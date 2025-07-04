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Росія запускатиме 1000 і більше "Шахедів" на добу. Аналіз розвідданих, - Мадяр

Мадяр попередив: Росія буде запускати 1000 шахедів на добу

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді (Мадяр) попередив, що Росія може почати запускати для одночасної атаки по території Україні 1000 та більше ударних "Шахедів" упродовж однієї доби.

Про це майор написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Релокація виробництв БПЛА. Запамʼятайте цей термін. Під тиском нарощування масового застосування ворогом дешевого, але всюди досяжного "шахеда", усі варіанти вдосконалення, котрого ми оперативно не передбачимо. Буде і 1000 одиниць на добу і більше. Нікого не лякаю. Аналіз розвідданих", - зазначив командувач СБС.

Мадяр вважає, що насамперед потрібно убезпечити виробництво українських дронів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС знищили 28% окупантів та 22% цілей від загальної кількості, - Мадяр повідомив про результати підрозділів Угруповання. ВIДЕО

Він також нагадав, що у СБС впровадили з 1 липня "єдину на рід військ СБС систему обліку та верифікації всіх місій і відпрацювань (в тому числі неуспішних) та альтернативний існуючому електронний ЖБД (журнал бойових дій)".

Завдяки цьому, наголосив майор, відбувається "онлайн-обрахунок та формування/забезпечення реальної потреби, нелітаючі дрони, якість та ефективність боєприпасів, ініціатори, ККД та ефективність кожного конкретного екіпажу та управлінської ланки та інші 100500 інструментів аналізу/оперативного реагування та впливу на хід".

За словами Роберта Бровді, електронна система управління дій екіпажів СБС, з одного боку, допоможе зменшити кількість "зоопарків", тобто невпорядкованих технічних засобів у різних підрозділів, а з іншого, усунути "брехунців та імітаторів бурхливої діяльності".

Дивіться також: СБС показали ураження потужностей з виробництва бойових частин до "шахедів" під Москвою. ВIДЕО

Мадяр попередив: Росія буде запускати 1000 шахедів на добу

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (27) Сили безпілотних систем (131) Шахед (1258) війна в Україні (5094)


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Топ коментарі
+4
А ми тисячу потужних відосиків щовечора!
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04.07.2025 19:53 Відповісти
+2
Супер, в де наші ******* дронів, обіцяних зеленими?
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04.07.2025 19:56 Відповісти
+1
Навіть більше - татари в Єлабузі день і ніч штампують Шахеди
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04.07.2025 19:57 Відповісти
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А ми тисячу потужних відосиків щовечора!
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04.07.2025 19:53 Відповісти
мо посилити тиск на те місце де у людей зазвичяй мозок і дати 1500 відосів?
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04.07.2025 20:03 Відповісти
Зараз вони виробляють приблизно сотню в день. 1000 можливо, звичайно, але це малореально...
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04.07.2025 19:55 Відповісти
Накопичують. Масштабують, вкладають реальні мільярди.
Також масштабують кількість шахедниць ( машин для запуску).
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04.07.2025 19:58 Відповісти
Шахід це не авто, він обходиться оркам в 19 млн штука. Причому це в прямому сенсі гроші на вітер...
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04.07.2025 20:05 Відповісти
проясніть якщо знаєте питання реальної ціни
бо є повідомлення від 30кд які повністю удручають для такого ефективного засобу, до отих ваших 190-200, які вже дають надію
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04.07.2025 20:14 Відповісти
19 млн це закупівельна ціна їхнього МО. Було у говнобомбєра...
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04.07.2025 20:18 Відповісти
Супер, в де наші ******* дронів, обіцяних зеленими?
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04.07.2025 19:56 Відповісти
Більше 500 цілей йшло на Київ.
У Антиколорадоса в коментах знову те саме: Шмаркля за кордоном, мовляв кияни вже знали що буде рекордна атака.
Це не співпадіння. Завжди так.
Невже люди що давали присягу НЕ можуть прибрати шмарклю і іх зелену шоблу? Так їх зусилля надважливі щоб Фронт не посипався АЛЕ ж вони будуть марні, якщо Оманський план буде йти далі...
І тут не про ментів та Б/У шників... На цих взагалі надії немає.... А про тих Хто тримає небо над Україною
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04.07.2025 19:56 Відповісти
Та все ж видно.
Тиждень-півтора вони запускають по 30-40 шт потім разово 500. Наступна така атака буде 10-12 числа...
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04.07.2025 20:00 Відповісти
Навіть більше - татари в Єлабузі день і ніч штампують Шахеди
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04.07.2025 19:57 Відповісти
віримо в бубу "(3000 ракет до кінця року)"
і доні "(хочю допомогти Україні і тому припиняю допомогу)"
до кінця, а більше нічого не бачимо і бачити не будемо!
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04.07.2025 20:00 Відповісти
Я нікого не лякаю, але все ж лякаю,а нашо воно нам, ви там вирішуйте як цьому протистояти нашо ці страхи закидати
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04.07.2025 20:02 Відповісти
взагалі-то кожне важливе військове виробництво має бути розміщене так, щоб йому не могли зашкодити сто мопедів або десять іскандерів/101 за ніч
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04.07.2025 20:07 Відповісти
Нахіба Мадяру ось так саме писАти? Що б що?
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04.07.2025 20:14 Відповісти
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04.07.2025 20:14 Відповісти
 
 