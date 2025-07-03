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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Липецкую область РФ ночью массированно атаковали БПЛА. В регионе был объявлен "красный уровень опасности". ВИДЕО+ФОТО

Ночью 3 июля в Липецкой области РФ раздавались взрывы. Местные заявили, что их было по меньшей мере 20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень "угрозы атаки БПЛА" в регионе. Жители распределили, что система ПВО отражала налет беспилотников.

Впоследствии Артамонов заявил, что в результате атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом погибла 70-летняя женщина, еще двое получили ранения. Также беспилотник влетел в секцию строящегося многоэтажного дома в Ельце Липецкой области.

Губернатор заявил, что "сигналы о падении обломков поступают из разных районов - все они немедленно проверяются.

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БПЛА атаковали Липецк
БПЛА атаковали Липецк
БПЛА атаковали Липецк
БПЛА атаковали Липецк

Автор: 

беспилотник (3868) Удары по РФ (392)


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Спи гуйово, браццкій норот!
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03.07.2025 06:27 Ответить
Спи спокійно вічним сном.
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03.07.2025 07:21 Ответить
То Порошенко мстить за конфісковану фабрику... Як колись прочитав на кацапських пабліках, "Парашенка хател развратить рассеян сваими "рашенками", и диктавать Рассии сваи правила!...".
(порівнював я їх "кондитерку", і нашу... "Небо й земля"! Як колись "Київський" торт був символом престижу в СРСР, так і кондитерка "Рошен", донедавна, була в Росії "лицом Украины"... І "лице" було доволі значимим та смачним...)
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03.07.2025 07:21 Ответить
Потужно вдарили по недобудовці.
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03.07.2025 07:24 Ответить
Та да, виглядає жалюгідно
в голові не вкладається що тряпкоголові під санкціями зробили а ми з підтримкою не можемо шахедо подібне зробити за 3+ роки (
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03.07.2025 09:25 Ответить
"Що бачу, те співаю". Ти дійсно вважаєш що атакували недобудову? Співчуваю..
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03.07.2025 09:39 Ответить
Давно пора делать дроны которые наводятся на радары и запускать вперед ударных. Пока наши жуют сопли, кацапы с китайцами это сделают.
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03.07.2025 10:01 Ответить
 
 