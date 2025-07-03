Липецьку область РФ вночі масовано атакували БпЛА. У регіоні було оголошено "червоний рівень небезпеки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Уночі 3 липня у Липецькій області РФ лунали вибухи. Місцеві заявили, що їх було щонайменше 20.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Глава Липецької області Ігор Артамонов оголосив червоний рівень "загрози атаки БПЛА" в регіоні. Мешканці розподілили, що система ППО відбивала наліт безпілотників.
Згодом Артамонов заявив, що внаслідок атаки БпЛА та падіння уламків на житловий будинок загинула 70-річна жінка, ще двоє дістали поранення. Також безпілотник влетів у секцію багатоповерхового будинку, що будується, в Єльці Липецької області.
Губернатор заявив, що "сигнали про падіння уламків надходять із різних районів - усі вони негайно перевіряються.
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(порівнював я їх "кондитерку", і нашу... "Небо й земля"! Як колись "Київський" торт був символом престижу в СРСР, так і кондитерка "Рошен", донедавна, була в Росії "лицом Украины"... І "лице" було доволі значимим та смачним...)
в голові не вкладається що тряпкоголові під санкціями зробили а ми з підтримкою не можемо шахедо подібне зробити за 3+ роки (