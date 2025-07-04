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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено підприємство з виробництва бойових частин до "шахедів" у Московській області, - Генштаб

Виготовляв бойові частини до шахедів. У Росії атаковано завод

У Московській області було уражено підприємство, що виготовляє бойові частини для ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 4 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"(Сергіїв Посад, Московська область рф)", - йдеться в повідомленні.

Підприємство виготовляє, зокрема, термобаричні бойові частини для БпЛА "Shahed" та є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

"Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються", - додали в Генштабі.

Також дивіться: Вночі дрони атакували Ростовську область РФ: вибухи лунали в Азові та двох районах. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6910) росія (66545) Удари по РФ (400)


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Топ коментарі
+6
Гут !
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04.07.2025 12:22 Відповісти
+5
вже по 1000 скоро будуть залітати. Але причин недовіряти ГШ не маємо
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04.07.2025 12:25 Відповісти
+4
Ось зеленський, з Оманськими помічниками отгоАНАЛІВ, як жахне колись мільйоном, чогось там, по прутіну та московії, ось тоді буде московитам, напереливки…
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
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04.07.2025 12:32 Відповісти
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04.07.2025 12:22 Відповісти
вже по 1000 скоро будуть залітати. Але причин недовіряти ГШ не маємо
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04.07.2025 12:25 Відповісти
Кожного дня?
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04.07.2025 12:28 Відповісти
не знаю, але з кожним обстрілом наслідки зростають. Не бачу причин, чому з часом не було б 1000+ шахедів щоночі
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04.07.2025 12:40 Відповісти
З часом і у нас перехоплювачів стане більше.
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04.07.2025 12:40 Відповісти
я також сподіваюсь на краще але вірю в гірше
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04.07.2025 12:42 Відповісти
Та на здоров'я, це наша національна забава.
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04.07.2025 12:43 Відповісти
Ну розумні люди пристібаються пасками безпеки і виробники закладають подушки безпеки. Але це не означає, що водій готується потрапити в ДТП. Просто притомні розуміють, що запустити хоч 1000 хоч 2000 ударних БПЛА це не проблема для ворога. А є теоретики-есперти, які четвертий рік молотять маячню типу Світана та Жданова
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04.07.2025 13:20 Відповісти
Якщо не проблема, чому досі не запускають?
Це ж гарантовано проб'є будь-яку ППО і створить насправді апокаліптичну картину з палаючим у сотнях місць Києвом.
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04.07.2025 13:22 Відповісти
Не знаю чому... Але теоретично накопичити можна скільки завгодно..
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04.07.2025 13:28 Відповісти
Теоретично - так, але практично - щось заважає.
Ніхто не каже, що завади будуть вічними, але це дає час підготуватись.
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04.07.2025 13:30 Відповісти
Так, кожного дня, про це писали на цензорі, що в них плани 1000 шахедів на день. Розширюють завод і наймають тисячі людей,у тому числі корейців.
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04.07.2025 13:56 Відповісти
У Маска плани на Марс летіти.
А вообще, почему не на русском?
Вы же их любите.
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04.07.2025 13:58 Відповісти
Ефекту ми ще довго не побачимо, бо певно наштампували багато тисяч тих БЧ, це ж нехитра справа.
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04.07.2025 12:29 Відповісти
Ось зеленський, з Оманськими помічниками отгоАНАЛІВ, як жахне колись мільйоном, чогось там, по прутіну та московії, ось тоді буде московитам, напереливки…
Сівкович, коломойський, шуфрич, деркач, мертвечук, та ще, сотні їм подібних, позитивно оцінюють бездіяльність, таких «НЕЗЛАМНИХ», в органах державної управління державою!!
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04.07.2025 12:32 Відповісти
давай канкретні пропозиції наприклад сітки на аеростатах які застосовувались в ВВ 2
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04.07.2025 13:13 Відповісти
Пропозиції, може давати, чоловік своїй жінці, а за підготовку держави до війни, відповідає Стефанчук-зеленський-шмигаль, та ота, група осіб, - РНБОУ! Вони ж, не тільки для того, щоб у вишиванках фоткатися, там сидять, та Регламентом КМУ і ВРУ прикриватися від особистої відповідальності!?!?
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04.07.2025 13:20 Відповісти
від того що зверху п да рас і тд простим людяк що легше
нех трепаться давай канкретно як виходити з ху ситуації

жінці не пропонують а ....
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04.07.2025 13:24 Відповісти
Максимум подряпали стіни,поскодили дах і вилетіло пару шибок..
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04.07.2025 12:38 Відповісти
пошкодили..
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04.07.2025 12:40 Відповісти
Одне ураження -купа цілей. Зранку підстанція горіла, тепер вже інститут горить. Що попало вже розповідають,аби тільки нічний треш перебити.
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04.07.2025 12:45 Відповісти
Попали в Сергиев зоосад!
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04.07.2025 12:47 Відповісти
Кляті Шахеди вже виготовлятимуть в Півнчній Кореі , товариш
Кім Чен Ін длоя кремлівського виродка , щоби побільше
падало на нашу краіну !!
Здохніть , кляті виродки !!
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04.07.2025 12:49 Відповісти
пропоную до перегляду ролик про забаранених орків. Приємне відео. https://www.youtube.com/watch?v=nIf5T4Ltktk
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04.07.2025 12:50 Відповісти
Я не переглядаю такі відео для настрою.
Тому що вони у мене особливих емоцій не викликають.
Молодці хлопці, вправно ліквідували ворога, піду ще на банку грошей закину для дронщиків - та й все.
Знищення русні перетворилось на рутинну роботу, яка виконується без особливих ексцесів. Просто тому, що русня намагається вбити нас, ми вбиваємо її у відповідь.
Радіючи таким відео ви знижуєте рівень своєї емпатії. А це та риса, яка і відрізняє нас від русні в очах Заходу. Тому русня так наполегливо переконує нас у необхідності бити по руснявому мирняку у відповідь. Поки європейці бачать у нас братів по емпатії, їх симпатії на нашому боці. Через це вони нам допомагають від самого початку (несамовито намагаючись при цьому не порушити свій комфорт, але це вже зворотний бік емпатії). Якщо зникне ця різниця, ми залишимось сам на сам з руснею, бо сприйматимемось як подібні їм. І справи до цієї війни буде не набагато більше, ніж до громадянської війни в Судані.
Це те, про що казав абдристович, тільки з явно ворожою метою.
Наш гнів має бути функціональним, а не емоційним.
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04.07.2025 13:17 Відповісти
ні, це не відео вбивства, чи як окупанти "доходять", це скоріше звіт про забаранених військових високопосадовців з датами прізвищами, посадами та обставинами. Підтверджені нашими силами оборони і також кацапами. Я не дивлюсь також коли здихають звичайні окупанти, але це зовсім інше.
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04.07.2025 13:22 Відповісти
Мені це теж настрою особливо не піднімає. Командир здох - нового в той же день призначать. Яка різниця, кому кричати "впєрьод, вашу мать!"?
Приємно бачити лише смачні влучання у підприємства ВПК чи аеродроми, або на крайній випадок - сховища БК. Бо це має безпосередній вплив на здатність русні вести війну.
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04.07.2025 13:25 Відповісти
а мені приємно усвідомлювати, що ми можемо дістати всіх тих паскуд. І всіх вбивць дістанемо свого часу.
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04.07.2025 13:31 Відповісти
Ну так, це приємно, тільки користі практичної мало.
Більше маю на увазі відео, де русня подихає на полі бою.
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04.07.2025 13:36 Відповісти
я не дивлюсь такі відео, мені неприємно, чисто по-людськи неприємно. Ненавиджу їх, але дивитися як жива істота корчиться - не хочу.
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04.07.2025 14:50 Відповісти
починаючи з самого початку повномасштабного вторгнення.
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04.07.2025 13:30 Відповісти
и зеленского достанем и всех его гнид
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04.07.2025 13:36 Відповісти
сситуація така що віськовим путем при тому що творять сша ми вряд чи переможемо
тому єдиний вихід саме заколот в раші
як це організувати то діло спеців
а варіантів багато раша дууже неоднорідна муслімів 60 млн і тд
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04.07.2025 13:26 Відповісти
Русня при своїх можливостях (які ну дуже сильно випереджають наші в усіх планах та рівнях) не може у нас справжній заколот влаштувати.
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04.07.2025 13:27 Відповісти
Уражено - можуть бути вікна вибиті.
А "знищено" коли буде?
Ви дронами по 10-20 кг вибухівки зараз можете хіба що гараж чи СТО знести, це максимум.
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04.07.2025 13:33 Відповісти
У Лавриненко сьогодні вихідний, чи у відпустку пішов?
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04.07.2025 13:37 Відповісти
 
 