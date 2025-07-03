Липецкую область РФ ночью массированно атаковали БПЛА. В регионе был объявлен "красный уровень опасности". ВИДЕО+ФОТО
Ночью 3 июля в Липецкой области РФ раздавались взрывы. Местные заявили, что их было по меньшей мере 20.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень "угрозы атаки БПЛА" в регионе. Жители распределили, что система ПВО отражала налет беспилотников.
Впоследствии Артамонов заявил, что в результате атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом погибла 70-летняя женщина, еще двое получили ранения. Также беспилотник влетел в секцию строящегося многоэтажного дома в Ельце Липецкой области.
Губернатор заявил, что "сигналы о падении обломков поступают из разных районов - все они немедленно проверяются.
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(порівнював я їх "кондитерку", і нашу... "Небо й земля"! Як колись "Київський" торт був символом престижу в СРСР, так і кондитерка "Рошен", донедавна, була в Росії "лицом Украины"... І "лице" було доволі значимим та смачним...)
в голові не вкладається що тряпкоголові під санкціями зробили а ми з підтримкою не можемо шахедо подібне зробити за 3+ роки (