Дроны атаковали предприятие "Энергия" в Ельце Липецкой области. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на 3 июля беспилотники массированно атаковали Липецкую область. Под ударом оказался также город Елец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Жители города сообщили о мощных взрывах и серьезных повреждениях на территории ПАО "Энергия".
Предприятие является одним из крупнейших в России специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.
Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.
Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и некоторых других стран.
Жители города в местных чатах сообщают о серьезных повреждениях на территории предприятия. Ждем подтверждения от Генштаба ВСУ.
Напомним, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.
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