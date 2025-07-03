Дроны атаковали предприятие "Энергия" в Ельце Липецкой области. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на 3 июля беспилотники массированно атаковали Липецкую область. Под ударом оказался также город Елец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Жители города сообщили о мощных взрывах и серьезных повреждениях на территории ПАО "Энергия".

Предприятие является одним из крупнейших в России специализируется на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс.

Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники.

Из-за вторжения России в Украину предприятие находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и некоторых других стран.

Жители города в местных чатах сообщают о серьезных повреждениях на территории предприятия. Ждем подтверждения от Генштаба ВСУ.

Напомним, в ночь на 23 мая 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области.

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