Уражено підприємство з виробництва бойових частин до "шахедів" у Московській області, - Генштаб
У Московській області було уражено підприємство, що виготовляє бойові частини для ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область рф)", - йдеться в повідомленні.
Підприємство виготовляє, зокрема, термобаричні бойові частини для БпЛА "Shahed" та є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.
"Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.
Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі.
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Це ж гарантовано проб'є будь-яку ППО і створить насправді апокаліптичну картину з палаючим у сотнях місць Києвом.
Ніхто не каже, що завади будуть вічними, але це дає час підготуватись.
А вообще, почему не на русском?
Вы же их любите.
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
нех трепаться давай канкретно як виходити з ху ситуації
жінці не пропонують а ....
Кім Чен Ін длоя кремлівського виродка , щоби побільше
падало на нашу краіну !!
Здохніть , кляті виродки !!
Тому що вони у мене особливих емоцій не викликають.
Молодці хлопці, вправно ліквідували ворога, піду ще на банку грошей закину для дронщиків - та й все.
Знищення русні перетворилось на рутинну роботу, яка виконується без особливих ексцесів. Просто тому, що русня намагається вбити нас, ми вбиваємо її у відповідь.
Радіючи таким відео ви знижуєте рівень своєї емпатії. А це та риса, яка і відрізняє нас від русні в очах Заходу. Тому русня так наполегливо переконує нас у необхідності бити по руснявому мирняку у відповідь. Поки європейці бачать у нас братів по емпатії, їх симпатії на нашому боці. Через це вони нам допомагають від самого початку (несамовито намагаючись при цьому не порушити свій комфорт, але це вже зворотний бік емпатії). Якщо зникне ця різниця, ми залишимось сам на сам з руснею, бо сприйматимемось як подібні їм. І справи до цієї війни буде не набагато більше, ніж до громадянської війни в Судані.
Це те, про що казав абдристович, тільки з явно ворожою метою.
Наш гнів має бути функціональним, а не емоційним.
Приємно бачити лише смачні влучання у підприємства ВПК чи аеродроми, або на крайній випадок - сховища БК. Бо це має безпосередній вплив на здатність русні вести війну.
Більше маю на увазі відео, де русня подихає на полі бою.
тому єдиний вихід саме заколот в раші
як це організувати то діло спеців
а варіантів багато раша дууже неоднорідна муслімів 60 млн і тд
А "знищено" коли буде?
Ви дронами по 10-20 кг вибухівки зараз можете хіба що гараж чи СТО знести, це максимум.