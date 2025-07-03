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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали предприятие "Энергия" в Ельце Липецкой области. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 3 июля беспилотники массированно атаковали Липецкую область. Под ударом оказался также город Елец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Жители города сообщили о мощных взрывах и серьезных повреждениях на территории ПАО "Энергия".

Предприятие является одним из крупнейших в России специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и некоторых других стран.

Жители города в местных чатах сообщают о серьезных повреждениях на территории предприятия. Ждем подтверждения от Генштаба ВСУ.

Напомним, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Липецкую область РФ ночью массированно атаковали БпЛА. В регионе был объявлен "красный уровень опасности". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Елец
Елец
Елец

Автор: 

беспилотник (3868) Удары по РФ (392)


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Якщо не зовсім по феншую обісрати тему, то й коментів немає. Слава ЗСУ!
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03.07.2025 08:02 Ответить
`В России назвали самые дотационные регионы

Тыва, Чечня и (https://t.me/+o3f16goQyOo3ZTVi)Ингушетия вошли в число регионов с наибольшей зависимостью от федеральных дотаций. В 2024 году доля безвозмездных поступлений в структуре расходов их консолидированных бюджетов составила соответственно 79,0%, 78,8% и 78,0%.

В десятку лидеров также вошли: Херсонская область - 76,8%, Дагестан - 72,8%, «ДНР» - 70,9%, Карачаево-Черкесия - 68,2%, Запорожская область - 67,3%, Алтай - 67,1%, и «ЛНР» - 65,4%.`
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03.07.2025 08:03 Ответить
Підприємству "Енергія" трішечки додали кінетичної енергії...
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03.07.2025 08:12 Ответить
о це я розумію санкції прилетіли !
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03.07.2025 08:22 Ответить
Файно, але нажаль не згоріло до тла, поки ...
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03.07.2025 09:03 Ответить
 
 