область. Під ударом опинилося також місто Єлець.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Мешканці міста повідомили про потужні вибухи та серйозні пошкодження на території ПАТ "Енергія".
Підприємство є одним з найбільших в Росії спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукцію заводу широко використовують у різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом.
Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.
Через вторгнення Росії в Україну підприємство перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, Японії та деяких інших країн.
Жителі міста в місцевих чатах повідомляють про серйозні пошкодження на території підприємства. Чекаємо підтвердження від Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, у ніч на 23 травня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили ПАТ "Енергія", що у місті Єлець Липецької області.
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