Росія запускатиме 1000 і більше "Шахедів" на добу. Аналіз розвідданих, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді (Мадяр) попередив, що Росія може почати запускати для одночасної атаки по території Україні 1000 та більше ударних "Шахедів" упродовж однієї доби.

Про це майор написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін. Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "шахеда", усі варіанти вдосконалення, котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", - зазначив командувач СБС.

Мадяр вважає, що насамперед потрібно убезпечити виробництво українських дронів.

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Він також нагадав, що у СБС впровадили з 1 липня "єдину на рід військ СБС систему обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі неуспішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій)".

Завдяки цьому, наголосив майор, відбувається "онлайн-обрахунок та формування/забезпечення реальної потреби, нелітаючі дрони, якість та ефективність боєприпасів, ініціатори, ККД та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки та інші 100500 інструментів аналізу/оперативного реагування та впливу на хід".

За словами Роберта Бровді, електронна система управління дій екіпажів СБС, з одного боку, допоможе зменшити кількість "зоопарків", тобто невпорядкованих технічних засобів у різних підрозділів, а з іншого, усунути "брехунців та імітаторів бурхливої діяльності".

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