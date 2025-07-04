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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Поражено предприятие по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области, - Генштаб

Изготавливал боевые части для шахидов. В России атакован завод

В Московской области было поражено предприятие, производящее боевые части для ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергеев Посад, Московская область рф)", - говорится в сообщении.

Предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для БпЛА "Shahed" и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе.

Также смотрите: Ночью дроны атаковали Ростовскую область РФ: взрывы раздавались в Азове и двух районах. ВИДЕО

Автор: 

Генштаб ВС (6608) россия (96492) Удары по РФ (398)


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Топ комментарии
+5
Гут !
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04.07.2025 12:22 Ответить
+3
Та на здоров'я, це наша національна забава.
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04.07.2025 12:43 Ответить
+2
Ось зеленський, з Оманськими помічниками отгоАНАЛІВ, як жахне колись мільйоном, чогось там, по прутіну та московії, ось тоді буде московитам, напереливки…
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
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04.07.2025 12:32 Ответить
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Гут !
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04.07.2025 12:22 Ответить
вже по 1000 скоро будуть залітати. Але причин недовіряти ГШ не маємо
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04.07.2025 12:25 Ответить
Кожного дня?
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04.07.2025 12:28 Ответить
не знаю, але з кожним обстрілом наслідки зростають. Не бачу причин, чому з часом не було б 1000+ шахедів щоночі
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04.07.2025 12:40 Ответить
З часом і у нас перехоплювачів стане більше.
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04.07.2025 12:40 Ответить
я також сподіваюсь на краще але вірю в гірше
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04.07.2025 12:42 Ответить
Та на здоров'я, це наша національна забава.
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04.07.2025 12:43 Ответить
Ну розумні люди пристібаються пасками безпеки і виробники закладають подушки безпеки. Але це не означає, що водій готується потрапити в ДТП. Просто притомні розуміють, що запустити хоч 1000 хоч 2000 ударних БПЛА це не проблема для ворога. А є теоретики-есперти, які четвертий рік молотять маячню типу Світана та Жданова
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04.07.2025 13:20 Ответить
Якщо не проблема, чому досі не запускають?
Це ж гарантовано проб'є будь-яку ППО і створить насправді апокаліптичну картину з палаючим у сотнях місць Києвом.
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04.07.2025 13:22 Ответить
Не знаю чому... Але теоретично накопичити можна скільки завгодно..
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04.07.2025 13:28 Ответить
Теоретично - так, але практично - щось заважає.
Ніхто не каже, що завади будуть вічними, але це дає час підготуватись.
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04.07.2025 13:30 Ответить
Ефекту ми ще довго не побачимо, бо певно наштампували багато тисяч тих БЧ, це ж нехитра справа.
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04.07.2025 12:29 Ответить
Ось зеленський, з Оманськими помічниками отгоАНАЛІВ, як жахне колись мільйоном, чогось там, по прутіну та московії, ось тоді буде московитам, напереливки…
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
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04.07.2025 12:32 Ответить
давай канкретні пропозиції наприклад сітки на аеростатах які застосовувались в ВВ 2
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04.07.2025 13:13 Ответить
Пропозиції, може давати, чоловік своїй жінці, а за підготовку держави до війни, відповідає Стефанчук-зеленський-шмигаль, та ота, група осіб, - РНБОУ! Вони ж, не тільки для того, щоб у вишиванках фоткатися, там сидять, та Регламентом КМУ і ВРУ прикриватися від особистої відповідальності!?!?
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04.07.2025 13:20 Ответить
від того що зверху п да рас і тд простим людяк що легше
нех трепаться давай канкретно як виходити з ху ситуації

жінці не пропонують а ....
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04.07.2025 13:24 Ответить
Максимум подряпали стіни,поскодили дах і вилетіло пару шибок..
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04.07.2025 12:38 Ответить
пошкодили..
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04.07.2025 12:40 Ответить
Одне ураження -купа цілей. Зранку підстанція горіла, тепер вже інститут горить. Що попало вже розповідають,аби тільки нічний треш перебити.
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04.07.2025 12:45 Ответить
Попали в Сергиев зоосад!
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04.07.2025 12:47 Ответить
Кляті Шахеди вже виготовлятимуть в Півнчній Кореі , товариш
Кім Чен Ін длоя кремлівського виродка , щоби побільше
падало на нашу краіну !!
Здохніть , кляті виродки !!
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04.07.2025 12:49 Ответить
пропоную до перегляду ролик про забаранених орків. Приємне відео. https://www.youtube.com/watch?v=nIf5T4Ltktk
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04.07.2025 12:50 Ответить
Я не переглядаю такі відео для настрою.
Тому що вони у мене особливих емоцій не викликають.
Молодці хлопці, вправно ліквідували ворога, піду ще на банку грошей закину для дронщиків - та й все.
Знищення русні перетворилось на рутинну роботу, яка виконується без особливих ексцесів. Просто тому, що русня намагається вбити нас, ми вбиваємо її у відповідь.
Радіючи таким відео ви знижуєте рівень своєї емпатії. А це та риса, яка і відрізняє нас від русні в очах Заходу. Тому русня так наполегливо переконує нас у необхідності бити по руснявому мирняку у відповідь. Поки європейці бачать у нас братів по емпатії, їх симпатії на нашому боці. Через це вони нам допомагають від самого початку (несамовито намагаючись при цьому не порушити свій комфорт, але це вже зворотний бік емпатії). Якщо зникне ця різниця, ми залишимось сам на сам з руснею, бо сприйматимемось як подібні їм. І справи до цієї війни буде не набагато більше, ніж до громадянської війни в Судані.
Це те, про що казав абдристович, тільки з явно ворожою метою.
Наш гнів має бути функціональним, а не емоційним.
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04.07.2025 13:17 Ответить
ні, це не відео вбивства, чи як окупанти "доходять", це скоріше звіт про забаранених військових високопосадовців з датами прізвищами, посадами та обставинами. Підтверджені нашими силами оборони і також кацапами. Я не дивлюсь також коли здихають звичайні окупанти, але це зовсім інше.
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04.07.2025 13:22 Ответить
Мені це теж настрою особливо не піднімає. Командир здох - нового в той же день призначать. Яка різниця, кому кричати "впєрьод, вашу мать!"?
Приємно бачити лише смачні влучання у підприємства ВПК чи аеродроми, або на крайній випадок - сховища БК. Бо це має безпосередній вплив на здатність русні вести війну.
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04.07.2025 13:25 Ответить
а мені приємно усвідомлювати, що ми можемо дістати всіх тих паскуд. І всіх вбивць дістанемо свого часу.
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04.07.2025 13:31 Ответить
починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення.
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04.07.2025 13:30 Ответить
сситуація така що віськовим путем при тому що творять сша ми вряд чи переможемо
тому єдиний вихід саме заколот в раші
як це організувати то діло спеців
а варіантів багато раша дууже неоднорідна муслімів 60 млн і тд
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04.07.2025 13:26 Ответить
Русня при своїх можливостях (які ну дуже сильно випереджають наші в усіх планах та рівнях) не може у нас справжній заколот влаштувати.
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04.07.2025 13:27 Ответить
Уражено - можуть бути вікна вибиті.
А "знищено" коли буде?
Ви дронами по 10-20 кг вибухівки зараз можете хіба що гараж чи СТО знести, це максимум.
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04.07.2025 13:33 Ответить
 
 