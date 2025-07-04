Уражено підприємство з виробництва бойових частин до "шахедів" у Московській області, - Генштаб

У Московській області було уражено підприємство, що виготовляє бойові частини для ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область рф)", - йдеться в повідомленні.

Підприємство виготовляє, зокрема, термобаричні бойові частини для БпЛА "Shahed" та є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.



Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі.

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