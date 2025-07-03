УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9673 відвідувача онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
4 703 13

Липецьку область РФ вночі масовано атакували БпЛА. У регіоні було оголошено "червоний рівень небезпеки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Уночі 3 липня у Липецькій області РФ лунали вибухи. Місцеві заявили, що їх було щонайменше 20.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на російські ЗМІ.

Глава Липецької області Ігор Артамонов оголосив червоний рівень "загрози атаки БПЛА" в регіоні. Мешканці розподілили, що система ППО відбивала наліт безпілотників.

Згодом Артамонов заявив, що внаслідок атаки БпЛА та падіння уламків на житловий будинок загинула 70-річна жінка, ще двоє дістали поранення. Також безпілотник влетів у секцію багатоповерхового будинку, що будується,  в Єльці Липецької області.

Губернатор заявив, що "сигнали про падіння уламків надходять із різних районів - усі вони негайно перевіряються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську, де виготовляли ЗРК та БпЛА для армії окупантів

БпЛА атакували Липецьк
БпЛА атакували Липецьк
БпЛА атакували Липецьк
БпЛА атакували Липецьк

Автор: 

безпілотник (4477) Удари по РФ (407)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
То Порошенко мстить за конфісковану фабрику... Як колись прочитав на кацапських пабліках, "Парашенка хател развратить рассеян сваими "рашенками", и диктавать Рассии сваи правила!...".
(порівнював я їх "кондитерку", і нашу... "Небо й земля"! Як колись "Київський" торт був символом престижу в СРСР, так і кондитерка "Рошен", донедавна, була в Росії "лицом Украины"... І "лице" було доволі значимим та смачним...)
показати весь коментар
03.07.2025 07:21 Відповісти
+11
Спи гуйово, браццкій норот!
показати весь коментар
03.07.2025 06:27 Відповісти
+4
Та да, виглядає жалюгідно
в голові не вкладається що тряпкоголові під санкціями зробили а ми з підтримкою не можемо шахедо подібне зробити за 3+ роки (
показати весь коментар
03.07.2025 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спи гуйово, браццкій норот!
показати весь коментар
03.07.2025 06:27 Відповісти
Спи спокійно вічним сном.
показати весь коментар
03.07.2025 07:21 Відповісти
То Порошенко мстить за конфісковану фабрику... Як колись прочитав на кацапських пабліках, "Парашенка хател развратить рассеян сваими "рашенками", и диктавать Рассии сваи правила!...".
(порівнював я їх "кондитерку", і нашу... "Небо й земля"! Як колись "Київський" торт був символом престижу в СРСР, так і кондитерка "Рошен", донедавна, була в Росії "лицом Украины"... І "лице" було доволі значимим та смачним...)
показати весь коментар
03.07.2025 07:21 Відповісти
Потужно вдарили по недобудовці.
показати весь коментар
03.07.2025 07:24 Відповісти
Та да, виглядає жалюгідно
в голові не вкладається що тряпкоголові під санкціями зробили а ми з підтримкою не можемо шахедо подібне зробити за 3+ роки (
показати весь коментар
03.07.2025 09:25 Відповісти
"Що бачу, те співаю". Ти дійсно вважаєш що атакували недобудову? Співчуваю..
показати весь коментар
03.07.2025 09:39 Відповісти
На фото явно видно одну вибиту кватирку.
показати весь коментар
03.07.2025 11:30 Відповісти
Взагалі то - в кацапів заборонено фото і відео прильотів
показати весь коментар
03.07.2025 11:53 Відповісти
Давно пора делать дроны которые наводятся на радары и запускать вперед ударных. Пока наши жуют сопли, кацапы с китайцами это сделают.
показати весь коментар
03.07.2025 10:01 Відповісти
вже давно повинен бути дощ з дронів кожну ніч, щоб свинособаки поняли що таке напад з війною
показати весь коментар
03.07.2025 10:24 Відповісти
как они там смешно разговаривают)), точно шо мокши)))
показати весь коментар
03.07.2025 12:09 Відповісти
Мало, мало, мало
показати весь коментар
03.07.2025 13:29 Відповісти
ррребята, что єто за взрывы? это хлопки, языки рабов хлопают по анусу путина
показати весь коментар
03.07.2025 14:06 Відповісти
 
 