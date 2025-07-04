Поражено предприятие по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области, - Генштаб
В Московской области было поражено предприятие, производящее боевые части для ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 4 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергеев Посад, Московская область рф)", - говорится в сообщении.
Предприятие производит, в частности, термобарические боевые части для БпЛА "Shahed" и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.
"Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.
Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе.
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Це ж гарантовано проб'є будь-яку ППО і створить насправді апокаліптичну картину з палаючим у сотнях місць Києвом.
Ніхто не каже, що завади будуть вічними, але це дає час підготуватись.
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
нех трепаться давай канкретно як виходити з ху ситуації
жінці не пропонують а ....
Кім Чен Ін длоя кремлівського виродка , щоби побільше
падало на нашу краіну !!
Здохніть , кляті виродки !!
Тому що вони у мене особливих емоцій не викликають.
Молодці хлопці, вправно ліквідували ворога, піду ще на банку грошей закину для дронщиків - та й все.
Знищення русні перетворилось на рутинну роботу, яка виконується без особливих ексцесів. Просто тому, що русня намагається вбити нас, ми вбиваємо її у відповідь.
Радіючи таким відео ви знижуєте рівень своєї емпатії. А це та риса, яка і відрізняє нас від русні в очах Заходу. Тому русня так наполегливо переконує нас у необхідності бити по руснявому мирняку у відповідь. Поки європейці бачать у нас братів по емпатії, їх симпатії на нашому боці. Через це вони нам допомагають від самого початку (несамовито намагаючись при цьому не порушити свій комфорт, але це вже зворотний бік емпатії). Якщо зникне ця різниця, ми залишимось сам на сам з руснею, бо сприйматимемось як подібні їм. І справи до цієї війни буде не набагато більше, ніж до громадянської війни в Судані.
Це те, про що казав абдристович, тільки з явно ворожою метою.
Наш гнів має бути функціональним, а не емоційним.
Приємно бачити лише смачні влучання у підприємства ВПК чи аеродроми, або на крайній випадок - сховища БК. Бо це має безпосередній вплив на здатність русні вести війну.
тому єдиний вихід саме заколот в раші
як це організувати то діло спеців
а варіантів багато раша дууже неоднорідна муслімів 60 млн і тд
А "знищено" коли буде?
Ви дронами по 10-20 кг вибухівки зараз можете хіба що гараж чи СТО знести, це максимум.